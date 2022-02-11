Дибала — топ, а Маккени лучше Влаховича. Оценки за матч с «Сассуоло» по версии SofaScore

"Ювентус" смог вырвать победу в концовке матча с "Сассуоло" и выйти в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с "Фиорентиной".

Портал SofaScore опубликовал оценки игрокам по завершению матча.

Что интересно, самая высокая оценка вовсе не у игрока "Юве", а у кипера "Сассуоло" — 8,8. У Дибалы, который стал лучшим в составе "бьянконери", на 0,4 балла меньше.

А вот Душан Влахович, который сыграл решающую роль в моменте с победным голом, получил всего 7,6, что меньше чем у Дибалы и даже Уэстона Маккени (7,9).

А кого вы считаете лучшим игроком матча?