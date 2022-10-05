Скандал на челлендже Медиалиги: «Родина Медиа» получила дополнительную попытку из-за косяка оператора

Очередной челлендж Winline Медиалиги рискует стать опасным прецедентом. Очко получила «Родина Медиа», однако ее соперник по финалу «На Спорте» считает, что был нарушен спортивный принцип.

Все началось с того, что оператор не снял попытку игрока «Родины» Поликарпа и попросил перебить. В результате Артем, который получил дополнительную попытку, выиграл челлендж.

Лев Борисович предлагает переиграть финал, Фил Кострубов назвал произошедшее сюром

На утро после записи челленджа по этой теме высказался в своем телеграм-канале президент «На Спорте» Лев Соленов:

«Вчера во время проведения челленджа лиги возникла отчасти неприятная, но в первую очередь непонятная ситуация, которую нельзя оставлять без внимания – на финальной стадии был нарушен спортивный принцип челленджа.

Суть нарушенного спортивного принципа заключается в следующем: после промаха в первой попытке оператор сообщает игроку, что по какой-то технической причине удар он не снял и поэтому его надо будет перебить. Воодушевленный подарком судьбы в этот раз футболист уже успешно выполняет задание, что приводит его команду к победе. Таким образом, он получил на ровном месте преимущество – вместо трех попыток, у него их оказалось четыре, вероятность успеха увеличилась и спортивный принцип нарушен. Первое и самое очевидное решение, которое приходит в голову – специально на камеру пробить мимо, но почему-то этого не случилось.

В данном контексте наиболее справедливым и логичным я вижу отмену очка для победившей команды и повторное проведение финала: либо с учетом первого промаха, либо всю финальную часть с самого начала. Конечно, я не могу здесь быть объективным, поскольку речь идет о моей команде, тем не менее, мне как профессиональному спортсмену видится очевидным нарушение спортивной составляющей – именно по этой причине убрали балл зрительских симпатий, не так ли?

В любом случае, данное обращение любезно отправляется в многоуважемый КДК, а также на суд вам, не менее уважаемая аудитория медийного футбола – что думаете, может ли подобный прецедент, если сейчас закрыть на это глаза, создать почву для подобных манипуляций в будущем?» – написал Лев Борисович.

Позже Соленов добавил: «Дмитрий Кортава (технический директор Winline Медиалиги – прим. Sports.ru) подтвердил, что запрос передан в КДК.

По информации, которая имеется у меня, в первую очередь от Александра Еловских, нашего финалиста челленджа, Поликарп своим первым ударом действительно забил, но не в первые ворота, в которые нужно было попасть первым ударом, а в третьи, то есть не по правилам челленджа. Получается, не забил».

Высказался по ситуации и основатель Reality Фил Кострубов в телеграм-канале клуба: «Я считаю, что последний челлендж – это полнейший сюр! Изначально правила объяснили по одному сценарию, потом они оказались другими.

А по итогу еще и дали дополнительную попытку игроку команды «Родина Медиа», может мне кто-нибудь объяснить, почему так происходит?»

«Вы можете ненавидеть нас, но я заработал честное очко для своей команды». Версия Поликарпа

Свою версию рассказал и главный герой произошедшего – участник челленджа от «Родины Медиа» Поликарп:

«Я понимаю, что многие против нашей команды. Но давайте честно и рассудительно будем смотреть – вы можете ненавидеть нас, но я заработал честное очко для своей команды!

Итак, финал: игрок «На Спорте» бьет первый, дается 3 попытки! Из 3 попыток забивает 1 гол! Далее: моя очередь, я ставлю мяч и спрашиваю у организаторов могу начать? Мне отвечают: «Да!». Я бью и забиваю первым ударом , но оператор на основной камере не снимал, и мне говорят: «Заново, я не снимал!»

Я ставлю мяч, у меня 3 попытки , я забиваю 2 подряд удара – счет уже 2-1, я выиграл! И мне не нужен был 3-й удар. Поэтому я и сказал на камеру: «Смысл мне бить, я уже выиграл». В совокупности, сколько я нанес ударов вместе с тем, что не снимали?! Итог – заслуженная победа.

И да, регламент был такой, что от команды идет один человек! А то, что от команды «На Спорте» пришли 2 человека, и один из них помогал участнику, все молчат. Я пришел туда один и справился один! Без всякой помощи, а он ему там мячи подкидывал, чтобы быстро бил по воротам (давалось 30 секунд) в первом туре, чтобы забить в 6 маленьких ворот. Так вот он и попал в финал. Я бы не стал об этом говорить, даже если проиграл бы! Но вы топите все против нашей команды и цепляетесь за какие-то неоправданные факты», – написал Поликарп.

Теперь хочется скорее дождаться пятницы, когда Медиалига опубликует запись челленджа на своих официальных ресурсах.

Фото: Winline Media Football League // телеграм-канал «ЕЛовских98»