40 комментариев

Нельзя играть без опорников.

У Абаскаля есть идея-фикс: на каждой позиции должно быть два равнозначных игрока – как у Гвардиолы. Этим и объясняется массовая летняя закупка. Уже сейчас у «Спартака» почти два равноценных состава, особенно хорошо это было заметно перед «Уралом».

Вот только дело до конца еще не довели. И так сложилось, что с атакующими игроками договорились быстро, а вот с оборонительными – не очень. Тот же обещанный звездный ЦЗ никак не доедет.

Абаскаль вошел в сезон буквально с полутора номинальными защитниками – Джикией и Денисовым (который стартово опорник). Литвинов играет в центре обороны вынуждено, Хлусевич – базово тоже совсем не защитник, пусть из него его усиленно делают.

При этом в «Спартаке» так себе с чистыми опониками: если Литвинов играет в защите, то таким остается только Наиль Умяров. И то – в этой роли его начали использовать буквально пару лет назад.

В итоге Абаскаль решил, что лучшая оборона – это атака. Поставил в опорку Мартинса (согласитесь, борьба и отбор – ни разу не его сильнейшие качества), а дальше и не думал укреплять центр поля.

Восьмерки – чуть-чуть оборонительный Зобнин и ни разу не оборонительные Медина и Мозес. И этот ход испанского тренера просто кричит: у нас такой подбор игроков, что мы должны забивать каждый матч по пять, а пропустим парочку – ничего страшного.

С этим девизом Абаскаль рванул в лидеры РПЛ – и до «Урала» тактика даже работала. «Спартак» пропускал во всех матчах, допускал много моментов и ударов из опорной зоны, но все равно выкручивался за счет силы атаки и скамейки.

Даже если не все получалось, свежие Игнатов, Зиньковский, Бальде и остальные просто дожимали уставших соперников. Казалось, так произойдет и с «Уралом», который в первом тайме задал мощный темп и смело летел на «Спартак».

Вот только «Урал» оказался не растерянным «Оренбургом» после ухода Лички. И не зажатой «Балтикой», явно перенервничавшей в Москве. И совсем не «Рубином», оказавшимся совсем не готовым к Промесу, Соболеву, Бонгонда и компании.

«Урал» полностью переиграл «Спартак», а команда Абаскаля провалилась. Было бы жутко несправедливо, если бы все так и осталось: с голом-рикошетом Соболева и безумной штангой Шеттине.

Ну не может не побеждать команда, которая переиграла соперника по xG со счетом 3.62 – 0.82.

И пусть второй гол забит со штрафного, которого не было. И пусть третий гол забит из-за невероятной нелепости вратаря Свинова.

«Спартак» не заслужил сегодня даже ничьей. И Абаскалю стоит задуматься, насколько разумно играть в восемь атакующих игроков, если считать очень активных крайних защитников.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын