Алессандро Дель Пьеро: «Попрошу Влаховича оплатить мой счет в ресторане»

В интервью для Sky Sport, Алессандро Дель Пьеро прокомментировал игру Душана Влаховича и его празднование «в стиле Алекса»:

«Было приятно погрузиться в прошлое, попрошу его оплатить мой счёт за ужин, – с улыбкой отменил Дель Пьеро.

Он здорово начал в «Ювентусе», действительно здорово. Вместе с Закария, они придают иное представление о «Ювентусе». До конца месяца, клуб должен стабильно побеждать. Было видно, что все хотели выиграть у «Аталанты». Сначала в команде наладили игру в обороне, а с приходом Влаховича появился дополнительный «вес» в атаке.

Все начали играть на энергии, позитивном настрое и энтузиазме. Они знают, что «Ювентус» может забить в любой момент, хотя раньше такого не было, так что можно сказать, что команда преобразовалась в лучшую сторону».

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