«Барселона» и «Челси» нацелены на подписание де Лигта

«Челси» и «Барселона» поборются за подписание защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.

Контракт 22-летнего нидерландца с туринским клубом истекает в 2024 году, и «бьянконери» рассмотрят возможность продажи игрока этим летом, если переговоры о продлении контракта с его агентом Мино Райолой не увенчаются успехом.

«Барселона» планирует предложить за де Лигта 75 миллионов евро, однако «Челси» может сделать конкурирующее предложение, поскольку главный тренер «синих» Томас Тухель очень хочет подписать центрального защитника.