Карты, деньги, два гола!

Жальгирис очень хорошо подготовился к матчу с Тракаем.

Гол Динияра был очень хорош, но ему предшествовал просто гениальный пас Михайло Шишки причем в жутких погодных условиях. Тракай вырвал волевую победу. Климавичюс в свои 35 играет словно в 20-ть! Опять следует отметить работу Олега Василенко, который заменами смог переломить ход поединка. Позже будет видео.