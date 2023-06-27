14 комментариев

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«Положил пакет долларов и сказал, что хочу «Мерседес». 10 историй про наличные в футболе

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«Зенит» возвращает 90-е.

Журналист Иван Карпов дал мощный инсайд: «Зенит» заплатит за 17-летнего бразильца Педро 9 млн евро.

Часть денег отдадут прямо наличными: они «Коринтиансу» срочно нужны, чтобы закрыть долги и регистрировать новичков в трансферное окно.

Наличные в футболе в 2023-м – неожиданная история, но в 90-е и 2000-е это было нормой. Sports.ru вспоминает яркие сюжеты по сумки и чемоданы денег.

Шемберас боялся пакета наличных от ЦСКА

В 2003-м ЦСКА перехватил у «Спартака» Ролана Гусева, а за компанию с ним из «Динамо» перешел Дейвидас Шемберас. Главное потрясение литовского защитника – подъемные, которые Гинер выдавал прямо в кабинете.

«Помню, как получал их, – вспоминал Шемберас. – Я тогда даже испугался. Мне дали черный пакет, где кучей лежали такие деньги, каких никогда раньше не видел».

Еще Дейвидас рассказывал, что ему было страшно идти с ними домой, он даже возвращался и уточнял, точно ли нормально нести с собой такую сумму.

Денисов не боялся пакета наличных от «Зенита» 

А вот Игорь Денисов чувствовал себя на улице с кучей налика куда комфортнее. Просто великая история про «Мерседес». 

«Когда мне дали подъемные – 30 000 долларов наличными, – я прямо с пакетом вышел из клуба и пошел по городу. 2003 год, мы с другом просто идем с пакетом, полным долларов: «Что будем делать?» – «Не знаю». Ну, мы пошли в автосалон и купили 140-й «Мерседес». Я при этом был даже не в спортивном костюме, а в вещах с барахолки. Зашел и говорю консультанту: «Хочу 140-й» – «В смысле?». Я положил на стол пакет. Он реально подпрыгнул».

Орещук и чемодан денег от «Легии» 

В 1995-м Роман Орещук должен был перейти в корейский клуб, но в последний момент форварда продали в «Легию». Дальше в этой истории много наличных. Слово – Орещуку. 

«Я вылетел в Варшаву со спортивным директором ЦСКА Владленом Светиковым. Они подписали договор между клубами, Светиков вышел с чемоданом – поляки с ним наличкой рассчитались. С этих денег он отдал мне 20 тысяч подъемных – «от нас с Александром Федоровичем [Тархановым]».

Я не взял из принципа: «Ваши деньги мне не нужны». Через два года Тарханов ушел в «Торпедо», а в ЦСКА вернулся Садырин. Почти сразу Пал Федорыч мне позвонил: «Рома, можешь узнать у «Легии», сколько они за тебя заплатили ЦСКА? И на какой счет деньги перевели?» – «Да я так вам могу сказать. Светиков наличными получал. В Варшаве никто не скрывает – сколько. $400 000». – «Ни хрена ж себе. По бумагам проходит $22 000».

Игрок ЦСКА видел сумку денег, которую за него заплатил «Витесс» 

Речь про Дмитрия Шукова, который 15 лет карьеры провел в Нидерландах. Он рассказывал:

«В Голландию в 1995-м я попал через Сарсанию. ЦСКА тогда за два года продал человек сорок. За меня заплатили хорошие деньги. Я лично видел их в сумке – полмиллиона долларов. Это было очень солидно по тем временам. Так что, думаю, никто не пожалел о моем уходе». 

Сборная Ганы и чемодан с 3 миллионами – его отправили самолетом

Сборная Ганы чуть не бойкотировала третий матч в группе на ЧМ-2014 из-за того, что им вовремя не заплатили премиальные. Никакие обещания не работали, игроки требовали деньги здесь и сейчас. 

