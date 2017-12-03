Карты, деньги, два гола!

Джордж Бернард Шоу: Патриотизм — разрушительная, психопатическая форма идиотизма.
Когда порядок обеспечивает класс
Самый лучший коллектив - это наш...
Немного ностальгии...Просто фото...
Жальгирис очень хорошо подготовился к матчу с Тракаем.
Гол Динияра был очень хорош, но ему предшествовал просто гениальный пас Михайло Шишки причем в жутких погодных условиях. Тракай вырвал волевую победу. Климавичюс в свои 35 играет словно в 20-ть! Опять следует отметить работу Олега Василенко, который заменами смог переломить ход поединка. Позже будет видео.
Судува снова победила. Тракай обязан брать три очка.
Смотрите видео голов: https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=g6b1fDb3014