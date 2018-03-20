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    Опрос Sports.ru: кто станет победителем РФПЛ?

    Теги ставки на спорт Ставки на футбол

    Sports.ru продолжает серию опросов о ставках на спорт.

    Сегодня речь пойдет о шансах команд на победу в российской премьер-лиге. Букмекерская компания Winline предлагает следующие коэффициенты:

    По состоянию на 12 апреля, «Локомотив» остается главным претендентом на победу в турнире: букмекеры предлагают коэффициент 1.35 на первое место клуба из Черкизово.

    Шансы московского «Спартака» оценены коэффициентом 3.40. Отстающие от первого места на 8 очков ЦСКА и «Краснодар» предлагаются за 29 и 175 соответственно.

    На чемпионство «Зенита», идущего на пятой строчке, можно поставить за 44.00.

    А кого считаете главным фаворитом вы? Голосуйте и делитесь прогнозами в комментариях 👇

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    Опрос

    Кто станет победителем РФПЛ?

    957 голосов
    • Локомотив
      40%
    • Спартак
      48%
    • ЦСКА
      6%
    • Краснодар
      1%
    • Зенит
      5%

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