Правительство Ганы в итоге отправило в Бразилию чартер с 3 миллионами долларов, дальше в сопровождении полиции деньги доставили в отель и разнесли по номерам игроков. Интересно, что футболисты принимали кэш по-разному. Кто-то прятал в чемоданы, а кто-то показательно ходил по отелю с пачками долларов в руках. 

Футболист «Зенита вез 5 тысяч долларов подъемных на поезде в Псков

В «Зените» подъемные наличными впечатляли игроков даже до «Газпрома». Валерий Цветков боялся с ними спать в поезде.

«Я был рад тем не самым великим деньгам. А уж когда впервые получил подъемные, был в шоке. Помню, поехал с ними в Псков, схватил эти пять тысяч долларов в поезде, и всю ночь не спал – потому что таких деньжищ не видел никогда. Во Пскове-то получал 20 тысяч рублей».

Кадыров и чемодан денег для мотивации

История от Максима Бокова – он играл за «Терек» в середине 2000-х и вспоминал об этом времени:

«С Кадыровым мы пересекались, он приезжал на тренировки, общался с нами, привозил чемодан денег – мотивировал нас. Говорил, если проиграете – вот это не получите».

Наличные от Федуна, которые впечатлили Макгиди

Эйден Макгиди был впечатлен щедростью бывшего владельца «Спартака».

«В сезоне-2011/12 мы победили «Зенит» и «Локомотив» в последних двух турах и вырвали второе место. Один из директоров пришел и выдал бонусы наличными прямо в раздевалке, настолько он был рад. 

Мы никогда не получали бонусов больших, чем тогда. Вообще, это было не принято в нашем клубе, в то время как в других это обычная практика. 

Владелец команды время от времени заходил в раздевалку, а вот второго человека из руководства мы видели чаще. После плохого матча он все высказывал нам в раздевалке. Это было, как второй разбор матча, но от болельщика. Поначалу это казалось чем-то сюрреалистичным».

Овчинников и Абхазия: там просили задрать футболку, чтобы закинуть деньги 

Сергей Овчинников точно получал наличку самым красивым и душевным способом.

«Если в Абхазии команда дома выигрывает, пока игроки уходят с поля, им люди кидают деньги. Мы как-то победили, идем в раздевалку. Ребята постарше говорят: «Выпусти футболку из трусов». Я удивился: «Зачем?» Они – мне: «Выпускай, выпускай. Теперь поднимай!» Я поднял, и в эту образовавшуюся нишу полетели деньги. Пятьдесят рублей, самые разные суммы. В итоге собрал полную футболку денег. Бросали не всем, только тем, кого они сочтут нужным. Но все равно каждый уходил с поля только так: вдруг кто-то подкинет?»

Администратор «Спартака» и пранк с украденной сумкой с наличными

Понятно, что в 80-е возить сумки наличных было нормально, но все равно история от бывшего администратора «Спартака» Александра Хаджи выглядит очень атмосферной.

«В 80-е на выезды я ездил с большой сумкой наличных. Дело в том, что все рестораны и отели висели как должники. Если деньги перевести, то они сразу ушли бы, а нам было бы не на что поселиться и ребят накормить. Поэтому и возил сумку денег. Тогда вообще надо было во всем крутиться. Например, воду самим привозить в раздевалку из ресторана, потому что гостям было положено предоставлять только чай с лимоном. 

Однажды мою сумку забрали, а я и не заметил. Особые ощущения испытал. Дело было в Севилье, когда Дасаева продавали. Мы с Константином Ивановичем [Бесковым] задержались в баре, а команда и персонал уезжали в отель. В сумке – паспорта, билеты, все необходимое. Массажист Беленький (мы с ним в одном номере жили) взял сумку и поехал, а мне ничего не сказал. Утром просыпаюсь – а сумка не в моем поле зрения, куда ж я ее дел. А Беленький смеялся, ждал моей реакции».

