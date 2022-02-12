«Для «Ювентуса» побеждать — это нормально»:Аллегри напоминает всем о характере «бьянконери»

«Игрока с такими характеристиками, как у Влаховича, команде не хватало. Энтузиазм у нас есть, но я в очередной раз повторю: мы еще ничего не сделали. Для «Ювентуса» выигрывать матчи — это нормально», - заявил Макс Аллегри во время пресс-конференции.

«Насколько важен матч с «Аталантой»? Завтра матч за четвертое место, так что это очень важно, это не решающий матч, будут ее игры, но он безусловно важен».

«Это будет сложный матч, «Аталанта» показала, что имеет полное право на борьбу за место в топ-4. Если не ошибаюсь, в Лиге Чемпионов они играют уже 3-4 года».

«Мы дошли до полуфинала Кубка Италии, теперь надо думать о чемпионате, действовать от матча к матчу. Нам также нужно улучшить игру у ворот соперника».

Об этом сообщил Макс Аллегри на пресс-конференции накануне матча с «Аталантой».