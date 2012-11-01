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Топ-25 игроков легендарного «Спартака» Романцева: Титов и Тихонов выше всех, Робсону не хватило места

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Недавно мы просили вас назвать 25 лучших игроков в истории «Спартака» под руководством Олега Романцева – и скоро опубликуем пользовательский рейтинг с результатами голосвания. Но сначала – покажем авторский рейтинг от Глеба Чернявского, главного по «Спартаку» в редакции Sports.ru. Разумеется, вам захочется прокомментировать его выбор – ждем вас в комментариях!

Мы запустили эту историю с рейтингами из-за того, что 4 ноября на Кинопоиске выйдет документальный сериал «Время „Спартака”» об эпохе Романцева (1989-2003). Производством занимались Плюс Студия и компания Stereotactic, а поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и Winline. Интервью для сериала дали более 30 человек, причастных к «Спартаку» того времени – в том числе Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Филимонов и другие.

Серии будут выходить между матчами «Спартака» в РПЛ и Кубке России — чтобы не пропустить их, кликните «Буду смотреть» на странице сериала.

А сейчас – отправляйтесь изучать и обсуждать рейтинг.

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19 комментариев

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aseke
Только не Баранов и не Ширко. Это недоразумения в Спартаке. Горлукович, Хлестов и Филимонов - только в том плане, что долгое время олицетворяли Спартак. Но не входят в число самых лучших игроков команды за период. Остальные по делу.
+3
0
+3
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Vhlam
Булатова нет?! С его уходом Спартак и развалился надолго.
+4
-1
+3
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playmaker
Ответ aseke
Только не Баранов и не Ширко. Это недоразумения в Спартаке. Горлукович, Хлестов и Филимонов - только в том плане, что долгое время олицетворяли Спартак. Но не входят в число самых лучших игроков команды за период. Остальные по делу.
Хлестов на мой взгляд лучший защитник за этот период
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-1
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Шемберасы Гнидерса
Не хватило места Ананко, Парфенову, Булатову и Максимке
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0
+2
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Belyaevo
Удивительно, что нет Шалимова. На старте карьера ОИРа в Спартаке - был основным в полузащите наравне с Мостовым. Но Ширко и сычев есть, а Шалимова нет.
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napoli_14
"Романцев о габаритном и техничном игроке. 188-метровый Ледяхов, который прекрасно работал с мячом и обладал шикарной обводкой, эту мечту исполнил, а заодно долетел со «Спартаком» до полуфинала Кубка Кубков. За способности рейтингуем его выше ожидаемого."

Текст вычитывать мы, разумеется, не будем.
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dedushka
жаль, что Сычев не играл за «Спартака» в 1990-е
редактырь, буть повнематочнее
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Алексей1975
Черенков, Родионов, Шмаров великие игроки и олицетворение Спартака 80-ых годов...но явно состоялись как игроки до прихода Романцева...Черчесов и Горлукович то же самое....несправедливо забыты Дмитрий Попов, Андрей Иванов, Дмитрий Ананко и Виктор Булатов....
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Федя Букин
Рекордсмена Ананко нет, понятненько
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a-fon
конечно любой рейтинг субъективный. мне вот кажется, что для этой эпохи наиболее важный культовый герой это Андрей Тихонов.
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Алексей1975
а где же Игорь Шалимов???
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RDaniel
188-метровый Ледяхов был бы в моем топ3
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Артем Фенькин
Ответ Олег Олег
Не достойные и распиаренные Онопко и Тихонов, который тупо бил в ближний угол и тем самым запоров множество атак и усилий партнеров) Слабые Черчесов Кечинов и Ширко Номер один 1.Черенков 2.Нетто (это вообще за историю Спартака) 3.Гаврилов (тоже) Если брать указанные года то Остается 1.Черенков 2.Шмаров 3.Родионов 4.Филимонов 5.Горлукович 6.Радченко
Какой нафиг Филимонов на 4-ом месте???
И про Черенкова сказали, что он в Спартаке Романцева уже на закате был. Да я согласен Тихонов немного переоценен, но Титов это Хави на минималках и Цимбаларь что с Реалом делал!
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Spartakus1984
Ответ Артем Фенькин
Какой нафиг Филимонов на 4-ом месте??? И про Черенкова сказали, что он в Спартаке Романцева уже на закате был. Да я согласен Тихонов немного переоценен, но Титов это Хави на минималках и Цимбаларь что с Реалом делал!
Тихонов не переоценен-настоящий капитан и один из лучших бомбардиров в истории клуба,в Еврокубках.
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Demetrio-77
Ответ Vhlam
Булатова нет?! С его уходом Спартак и развалился надолго.
Прикольный комментарий. Такое может написать человек, начавший смотреть Спартак во второй половине 90-х. Витя, конечно, игрок был надёжный, но на нем в Спартаке ничего не держалось. Разваливаться Спартак начал скорее не с уходом Булатова, а с приходом. Как раз в 99-м ушёл Ярцев, Дасаев, а место подле ОИРа заняли лизоблюды Грозный с Павловым и потащили за собой всякий хлам, попутно избавляясь от Пионеротряда. Ушли Кечинов, Евсеев, Ширко, Цымбаларь, Тихонов и т.д. На год ещё запаса хватило с вернувшимся Бесом, но в ЛЧ уже в 2001 не блистали, а в 2002 всё покатилось в тартары, но вряд ли это Булатов был единственной причиной))

Что до списка, то он конечно смешной, ибо в нем не нашлось места лучшему игроку Спартака раннего ОИРа - 1989-1991 - Игорю Шалимову, который на пару с Мостовым был лидером Спартака начала 90-х. Ну и конечно, не был Титов никаким лучшим игроком оировского периода. Если даже за скобки вынести гениальных Черенкова и Мостового, то лучшим игроком Спартака 90-х был конечно же Илья Цымбаларь.
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