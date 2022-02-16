«Ювентус» следит за очередным игроком «Фиорентины»

После подписания Душана Влаховича, "Ювентус" вновь проявляет заинтересованность в очередном сербском игроке "Фиорентины".

Речь идёт о защитнике Николе Миленковиче, который успел зарекомендовать себя в качестве одного из лучших защитников в Италии.

Контракт 24-летнего игрока с клубом истекает в 2023 году, и пока стороны далеки от продления соглашения.

Между тем, "Фиорентина", кажется, уже приготовилась к уходу игрока и определилась с его заменой: клуб попробует подписать защитника "Ланса" Факундо Медину.

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