Очень странные дела Павара на ЧМ-2022: вылетел из основы Франции за ошибку, разочаровался в «Баварии» и собрался в «МЮ»

А когда-то забивал красоту Аргентине.

ЧМ-2018 был суперуспешным для Бенжамена Павара: Дидье Дешам нашел ему новую роль на правом фланге обороны, защитник сыграл во всех матчах, забил самый красивый гол турнира (да-да, тот Аргентине) и стал чемпионом мира.

Дальше – слава, переход в «Баварию», три чемпионства, победа в Лиге чемпионов, стабильное место в обойме.

Да, посреди этого были депрессия из-за ковида и лишение водительских прав из-за пьяной езды, а еще Павару не нравилось, что в «Баварии» он скорее затыкает дырки. Играет то справа, то в центре – и не чувствует важности собственной роли.

Павар опровергал инсайды о проблемах в «Баварии», а к чемпионату мира подошел и основным игроком сборной, и основным игроком клуба.

Матч с Австралией вообще не должен был нести трудности для Павара и обороны Франции, но уже на 8-й минуте случилось неожиданное.

Павар сначала никак не помешал форварду Мэттью Леки (они, кстати, пересекались в Бундеслиге) принять непростую свечку на фланге, потом очень легко дал себя обыграть на замахе, а дальше нелепо завалился на газон.

Освободившийся Леки прострелил на Крейга Гудвина, который расстрелял Льориса. Разгромной победе Франции (4:1) этот гол никак не помешал, но Дешам взбесился из-за действий Павара. Бенжамена не было ни во втором матче с Данией, ни в третьем с Тунисом, где играли все резервисты.

«Я принял решение не выпускать его, – говорил Дешам. – Я не буду вдаваться в подробности. У меня было несколько бесед с ним. Я не считаю, что он находится в правильном расположении духа. Вы, конечно, спросите меня – что имеется в виду? Это физические проблемы или у него что-то в голове? Я скажу так: первый матч не убедил, поэтому и сделал такой выбор».

В итоге вместо Павара справа играет Жюль Кунде, которого только недавно переделали в правого защитника в «Барселоне». В карьере Кунде 198 матчей на позиции ЦЗ и только 11 – на ПЗ.

L’Equipe давал такие инсайды:

• после игры с Австралией у Павара был сложный разговор с Дешамом, защитник наговорил тренеру резких вещей.

• Паваром были недовольны даже некоторые партнеры. Например, Усман Дембеле, играющий с Бенжаменом на одном фланге, был против появления защитника «Баварии» на поле после Австралии. При этом Жиру и Льорис встали на сторону Павара.

Впрочем, Ги Стефан, помощник Дешама, эти тезисы опроверг: «Да, Бенжамен не играет, но тренируется и ведет себя хорошо. Я немного поговорил с ним. Очевидно, он разочарован, но он в запасе по спортивным причинам. Будущее покажет, сыграет ли он еще за сборную».

С финалом ЧМ-2022 понятно – никакого Павара там не планируется. Только на этом фоне несколько дней назад появились новые разговоры и об уходе из «Баварии». Павар вновь хочет уйти и отказывается продлевать контракт, который заканчивается в 2024 году, а в французе вроде как заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Мощно, конечно, все может изменить один ничего не решающий австралийский финт.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Elsa