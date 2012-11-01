Топ-25 игроков легендарного «Спартака» Романцева: Титов и Тихонов выше всех, Робсону не хватило места

Недавно мы просили вас назвать 25 лучших игроков в истории «Спартака» под руководством Олега Романцева – и скоро опубликуем пользовательский рейтинг с результатами голосвания. Но сначала – покажем авторский рейтинг от Глеба Чернявского, главного по «Спартаку» в редакции Sports.ru. Разумеется, вам захочется прокомментировать его выбор – ждем вас в комментариях!

Мы запустили эту историю с рейтингами из-за того, что 4 ноября на Кинопоиске выйдет документальный сериал «Время „Спартака”» об эпохе Романцева (1989-2003). Производством занимались Плюс Студия и компания Stereotactic, а поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и Winline. Интервью для сериала дали более 30 человек, причастных к «Спартаку» того времени – в том числе Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Филимонов и другие.

Серии будут выходить между матчами «Спартака» в РПЛ и Кубке России — чтобы не пропустить их, кликните «Буду смотреть» на странице сериала.

А сейчас – отправляйтесь изучать и обсуждать рейтинг.

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