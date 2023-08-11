40 комментариев

Аналитика Глебчика
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Абаскаль слишком авантюрен на старте сезона. Вот и наказание от «Урала»

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Нельзя играть без опорников.

У Абаскаля есть идея-фикс: на каждой позиции должно быть два равнозначных игрока – как у Гвардиолы. Этим и объясняется массовая летняя закупка. Уже сейчас у «Спартака» почти два равноценных состава, особенно хорошо это было заметно перед «Уралом».

Вот только дело до конца еще не довели. И так сложилось, что с атакующими игроками договорились быстро, а вот с оборонительными – не очень. Тот же обещанный звездный ЦЗ никак не доедет.

Абаскаль вошел в сезон буквально с полутора номинальными защитниками – Джикией и Денисовым (который стартово опорник). Литвинов играет в центре обороны вынуждено, Хлусевич – базово тоже совсем не защитник, пусть из него его усиленно делают.

При этом в «Спартаке» так себе с чистыми опониками: если Литвинов играет в защите, то таким остается только Наиль Умяров. И то – в этой роли его начали использовать буквально пару лет назад. 

В итоге Абаскаль решил, что лучшая оборона – это атака. Поставил в опорку Мартинса (согласитесь, борьба и отбор – ни разу не его сильнейшие качества), а дальше и не думал укреплять центр поля.

Восьмерки – чуть-чуть оборонительный Зобнин и ни разу не оборонительные Медина и Мозес. И этот ход испанского тренера просто кричит: у нас такой подбор игроков, что мы должны забивать каждый матч по пять, а пропустим парочку – ничего страшного.

С этим девизом Абаскаль рванул в лидеры РПЛ – и до «Урала» тактика даже работала. «Спартак» пропускал во всех матчах, допускал много моментов и ударов из опорной зоны, но все равно выкручивался за счет силы атаки и скамейки. 

Даже если не все получалось, свежие Игнатов, Зиньковский, Бальде и остальные просто дожимали уставших соперников. Казалось, так произойдет и с «Уралом», который в первом тайме задал мощный темп и смело летел на «Спартак».

Вот только «Урал» оказался не растерянным «Оренбургом» после ухода Лички. И не зажатой «Балтикой», явно перенервничавшей в Москве. И совсем не «Рубином», оказавшимся совсем не готовым к Промесу, Соболеву, Бонгонда и компании.

«Урал» полностью переиграл «Спартак», а команда Абаскаля провалилась. Было бы жутко несправедливо, если бы все так и осталось: с голом-рикошетом Соболева и безумной штангой Шеттине.

Ну не может не побеждать команда, которая переиграла соперника по xG со счетом 3.62 – 0.82.

И пусть второй гол забит со штрафного, которого не было. И пусть третий гол забит из-за невероятной нелепости вратаря Свинова.

«Спартак» не заслужил сегодня даже ничьей. И Абаскалю стоит задуматься, насколько разумно играть в восемь атакующих игроков, если считать очень активных крайних защитников.

Урал – Спартак 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
11 августа, 18.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Мишкич, 1:1 – 53 Бонгонда, 1:2 – 81 Соболев, 2:2 – 90 Егорычев, 3:2 – 90 Бикфалви.
УралПомазун, Кулаков (Бикфалви, 85), Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Егорычев, Аюпов (Ишков, 69), Каштанов (Шеттине, 62), Юшин (Дмитриев, 70).
СпартакСвинов, Джикия, Литвинов, Рябчук, Зобнин (Умяров, 74), Промес, Медина (Игнатов, 56), Мартинс Перейра, Денисов (Хлусевич, 74), Бонгонда (Зиньковский, 74), Соболев.
Предупреждения:
Соболев (28), Юшин (38), Бевеев (44), Шеттине (68), Бегич (87), Джикия (88), Хлусевич (90).
Удаление:
Шеттине (90).

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

40 комментариев

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Samurai99
Аналитика Глебчика:
1 августа: "Абаскаль строит суператакующий Спартак, и при 1:0 снимает единственного опорника. Респект!"
11 августа: "Абаскаль слишком авантюрен на старте сезона. Вот и наказание от Урала. Нельзя играть без опорников."
🤣🤣🤣
+49
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Салауат Нуралиев
Честно говоря, я давно не слежу за рпл, но я тут чисто товарищей поддержать захожу в виде минуса для Глеба)
+20
0
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Иван Есев
Минус, по классике
+11
-1
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King_X
Ответ Samurai99
Аналитика Глебчика: 1 августа: "Абаскаль строит суператакующий Спартак, и при 1:0 снимает единственного опорника. Респект!" 11 августа: "Абаскаль слишком авантюрен на старте сезона. Вот и наказание от Урала. Нельзя играть без опорников." 🤣🤣🤣
Да тут почти 90% спартачей в комментах такие, ахах
+6
0
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Элдор ШоуУродов
> И пусть третий гол забит из-за невероятной нелепости вратаря Свинова.

