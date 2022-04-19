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«Кроме Текилы люди грамотно не умеют делать – это факт». Райзен о подогреве в блогерском футболе

Амкал Амкал
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Алоха всем!

Как всегда после большого блогерского матча на канале у Райзена вышла реакция. С первых минут Артем Венгер начал пульять (как его, видимо, научил Серега Давыдов) мощными цитатами. Первым делом он высказался о подогреве перед матчем «Амкал» – «На спорте».

– «Амкал» сейчас только на выезде играет и вот такие матчи. И это прям очень качественный матч. Его хорошо подогревали. И он вызывает большой интерес. Грамотные посты от Текилы. Кроме Текилы люди грамотно не умеют делать в плане подогрева – это факт.

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