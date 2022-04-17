Крап вернулся в «2DROTS»! Первые слова Дани и Некита после перехода

В самом конце трансляции матча «Амкал» – «На спорте» (1:2) озвучили новость, которую будут обсуждать все футбольное комьюнити всю ближайшую неделю: Даниил Крапивников или просто Крап возвращается в «2DROTS».

Об этом в интервью Дмитрию Егорову объявили Некит и Крап.

Некит: «Ребят, мы хотим с гордостью сказать с гордостью на всю Россию то, что Даня... »

Крап: В «2DROTS»! (прокричал)

После Крап показал футболку.

Некит: «Он дома! Он дома! Самая медийная команда России. И Крап туда возвращается! Мы уничтожим «На спорте», мы уничтожим «Амкал», мы возьмем Медийную лигу! «2DROTS»!!!

После микрофон взял Крап и тоже сказал пару слов.

Крап: «Короче, я хотел забить и показать футболку, но не получилось. Просто выключили из игры (в самом начале матча Крап получил повреждение – прим. ред.). Ну все, короче я возвращаюсь в «2DROTS», если коротко говорить. «2DROTS» в сердце, вот. Ну а «На спорте», с победой. Let's go!»