Ага, а то есть, Литвинов, который вместо того, чтобы доиграть эпизод на последних секундах, сыграл как варежка, неспособная нормально мяч корпусом укрыть (да и в целом в матче был такое себе) - это ничего, в порядке вещей? Со Свинова вины это не снимает, но вешать всех собак только на кипера как-то не очень красиво.
+5
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Дмитрий Воронцов
Скоро цикл запустится)
+7
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den70
Если честно, сегодня на главной логичнее было бы написать про Урал, команду-лидера чемпионата.
+5
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Иван Есев
Ответ Samurai99
Аналитика Глебчика: 1 августа: "Абаскаль строит суператакующий Спартак, и при 1:0 снимает единственного опорника. Респект!" 11 августа: "Абаскаль слишком авантюрен на старте сезона. Вот и наказание от Урала. Нельзя играть без опорников." 🤣🤣🤣
Типичный Глебчик)
+4
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притвиц
А ведь скоро игра с Зенитом и Краснодаром, да и Ахмат не любит дарить очки Спартаку, да и не в авантюрности Спартака дело, дело в единственной схеме , а схема эта бей-беги.
+2
0
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Nomer22
Нелепость Свинова. Не Литвинова?Который мог раз 900 этот мяч выбить за пределы стадиона. Свинов пенку затащил,которую Литвин привез
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bushmen
Авантюрен эт ладно,а вот ограничен и видимо туповат куда серьёзней! Взял и убрал...Богонду???? Мотор команды на лавку.Эт как?Авантюра???не ребята,он истеричка.
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Groznyi2024
Ответ Samurai99
Аналитика Глебчика: 1 августа: "Абаскаль строит суператакующий Спартак, и при 1:0 снимает единственного опорника. Респект!" 11 августа: "Абаскаль слишком авантюрен на старте сезона. Вот и наказание от Урала. Нельзя играть без опорников." 🤣🤣🤣
У Глебчика тоже свой цикл)
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igor.igorev
Ответ Элдор ШоуУродов
> И пусть третий гол забит из-за невероятной нелепости вратаря Свинова. Ага, а то есть, Литвинов, который вместо того, чтобы доиграть эпизод на последних секундах, сыграл как варежка, неспособная нормально мяч корпусом укрыть (да и в целом в матче был такое себе) - это ничего, в порядке вещей? Со Свинова вины это не снимает, но вешать всех собак только на кипера как-то не очень красиво.
Литвинов оставлял мяч Свинову и непонятно почему тот его не взял. Просто игроки не поняли друг друга. Виноваты оба.
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unreality
Читать можно до "Абаскаль рванул в лидеры РПЛ"
Обыграли новичков, ишь ты, рванули в лидеры.
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artpal
Ответ Александр Беляков
Глебчик начинает подозревать , что не всё так радужно
С учётом кризиса Зенита и какой-то безумной антиселекции ЦСКА Спартак все равно остаётся одним из фаворитов чемпионата.
Состав, и без того неплохой, ещё усилили, финансовых проблем никаких, и даже в кои-то веки определённая стабильность - тренера не отправляют с бешеной неустойкой восвояси после первого поражения
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Журэма
Лажа от Спартака - это безызбежно .
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Пашка Донофф
Штирлиц залил в кошку бензин. Та прошла метров пять и упала. «Наверное, слишком мало залил» - подумал Штирлиц.
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Игорь Дербуш
Два равноценных состава и ни одного защитника((
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caunte
Для опорной зоны у Спартака вполне себе неплохой подбор игроков - Зобнин вполне себе (играл эту роль на ЧМ-2018 во всех матчах), Мартинс и Умяров с Пруцевым тоже. Вот уж у кого полная дыра в опорной зоне - это Динамо, там один Фомин в этой зоне есть.
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Игорь Дербуш
Ответ artpal
С учётом кризиса Зенита и какой-то безумной антиселекции ЦСКА Спартак все равно остаётся одним из фаворитов чемпионата. Состав, и без того неплохой, ещё усилили, финансовых проблем никаких, и даже в кои-то веки определённая стабильность - тренера не отправляют с бешеной неустойкой восвояси после первого поражения
сегодня просто не пошло, на примере Литвинова таких матчей не вспомнишь, забыли и играем дальше
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Александр Воронцов
наивные спартачи. чемпионаты выигрывают крепкой обороной прежде всего, а уже потом атакой
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Артур Межаков
Выпустив троих " лавочников" плюс два " трясуна" в защите - аттракцион " невиданной щедрости" от Абаскаля....
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Зверёк
Ответ Samurai99
Аналитика Глебчика: 1 августа: "Абаскаль строит суператакующий Спартак, и при 1:0 снимает единственного опорника. Респект!" 11 августа: "Абаскаль слишком авантюрен на старте сезона. Вот и наказание от Урала. Нельзя играть без опорников." 🤣🤣🤣
Согласен,похож на малолетнюю тп
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Иван Есев
Ответ Александр Попов
Третий гол на совести Литвинова, который недоиграл эпизод до конца.
Да даже без этого момента Урал должен был побеждать, не забитый пенальти, попадание в штангу с 9 метров и т.д.
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Блуждающий странник
Аналитика от Глебчика стандартный минус. Создана для шуток и троллинга. Иногда кажется, что это своего рода гениальный тролль, не может же человек переобуваться раз в неделю, забывает свою же писанину

ПС не вижу повода для критики. Команда после чемпионства, ожидаемый спад
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