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Фото: globallookpress.com/Carlos Pereyra/Keystone Press Agency, Daniil Ivanov/Russian Look, Liu Bin/Xinhua; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Родионов

14 комментариев

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Анатолий Дмитриевич
Орещук отказался от 20 тысяч долларов. в 19 лет. в 1990-е. да еще и из принципа. это же анекдот)))
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Nerazzurri-88
Беленький пошутил по-чёрному.
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Dizzod
Ответ Анатолий Дмитриевич
Орещук отказался от 20 тысяч долларов. в 19 лет. в 1990-е. да еще и из принципа. это же анекдот)))
ну это как: а меня внучок расстреляли
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pantriashvili
Другая жизнь 😄😄😄
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Шлёма Презерман
что такое подъемные?
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mahurat
Вот попросить бы с этих денежек налоги заплатить (промолчим о происхождении этих финансов), по 13 процентов, то разговорчивых стало бы поменьше. Наверное.
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максим дмитриев
Как то великий и ужасный тренер Интера Эленио Эррера прилетел в Гамбург, чтобы встретиться с Уве Зеелером. На встречу синьор Эррера пришёл с чемоданчиком и не стал ходить вокруг да около, а сразу зашёл с козырей : Вы нужны мне в Италии Уве, в этом чемоданчике 1 000 000 дойчмарок как задаток, деньги ваши без всяких налогов как только подпишем бумаги, а там контракт на три года с зп 500 000 в год плюс куча плюшек в виде шикарных премиальных, бесплатного дома и автомобиля премиум класса ... Тут было от чего впасть в ступор, зарплата в ФРГ начала 60 - х от 600 марок считалась высокой. В через два года стартующей Бундеслиге установят потолок в 1200 марок в месяц плюс доплаты, но сумма не должна была превышать 2500 ( именно столько зарабатывал Уве Зеелер в Гамбурге плюс доплаты от ADIDAS ) и только в начале 70 - х Герд Мюллер и Франц Бэккенбауэр выбьют себе годовые оклады в 450 000 марок, а тут два с половиной ляма за три года !!! Уве взял время на раздумья, а вся страна затаила дыхание ... Он советовался с семьёй, с тренером Гамбурга Мальманном и тренером сборной Гербергером и решил отказать итальянцам, а на утро практически все крупные газеты страны вышли с заголовком на первой полосе : ОН ОСТАЁТСЯ !!!
P.S. С тех самых пор Уве Зеелера все называли Uns Uwe ( Наш Уве ) и одно время в ФРГ даже бытовало выражение : У нас есть "Кайзер" Франц Бэккенбауэр, у нас есть "Король" Райнхард Либуда, у нас даже есть "Бомбардир нации" Герхард Мюллер, но "Наш Уве" только один.
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Жорег Борщофф
Ответ Фан Рубина
Будто бы наличные - это плохо.
Применительно к Зениту всё плохо. =)
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timerassl
Ответ Mbest77
Полковники ФСБ в шоке… Боялся с 5000$ наличными в поезде
С тех времен у многих разные привычки сохранились как и где прятать деньги, но и даже они не всегда помогали. Сейчас уже в поездах не так
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Всё знаю
Ответ Шлёма Презерман
что такое подъемные?
Чтобы игрок подписал контракт именно с твоим клубом, дают подъёмные)
Зачастую там очень хорошая сумма)
Условно закончился контракт и игрок выбирает между двумя клубами.
Как правило переходит в тот, кто даёт больше подъёмных и агентских)) и тебя уже убеждают и клуб, и агент)
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Amalfitano
Ответ Шлёма Презерман
что такое подъемные?
Это как опущенные. Только подъёмные.))
Это плата за переход именно в данный клуб. Допустим есть свободный агент которого хотят получить 3 клуба. Помимо того, что каждый клуб ему обещает хорошую зп, бонусы, условия и т.д., есть и такая фишка как подъёмные. Они же подписной бонус. А потом еще агенты получают бонусы, за то что убедили своего игрока перейти именно в этот клуб.))
В общем, свободный агент чаще всего это не бесплатный игрок.))
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