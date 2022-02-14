Туринская Старушка
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«Доминирование «Ювентуса» нанесло ущерб Серии А», — генеральный директор «Милана» Газидис о рекорде «бьянконери»

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«Реальность такова, что Премьер лига сегодня — это Суперлига. Остальная Европа должна найти способ выстоять и конкурировать с Премьер лигой», - сказал Forbes директора «Милана» Иван Газидис.

«Точно так же я не думаю, что для «Ювентуса» полезно доминировать в Серии А в течение десяти или более лет, мы наблюдаем эту тенденцию во Франции, мы видим это и в Германии. Это вредно для конкуренции».

«Сейчас происходит трансформация итальянского футбола, потому что у нас было десятилетнее доминирование «Ювентуса».

 

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