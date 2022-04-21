Саня ФИФА забил пенальти за «БроукБойз» и... закурил!

Александр Андреев (также известен, как Саня ФИФА) с первых дней существования «Броуков» является лидером внимания болельщиков команды. Мощней врыв в медиафутбол от Сергея Давыдова, конечно, перетянул часть внимания, но Саня рано или поздно должен был выстрелить.

Матч СФК – «БроукБойз» завершился со счетом 3:3, а поэтому били послематчевые пенальти. «Броуки» пока не выложили видос с серией на канал, а вот Анатолий Гасилин на канале «ГАС» показал нам фрагмент с ударом Сани ФИФА в серии.

Александр Андреев разбежался и вколотил мяч с точки от перекладины. Казалось, что флэкса уже достаточно. Но Саня! Он достал электронную сигарету и закурил!

Вот, что об этом говорит Дмитрий Егоров:

«Прикол в том, что Райзен запрещал ему еще на первой тренировке курить. И Санек просто Райзену доказал в этом эпизоде – да, у меня ашкьюди в штанах, но, чувак, я забиваю гол, а ты – не забиваешь и со всей своей правильной едой, со всем своим вегетарианством просто заканчиваешь футбольную карьеру, сидишь на диване и монтируешь видео со мной. Вот и вся твоя сущность и судьба. А Санек еще «Амкалу» забьет.

А вот уже слова Александра Андреева:

«С самого начала, с первого выпуска сделан был акцент на моих пристрастиях к электронным сигаретам, поэтому я понял, что так еще никто не праздновал. Это, я думаю, многим запомнится. Поэтому все просто».

После этого Егоров задал провокационный вопрос Андрееву.

Егоров: «Если мы зарабатываем пенальти в мачте с «Амкалом», ты готов подойти и повторить? Пробить пенальти вместо Давыда (речь о Сергее Давыдове – прим. ред.). Скажем, что это личное. Или лучше пусть Давыд бьет?»

Саня ФИФА: «Лучше пусть Давыд, наверное»

Егоров: «Он слился с пенальти «Амкалу»! Понятно»

В итоге в ролике Гасилина эпизод с пенальти и празднованием от Сани ФИФА признан главным хайлайтом матча с СФК и даже обогнал гол боковыми ножницами от Сергея Давыдова.