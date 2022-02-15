Аллегри может сделать три замены в составе перед Дерби

После напряженной ничьей в Бергамо у «Ювентуса» есть еще одна последняя остановка перед тем, как отправиться в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

В пятницу вечером «бьянконери» сразятся со своими соседями по городу.

Под руководством Ивана Юрича «Торино» стала солидной и грозной командой, поэтому Максу Аллегри придется быть осторожным с выбором состава.

Как сообщает JuventusNews24, тренер произведет три замены по сравнению с составом, который в прошлое воскресенье играл с «Аталантой».

После того, как Данило сравнял счет на последних секундах игры, он будет дисквалифицирован на один матч после получения желтой карточки. Таким образом, Хуан Куадрадо должен вернуться в стартовый состав в качестве правого защитника.

Алекс Сандро может заменить Маттиа Де Шильо.

Третьим и последним изменением станет новичок Денис Закария в трезубце полузащиты вместе с Мануэлем Локателли и Адриеном Рабьо. Это означает, что Аллегри придется исключить Уэстона Маккенни из стартового состава.

С другой стороны, тренер мог задействовать свое атакующее трио (Дибала, Влахович и Мората) в третьем матче чемпионата подряд.