14 комментариев

«Зенит» возвращает 90-е.

Журналист Иван Карпов дал мощный инсайд: «Зенит» заплатит за 17-летнего бразильца Педро 9 млн евро.

Часть денег отдадут прямо наличными : они «Коринтиансу» срочно нужны, чтобы закрыть долги и регистрировать новичков в трансферное окно.

Наличные в футболе в 2023-м – неожиданная история, но в 90-е и 2000-е это было нормой. Sports.ru вспоминает яркие сюжеты по сумки и чемоданы денег.

Шемберас боялся пакета наличных от ЦСКА

В 2003-м ЦСКА перехватил у «Спартака» Ролана Гусева, а за компанию с ним из «Динамо» перешел Дейвидас Шемберас. Главное потрясение литовского защитника – подъемные, которые Гинер выдавал прямо в кабинете.

«Помню, как получал их, – вспоминал Шемберас. – Я тогда даже испугался. Мне дали черный пакет, где кучей лежали такие деньги, каких никогда раньше не видел».

Еще Дейвидас рассказывал, что ему было страшно идти с ними домой, он даже возвращался и уточнял, точно ли нормально нести с собой такую сумму.

Денисов не боялся пакета наличных от «Зенита»

А вот Игорь Денисов чувствовал себя на улице с кучей налика куда комфортнее. Просто великая история про «Мерседес».

«Когда мне дали подъемные – 30 000 долларов наличными, – я прямо с пакетом вышел из клуба и пошел по городу. 2003 год, мы с другом просто идем с пакетом, полным долларов: «Что будем делать?» – «Не знаю». Ну, мы пошли в автосалон и купили 140-й «Мерседес». Я при этом был даже не в спортивном костюме, а в вещах с барахолки. Зашел и говорю консультанту: «Хочу 140-й» – «В смысле?». Я положил на стол пакет. Он реально подпрыгнул».

Орещук и чемодан денег от «Легии»

В 1995-м Роман Орещук должен был перейти в корейский клуб, но в последний момент форварда продали в «Легию». Дальше в этой истории много наличных. Слово – Орещуку.

«Я вылетел в Варшаву со спортивным директором ЦСКА Владленом Светиковым. Они подписали договор между клубами, Светиков вышел с чемоданом – поляки с ним наличкой рассчитались. С этих денег он отдал мне 20 тысяч подъемных – «от нас с Александром Федоровичем [Тархановым]».

Я не взял из принципа: «Ваши деньги мне не нужны». Через два года Тарханов ушел в «Торпедо», а в ЦСКА вернулся Садырин. Почти сразу Пал Федорыч мне позвонил: «Рома, можешь узнать у «Легии», сколько они за тебя заплатили ЦСКА? И на какой счет деньги перевели?» – «Да я так вам могу сказать. Светиков наличными получал. В Варшаве никто не скрывает – сколько. $400 000». – «Ни хрена ж себе. По бумагам проходит $22 000».

Игрок ЦСКА видел сумку денег, которую за него заплатил «Витесс»

Речь про Дмитрия Шукова, который 15 лет карьеры провел в Нидерландах. Он рассказывал:

«В Голландию в 1995-м я попал через Сарсанию. ЦСКА тогда за два года продал человек сорок. За меня заплатили хорошие деньги. Я лично видел их в сумке – полмиллиона долларов. Это было очень солидно по тем временам. Так что, думаю, никто не пожалел о моем уходе».

Сборная Ганы и чемодан с 3 миллионами – его отправили самолетом

Сборная Ганы чуть не бойкотировала третий матч в группе на ЧМ-2014 из-за того, что им вовремя не заплатили премиальные. Никакие обещания не работали, игроки требовали деньги здесь и сейчас.

