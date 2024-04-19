Зачем Медиалига букмекерам? Почему ставить на медиафутбол нельзя, но иногда можно?

Факты и мнения.

Да, мы столкнули здесь сразу два повода, по которым вы часто ставите минусы: обсуждаем медиафутбол в контексте букмекеров.

Мы часто встречаем в комментариях подобную реакцию: якобы медиафутбол подсаживает детей на ставки. Объяснить легко тем, что аудитория явно юная, а беттинг-рекламы немало.

Илья Ковалев разбирается, зачем на самом деле букмекеры вкладываются в медиафутбол за пределами флагманского титульного спонсорства «Винлайна».

Быть в Медиалиге – это уже обязательно для букмекера?

Яна Лукомская, руководитель киберспортивного направления и медиакоммуникаций «Фонбет»: «Медиалига сейчас флагманский турнир, он привлекает много внимания разной аудитории. «Фонбет» – спонсор ведущего медийного клуба – 2Drots, поэтому для нас Медиалига, безусловно, выгодна.

В первую очередь благодаря брендингу «Фонбет» в медиа и соцсетях, высокой цитируемости игроков 2Drots. Участие в турнире помогает наращивать узнаваемость клубов, получать новых болельщиков, а это положительный эффект и для нас. Во-вторых, победители Медиалиги получают право сыграть в Фонбет Кубке России, так мы можем привлечь внимание аудитории медиафутбола к футболу профессиональному».

Михаил Артемьев, заместитель директора по маркетингу BetBoom: « Медиафутбол – это большое количество контента и стадионы фанатов. Медиафутбольные турниры активно набирают популярность благодаря участию инфлюенсеров с уже сформированной фан-базой. Для букмекеров медиафутбол – источник многомиллионных просмотров в соцсетях от целевой аудитории, вовлеченной в спортивные события».

Алексей Левинский, директор по маркетингу Pari: «Я считаю, что медиафутбол, медиахоккей, медиабаскетбол и все остальное – уже не растущие рынки. Медиафутбол органически вырос из блогосферы. Это люди, которые умеют не только играть в футбол, но и правильно коммуницировать со своей аудиторией.

У них было и есть большое комьюнити, подписчики, просмотры. Это все органически вылилось в турнирное противостояние в виде медиалиг. И здесь было идеальное развитие: правильное, абсолютно закономерное. Я не понимаю, откуда в медиабаскетболе, например, и в медиахоккее может быть такой же успех. У них нет такой аудитории. Хоккейные и баскетбольные блогеры есть, но они сильно меньше, чем их коллеги из футбола. Поэтому могут быть небольшие проекты, но их аудитория будет ограничена с точки зрения охватов.

Я считаю, что для нашей компании достаточно точечных касаний в каждом виде спорта из медиасреды: то есть в медиахоккее, медиафутболе и косвенно, допустим, в медиабаскетболе. Ты фактически можешь одним или двумя партнерствами закрывать свои потребности с точки зрения коммуникации и охвата.

Конечно, для нас эти партнерства важны, потому что сегодня это тренд. Пока еще. Будет ли дальнейший рост? Я не верю, потому что сейчас не видно, за счет чего тот же медиафутбол может дальше расти».

На Медиалигу не принимают ставки – тогда почему букмекерам это интересно?

Яна Лукомская. «Фонбет»: «Мы получаем огромный имиджевый выхлоп от участия наших команд в турнире. Однако не буду скрывать, что нам было бы интересно посмотреть на результаты ставок на Медиалигу, если когда-нибудь на нее будет открыта линия».

Михаил Артемьев, BetBoom: « Пока мы придерживаемся позиции принимать ставки только на профессиональные турниры, медиафутбол стал скорее исключением, чем правилом.

И в целом на любые медиактивности мы можем открывать линию, если они есть в календарном плане. Прежде всего медиафутбол для BetBoom – это фан. Мы провели сезон BetBoom Московского Кубка Селебрити, были титульным партнером: наши охваты на «Матч ТВ» и ютубе составили более 26 миллионов зрителей, а на финале МКС 2Drots – «БроукБойз» присутствовали более 20 тысяч зрителей.

