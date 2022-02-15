Бесплатный трансфер Романьоли летом похоже не состоится: защитник «Милана» предпочитает другой клуб

«Ювентус» уже некоторое время работает над трансферами, которые совершит летом, и, в частности, одним из имен, о которых говорили больше всего, было Алессио Романьоли, у которого вот-вот истечет срок контракта с «Миланом».

Защитник (и капитан «россонери») будет освобожден с 30 июня 2022 года, а контакты по продлению уже некоторое время приостановлены.

«Ювентус» пытался подписать молодого защитника, но, как сообщает CorrSport, кажется, что в последние дни переговоры зашли в тупик.

На самом деле игрок отдал бы предпочтение «Лацио», большим фанатом которого он является, и где он получил бы место в «основе», в то время как в Турине ему этого никто не гарантирует.

Контакты между Клаудио Лотито, президентом «Лацио» и агентом футболиста Мино Райолой продвигаются стремительно, и на сегодняшний день клуб, в котором с большей вероятностью можно увидеть Романьоли в следующем сезоне, - это «Лацио».