40 комментариев

Абаскаль слишком авантюрен на старте сезона. Вот и наказание от «Урала»
Нельзя играть без опорников.
У Абаскаля есть идея-фикс: на каждой позиции должно быть два равнозначных игрока – как у Гвардиолы. Этим и объясняется массовая летняя закупка. Уже сейчас у «Спартака» почти два равноценных состава, особенно хорошо это было заметно перед «Уралом».
Вот только дело до конца еще не довели. И так сложилось, что с атакующими игроками договорились быстро, а вот с оборонительными – не очень. Тот же обещанный звездный ЦЗ никак не доедет.
Абаскаль вошел в сезон буквально с полутора номинальными защитниками – Джикией и Денисовым (который стартово опорник). Литвинов играет в центре обороны вынуждено, Хлусевич – базово тоже совсем не защитник, пусть из него его усиленно делают.
При этом в «Спартаке» так себе с чистыми опониками: если Литвинов играет в защите, то таким остается только Наиль Умяров. И то – в этой роли его начали использовать буквально пару лет назад.
В итоге Абаскаль решил, что лучшая оборона – это атака. Поставил в опорку Мартинса (согласитесь, борьба и отбор – ни разу не его сильнейшие качества), а дальше и не думал укреплять центр поля.
Восьмерки – чуть-чуть оборонительный Зобнин и ни разу не оборонительные Медина и Мозес. И этот ход испанского тренера просто кричит: у нас такой подбор игроков, что мы должны забивать каждый матч по пять, а пропустим парочку – ничего страшного.
С этим девизом Абаскаль рванул в лидеры РПЛ – и до «Урала» тактика даже работала. «Спартак» пропускал во всех матчах, допускал много моментов и ударов из опорной зоны, но все равно выкручивался за счет силы атаки и скамейки.
Даже если не все получалось, свежие Игнатов, Зиньковский, Бальде и остальные просто дожимали уставших соперников. Казалось, так произойдет и с «Уралом», который в первом тайме задал мощный темп и смело летел на «Спартак».
Вот только «Урал» оказался не растерянным «Оренбургом» после ухода Лички. И не зажатой «Балтикой», явно перенервничавшей в Москве. И совсем не «Рубином», оказавшимся совсем не готовым к Промесу, Соболеву, Бонгонда и компании.
«Урал» полностью переиграл «Спартак», а команда Абаскаля провалилась. Было бы жутко несправедливо, если бы все так и осталось: с голом-рикошетом Соболева и безумной штангой Шеттине.
Ну не может не побеждать команда, которая переиграла соперника по xG со счетом 3.62 – 0.82.
И пусть второй гол забит со штрафного, которого не было. И пусть третий гол забит из-за невероятной нелепости вратаря Свинова.
«Спартак» не заслужил сегодня даже ничьей. И Абаскалю стоит задуматься, насколько разумно играть в восемь атакующих игроков, если считать очень активных крайних защитников.
- Дата проведения
- 11 августа, 18.00, «Екатеринбург-Арена»
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Урал –
Помазун, Кулаков (Бикфалви, 85), Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Егорычев, Аюпов (Ишков, 69), Каштанов (Шеттине, 62), Юшин (Дмитриев, 70).
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Спартак –
Свинов, Джикия, Литвинов, Рябчук, Зобнин (Умяров, 74), Промес, Медина (Игнатов, 56), Мартинс Перейра, Денисов (Хлусевич, 74), Бонгонда (Зиньковский, 74), Соболев.
- Предупреждения:
- Соболев (28), Юшин (38), Бевеев (44), Шеттине (68), Бегич (87), Джикия (88), Хлусевич (90).
- Удаление:
- Шеттине (90).
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
1 августа: "Абаскаль строит суператакующий Спартак, и при 1:0 снимает единственного опорника. Респект!"
11 августа: "Абаскаль слишком авантюрен на старте сезона. Вот и наказание от Урала. Нельзя играть без опорников."
🤣🤣🤣
Ага, а то есть, Литвинов, который вместо того, чтобы доиграть эпизод на последних секундах, сыграл как варежка, неспособная нормально мяч корпусом укрыть (да и в целом в матче был такое себе) - это ничего, в порядке вещей? Со Свинова вины это не снимает, но вешать всех собак только на кипера как-то не очень красиво.
Обыграли новичков, ишь ты, рванули в лидеры.
Состав, и без того неплохой, ещё усилили, финансовых проблем никаких, и даже в кои-то веки определённая стабильность - тренера не отправляют с бешеной неустойкой восвояси после первого поражения
ПС не вижу повода для критики. Команда после чемпионства, ожидаемый спад