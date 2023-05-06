8 комментариев

Аналитика Глебчика
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Как adidas хотел отжать «Спартак» у Nike. Даже сшили форму как у «Ливерпуля»

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Футбол Футбол

Детективная история. 

В феврале Роман Дворянкин (работал в хоккейном «Спартаке», был генменеджером Virtus.pro, занимался организацией ЧМ-2022) рассказывал, как adidas в 2008 году угнал у Nike сборную России, а после этого изобрел легендарную кирпичную форму. 

Теперь новый сюжет – оказывается, в 2008-м adidas пытался применить все те же хитрости со «Спартаком», но на этот раз Nike дал отпор. 

Слово Роману Дворянкину.

* * *

Бюджет на продвижение у adidas в те годы был почти неограниченным, поэтому помимо сборной России нам хотелось завладеть чуть ли не всеми топ-клубами РПЛ. «Локомотив» и так был у нас, ЦСКА удалось подписать с Reebok (с 2005-го по 2021 год компания была дочкой adidas – Sports.ru), «Зенит» взять не могли – он только-только ушел к Puma.

Главной целью был «Спартак», а это означало новую схватку с Nike. Мы знали, что у них заканчивался контракт 1 января 2009 года, но действовали matching rights. Еще раз расскажу про них, если не читали пост про сборную России.

Если до конца контракта остается меньше полугода, а клуб получает предложение от другого технического спонсора, он обязан раскрыть коммерческие условия. И у действующего партнера есть право их повторить. Если он их повторяет, то надо выбирать действующего партнера, а не нового.

У «Спартака» все это было прописано, поэтому мы не могли вести открытые переговоры. Снова заходили кулуарно.

В эпоху Федуна решения принимались довольно своеобразно, поэтому осенью 2008-го мы начали переговоры с коммерческим директором и некоторыми людьми в «Лукойле».

«Спартаку» мы предложили хорошие деньги – несколько сотен тысяч долларов за сезон. Это было в 1,5 или 1,7 раза больше, чем платил Nike. 

Для сравнения: РФС получал от adidas 100 миллионов долларов за 10 лет, из которых деньгами – процентов 50-60 суммы, остальное – экипировкой и продвижением сборной России в офлайне и онлайне (за всю рекламу сборной в форме платил adidas). 

Со «Спартаком» разговор в целом складывался, но они сразу вспомнили про неудачный опыт сотрудничества во времена Романцева в начале 2000-х. Им не нравилось, что для adidas в те годы «Спартак» был не в приоритете, не нравился дизайн и качество формы. В общем, клуб требовал, чтобы мы устранили все эти недочеты и сразу сделали классные комплекты.

А мы этого обеспечить не могли: за полгода изобрести новую форму невозможно, ее цикл производства дольше. Тогда мы пообещали, что добавим в перечень топ-клубов с «Ливерпулем», «Челси», «Реалом», а комплекты сделаем на основе формы «Ливерпуля»-2006/07.

«Спартак» это устроило. 

Правда, составить нормальную спецификацию на игроков – у кого какой размер и какие пожелания – мы не могли. Для этого надо общаться уже не кулуарно, а с начальником команды. Это было невозможно, получилось бы слишком публично, Nike быстро бы заметил. Они и так начинали что-то подозревать. 

Поэтому мы взяли спецификацию двухлетней давности, заложили дополнительные моменты и практически вслепую разместили заказ. 

Здесь между «Спартаком» и Nike случилась та же история, что и со сборной России. Nike делает предложение о продлении, а клуб никак не реагирует и стопорится. Конечно, Nike мигом все просек. И реально испугался, что вслед за сборной у них сейчас уведут самый популярный клуб России. 

На этот раз Nike сразу пошел в агрессивную атаку. Отступать было некуда: рисковали оказаться в ситуации, когда ни сборная, ни «Спартак», ни ЦСКА, ни «Локомотив», ни «Зенит» не имеют к ним отношения. 

Nike мгновенно дал «Спартаку» кардинально другие деньги – в два или в три раза больше. А у нас уже была готова форма для «Спартака», только без нанесений. 

Мы встретились с топ-менеджерами «Лукойла», они сказали: «Ребят, нам предлагают условия, которые сильно превосходят ваши. И мы даже не уверены, что вы сможете их повторить». 

Мы их повторить действительно не могли, а доводы про лучшую розничную сеть торговли, которые сработали со сборной, здесь бы уже не прошли. Nike сделал слишком мощное по деньгам предложение. Оставалось только выйти из игры. 

Вот только проблема: наша форма уже ехала!  

В итоге эти красные футболки и шорты несостоявшейся формы «Спартака» распродавали за копейки в дисконтах adidas – их даже не допустили во флагманские магазины. 

И никто из покупателей не догадывался, что в его футболке прямо сейчас мог играть Алекс или Веллитон.

Триллер о сборной России: как adidas угнал контракт у Nike и придумал легендарную форму в цветах Кремлевской стены

Фото: Gettyimages.ru/Ian Walton, Dima Korotayev/Epsilon; РИА Новости/Илья Питалев

8 комментариев

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Виталий
Ну и хорошо что с найк остались , а деньги многое решают , что и говорить )
+7
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Ильдар Фарукшин
Бабки многое решают, но не всё. От человека много зависит. Мне повезло в жизни я таких встречал
+2
0
+2
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R
Про похожие качели в переговорах Эндрю Дженнингс рассказывал в своей книге про коррупцию в ФИФА, как Блаттер нечестно выбивал в несколько этапов лучшие условия у нового спонсора(MC) и у старого(Visa).
+1
0
+1
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DenSpM
А мне очень нравилась форма от Амбро 2004 года
+1
0
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Den-is
Ну форма Ливерпуля от adidas - огонь, кто бы что ни говорил
+2
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Ник Гре
И как бы на шаблоне "Ливерпуля" разместили классическую полосу? "Лукойл" или "Carlsberg" хорошо помещаются, но полоса?! Имхо, "Спартак" не проиграл с выбором, пусть и бабло зарешало...
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Ashan Sorokin
NB может отомстить Nike за Ливерпуль и угнать Спартак
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toldo_slava
Адидас - это Европа. Ади Даслер - немец. Найк - это США. Причём Найк появился намного позже и пришёл на рынок, который создал Адидас
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