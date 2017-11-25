Футбольная статистика

Счет далеко не всегда отражает происходящее на поле. Сколько раз приходилось видеть, что одна из команд наносит 20 ударов по воротам, всю игру осаждает штрафную площадь соперника, но уступает 0:1, пропустив после единственного удара. Так ли плохо сыграла проигравшая команда? И если да, то насколько? А если нет, то насколько сильно ей не везло у чужих ворот? Модель xG старается ответить на все эти вопросы и дать максимально близкую к реальности оценку игры команды.