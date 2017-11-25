Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Футбольная статистика
    Фолы, офсайды, угловые ведущих европейских чемпионатов и ЛЧ.
      Автор Sport Bet

      Как правильно ставить на желтые карточки в футболе?

      Помимо наиболее востребованной линий на победителя и тоталы, существуют более специфические рынки для ставок. Один из наиболее перспективных — ставки на желтые карточки.
      +4
      Автор Sport Bet

      Ставки на футбол по xG-модели

      Счет далеко не всегда отражает происходящее на поле. Сколько раз приходилось видеть, что одна из команд наносит 20 ударов по воротам, всю игру осаждает штрафную площадь соперника, но уступает 0:1, пропустив после единственного удара. Так ли плохо сыграла проигравшая команда? И если да, то насколько? А если нет, то насколько сильно ей не везло у чужих ворот? Модель xG старается ответить на все эти вопросы и дать максимально близкую к реальности оценку игры команды.
      +4
      Автор Sport Bet

      Ливерпуль - Челси

      Прогноз который заходил в последних 24 из 25 выездных матчах Челси в АПЛ.
      +4
      Автор Sport Bet

      Примера. Анонс 11-го тура

      Тренды. Интересные факты. Последние новости из стана команд.
      +7
      Автор Sport Bet

      Рома - Челси. Прогноз

      Данная ставка заходила в 24 из 25 выездных матчей Челси.
      +7
    Показать ещe

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться