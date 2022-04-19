«Линия обороны у них не является супержесткой». Райзен против защитников «На спорте»

На видосе с реакцией на первый тайм матча «Амкал» – «На спорте» Райзен разобрал линию обороны «НС».

«По поводу линии защиты у «На спорте». Люди говорят, что там она какая-то суперпрофессиональная. Нисколько. Ребята, эти игроки очень авантюрно играют. Их много передач – суперрискованые. В нашем матче против них («На спорте» – «БроукБойз» – прим. ред) у нас не было быстрого игрока, потому что Деку в Краснодаре. И был Серега Давыдов, который резко, конечно, не бегает.

– Посмотрите, как они выходят из обороны. Это бессмысленно вот так выходить из обороны через пас, если ты даешь передачу ближнему игроку и потом вы выбиваете. Почему у вас Хейя не выбивает мяч?

В общем, линия обороны у «На спорте» не является супержесткой. Хоть они и выглядят устрашающе, но в плане футбольного понимания, того как надо там играть – это не прям бойцы.

Заметьте, как бежит защитник на 69-м номере, которого все называют жестким. Он теряет линию.

Диарра. Ну этот Диарра, ребята, очень примитивно бегает. Исключительно игрок функции. Бегунок.

Самый жесткий защитник в медийном футболе – это Бортник. Он недосягаем по своему мышлению вообще ни для кого. Это я вам точно говорю. Очень жалко, что его перехватил Макс Гути в команду, которой еще нет. Так бы он нам очень жестко помог на Медийной лиге».