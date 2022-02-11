Массимо Паван: «Победа в Кубке Италии с «Сассуоло» — лучшее предупреждение к матчу с «Аталантой»

Известный итальянский журналист Массимо Паван поделился ожиданиями от следующего матча «бьянконери», который пройдет против «Аталанты».

«Аталанта» в матче с «Фиорентиной» показала, что они в форме и владеют мячом. Это правда, что они вылетели, но они забили два пенальти, а решающий гол пропустили только на последней минуте».

«У «богини» нет Сапаты , но она вполне жива, и чтобы «Юве» смог занять четвертое место в чемпионате, потребуется нечто большее, чем то, что мы видели до сих пор!»

«Победа в Кубке Италии с «Сассуоло» — лучшее предупреждение к матчу с «Аталантой»: нельзя упускать столько возможностей! В воскресенье будет настоящий финал, в котором «бьянконери» обязательно должны будут оставаться предельно сконцентрированными. Игры как в первом тайме против «Сассуоло», определенно будет недостаточно», — сказал Массимо Паван TuttoJuve.