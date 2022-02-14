Аллегри настаивает, что «Ювентус» выбыл из чемпионской гонки перед матчем с «Аталантой»

Тренер «Ювентуса» Макс Аллегри утверждает, что его команда не участвует в гонке за титул Скудетто и должна сосредоточиться на улучшении своих выступлений.

Прошлой ночью «бьянконери» сыграли вничью с «Аталантой» со счетом 1:1 благодаря потрясающему голу Данило, сравнявшему счет в конце матча.

После появления Душана Влаховича и Дениса Закария в команде, «бьянконери» выглядят возрождающимися в последних матчах.

Аллегри утверждает, что его команда выбыла из гонки еще до игры с «Аталантой». Ничья означает, что они еще больше отстали от «Милана», и теперь им гораздо труднее сократить отставание.

Выступая после матча, Аллегри сказал Football Italia:

«Мы выбыли из гонки до матча. Слишком много очков потеряно, чтобы догнать три команды. Мы просто пытаемся улучшить нашу игру, и нам нужно сделать шаг вперед в момент удара по воротам, чтобы превратить шанс в гол. Вот над чем нам нужно работать».