Правительство Ганы в итоге отправило в Бразилию чартер с 3 миллионами долларов, дальше в сопровождении полиции деньги доставили в отель и разнесли по номерам игроков. Интересно, что футболисты принимали кэш по-разному. Кто-то прятал в чемоданы, а кто-то показательно ходил по отелю с пачками долларов в руках.

Футболист «Зенита вез 5 тысяч долларов подъемных на поезде в Псков

В «Зените» подъемные наличными впечатляли игроков даже до «Газпрома». Валерий Цветков боялся с ними спать в поезде.

«Я был рад тем не самым великим деньгам. А уж когда впервые получил подъемные, был в шоке. Помню, поехал с ними в Псков, схватил эти пять тысяч долларов в поезде, и всю ночь не спал – потому что таких деньжищ не видел никогда. Во Пскове-то получал 20 тысяч рублей».

Кадыров и чемодан денег для мотивации

История от Максима Бокова – он играл за «Терек» в середине 2000-х и вспоминал об этом времени:

«С Кадыровым мы пересекались, он приезжал на тренировки, общался с нами, привозил чемодан денег – мотивировал нас. Говорил, если проиграете – вот это не получите».

Наличные от Федуна, которые впечатлили Макгиди

Эйден Макгиди был впечатлен щедростью бывшего владельца «Спартака».

«В сезоне-2011/12 мы победили «Зенит» и «Локомотив» в последних двух турах и вырвали второе место. Один из директоров пришел и выдал бонусы наличными прямо в раздевалке, настолько он был рад.

Мы никогда не получали бонусов больших, чем тогда. Вообще, это было не принято в нашем клубе, в то время как в других это обычная практика.

Владелец команды время от времени заходил в раздевалку, а вот второго человека из руководства мы видели чаще. После плохого матча он все высказывал нам в раздевалке. Это было, как второй разбор матча, но от болельщика. Поначалу это казалось чем-то сюрреалистичным».

Овчинников и Абхазия: там просили задрать футболку, чтобы закинуть деньги

Сергей Овчинников точно получал наличку самым красивым и душевным способом.

«Если в Абхазии команда дома выигрывает, пока игроки уходят с поля, им люди кидают деньги. Мы как-то победили, идем в раздевалку. Ребята постарше говорят: «Выпусти футболку из трусов». Я удивился: «Зачем?» Они – мне: «Выпускай, выпускай. Теперь поднимай!» Я поднял, и в эту образовавшуюся нишу полетели деньги. Пятьдесят рублей, самые разные суммы. В итоге собрал полную футболку денег. Бросали не всем, только тем, кого они сочтут нужным. Но все равно каждый уходил с поля только так: вдруг кто-то подкинет?»

Администратор «Спартака» и пранк с украденной сумкой с наличными

Понятно, что в 80-е возить сумки наличных было нормально, но все равно история от бывшего администратора «Спартака» Александра Хаджи выглядит очень атмосферной.

«В 80-е на выезды я ездил с большой сумкой наличных. Дело в том, что все рестораны и отели висели как должники. Если деньги перевести, то они сразу ушли бы, а нам было бы не на что поселиться и ребят накормить. Поэтому и возил сумку денег. Тогда вообще надо было во всем крутиться. Например, воду самим привозить в раздевалку из ресторана, потому что гостям было положено предоставлять только чай с лимоном.

Однажды мою сумку забрали, а я и не заметил. Особые ощущения испытал. Дело было в Севилье, когда Дасаева продавали. Мы с Константином Ивановичем [Бесковым] задержались в баре, а команда и персонал уезжали в отель. В сумке – паспорта, билеты, все необходимое. Массажист Беленький (мы с ним в одном номере жили) взял сумку и поехал, а мне ничего не сказал. Утром просыпаюсь – а сумка не в моем поле зрения, куда ж я ее дел. А Беленький смеялся, ждал моей реакции».

Фото: globallookpress.com/Carlos Pereyra/Keystone Press Agency, Daniil Ivanov/Russian Look, Liu Bin/Xinhua; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Родионов