Алексей Левинский, Pari: «Это тренд, важно присутствовать в медиафутболе. То есть необязательно работать со всей лигой. На мой взгляд, достаточно коммуницировать с кем-то из топовых клубов, что и позволит захватить аудиторию.

Плюс есть большое количество исследований о пересечении медиафутбольной аудитории с аудиторией традиционных видов спорта и киберспорта. Мы понимаем, как и в каком объеме нужно коммуницировать, чтобы эту аудиторию закрывать почти на 100%, не переплачивая лишний раз за логотипы у еще четырех-пяти команд».

Вы за то, чтобы в медиафутболе появились ставки?

Яна Лукомская, «Фонбет»: « Возможность делать ставки – хорошо не только для букмекеров, но и для болельщиков: повышает интерес к игре, дает возможность поддержать любимую команду, поболеть за нее.

Мы всегда выступали за то, чтобы клиенты компании могли ставить на медиафутбол. Периодически мы даем нашим клиентам такую возможность. Например, принимали ставки на матч ЦСКА – 2Drots, открывали персональную линию под Прокопа в матче «Ботева» со «Спартаком». Отдельно отмечу, что наши клиенты могли делать ставки на выступления медиафутбольных клубов в Фонбет Кубке России».

Михаил Артемьев, BetBoom: « Мы достаточно долго не открывали линию на медиафутбольные турниры, первопроходцем стал МКС. Мы открыли линии по просьбе пользователей под завершение турнира, чтобы добавить эмоций к просмотру решающих игр. Рассматриваем возможность запустить линии с ограничениями по ставкам, чтобы в первую очередь аудитория понимала, что это новое и развлекательное направление в спорте».

Алексей Левинский, Pari: «Я бы не хотел. Это не даст большого буста с точки зрения объема ставок, но появятся потенциальные риски по части добросовестности результатов, на которые могут влиять отдельные игроки – необязательно команды. Просто потому, что это не профессионалы. И я не говорю про топовые команды в медиафутболе, где играют известные медийные футболисты. Я говорю о командах, которые, может быть, только пытаются выйти в лидеры, где играет большое количество немедийных ребят. В этом и есть риски для букмекеров».

В Медиалиге можно выжить без денег букмекеров?

Если коротко – нет. Если чуть детальнее – да, но пока таких примеров немного. В Медиалиге было несколько таких примеров. Например, ЛФК «Рома» существовал на деньги блогера и лидера команды Ромароя. Точнее, на кредиты, которые он брал в банках. Команда не получила приглашения в третий сезон. В четвертый – тоже. В пятый завилась при поддержке частного спонсора, который пока остается анонимным.

Перед стартом пятого сезона Медиалиги «Эгриси» объявил о завершении сотрудничества с «Фонбет». Теперь титульный спонсор клуба – «Альфа-банк».

Букмекеры – действительно главный источник доходов медиафутбола, но не единственный. Медиафутбольные клубы поддерживают не только букмекеры: еще среди спонсоров в том числе МИР, Spar, Smart Recovery, VK Видео и другие.

Очевидно, что медиафутбол дает букмекерам площадку для нативной рекламы бренда. В этом смысле отчасти похоже на профессиональный футбол. С поправкой на то, что на Медиалигу нельзя ставить.

А почему на Медиалигу нельзя ставить? Но иногда можно

За исключением особых случаев и линий, которые придумывают букмекеры, ставки на медиафутбольные турниры ставить нельзя, потому что турниры не входят в систему профессиональных лиг, не зарегистрированы как официальные соревнования.

Выкрутиться можно: например, формально организаторами МКС-2023 были Московская федерация футбола и футбольный клуб «Динамо». Поэтому турнир получил статус официального соревнования, и на него ставки принимали.

BetBoom – спонсор Медиафутбольного Кубка селебрити. Зачем это букмекеру и причем тут соглашение с «Динамо»?

Нелегальных букмекеров в Медиалигу не пускают: была попытка у команды GOATS, но МФЛ сразу выступила против. Доходило даже до того, что команде угрожали снятием с турнира. Нашли компромисс: сначала закрыли часть логотипа, а потом вовсе убрали упоминание спонсора с формы.

Фото: vk.com/media.league

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