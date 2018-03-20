Опрос Sports.ru: кто станет победителем РФПЛ?

Sports.ru продолжает серию опросов о ставках на спорт.

Сегодня речь пойдет о шансах команд на победу в российской премьер-лиге. Букмекерская компания Winline предлагает следующие коэффициенты:

По состоянию на 12 апреля, «Локомотив» остается главным претендентом на победу в турнире: букмекеры предлагают коэффициент 1.35 на первое место клуба из Черкизово.

Шансы московского «Спартака» оценены коэффициентом 3.40. Отстающие от первого места на 8 очков ЦСКА и «Краснодар» предлагаются за 29 и 175 соответственно.

На чемпионство «Зенита», идущего на пятой строчке, можно поставить за 44.00.

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