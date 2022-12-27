Акинфеев теперь в Fonteam – команде, которая будет поднимать российский спорт. А еще он придумал кипербол (сейчас объясним)

Вместе с Овечкиным, Медведевой и Пиняевым.

16 октября капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев, чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев присоединились к команде Fonteam. Это объединение для поддержки социальных проектов, которые развивают спортивную индустрию.

Что такое Fonteam и в чем польза этой команды?

Fonteam – это сообщество единомышленников при поддержке FONBET, которое поощряет инициативы и проекты, развивающие отечественный спорт. В команде уже есть обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, капитан 2DROTS Эдамс и ведущий «Матч ТВ» Карен Адамян. А сегодня Fonteam пополнили Акинфеев, Пиняев и Евгения Медведева.

С приходом звездного трио Fonteam запускает свою первую инициативу – масштабный конкурс проектов поддержки локального спорта. В нем могут принять участие болельщики, спортсмены, тренеры и все желающие старше 18 лет. В проекте есть четыре категории – «Команда», «Спортсмен», «Место силы» и «Настоящая идея»; впрочем, масштаб ими не ограничивается. Стадионы, хоккейные коробки и спортзалы смогут оставить заявки на ремонт и реставрацию; таланты, которые сами двигаются в спорте, – найти бюджет на поездки на соревнования; местные команды – рассказать о потребности в инвентаре и экипировке.

Чтобы рассказать о своем социальном проекте и получить шанс стать частью Fonteam, нужно оставить заявку на сайте. Заявки принимаются до 30 ноября 2023 года, а в канун Нового года участники Fonteam объявят трех победителей, чьи задумки воплотятся в 2024-м.

Вот как Игорь Акинфеев объясняет, почему вписался в проект Fonteam:

– Нельзя же все время думать только о футболе. О том, что сейчас заработаешь все возможные деньги, а потом будешь отдыхать, пить пиво и отращивать пузо. Хочется помогать развитию спорта, помогать заниматься детям, помогать детям с ограниченными возможностями здоровья. Нельзя быть в стороне от таких событий.

Недавно к нам на базу приезжала прекрасная девочка, которая занимается футболом 12 лет. Она всю жизнь мечтала играть под 35-м номером. В какой-то момент думала бросить тренировки, но поиграла с нами на поле и решила продолжить заниматься. И пускай благое дело займет 15-20 минут, но для человека это большое счастье и подспорье. Хочется просто помогать людям. Понятно, что всем не поможешь. Но нужно стараться в рамках возможного.

Fonteam – не единственный проект с участием Акинфеева. Есть и свой

Вратарь ЦСКА не только участвует в сторонних инициативах, но и создает собственные. Одна из таких – кипербол. Проект направлен на повышение уровня интереса молодежи к футболу, а также является признанием заслуг отечественной вратарской школы, воспитавшей Льва Яшина, Рината Дасаева и самого Игоря.

Правила такие: три тайма – кипербатл и два кипербола (игра и серия пенальти). В первом отрезке по два запасных вратаря от каждой команды пытаются забить в двое ворот любым способом (только не руками). Во втором участвуют две команды по 10 человек (9 полевых + 1 вратарь). Всего в заявке 20 человек, из которых обязательно 3 вратаря. Они играют матч на стандартном футбольном поле (либо ограниченном на несколько метров) два тайма по 15 минут чистого времени. Третий тайм – серия пенальти строго по 7 ударов. Первыми обязательно бьют вратари.

Вот как идею объясняют на официальном сайте: «В обычном футбольном матче голов забивается мало. Средняя результативность европейских чемпионатов составляет около 2,5 гола за игру, то есть примерно один гол за 36 минут игрового времени. Все это резко снижает зрелищность игры и увеличивает количество проходных матчей, не вызывающих интереса болельщиков. Поэтому в футбольных кругах, в том числе на официальном уровне, обсуждаются различные варианты футбольных реформ, призванных повысить интенсивность и зрелищность игры».

В кипербол играют каждый год на Кубке Игоря Акинфеева, а также постоянно – онлайн: большинство призов разыгрывается в FIFA и других симуляторах на разных консолях.

Чем еще занят Акинфеев? Проводит свой турнир для академий и радуется победе в обновленном FONBET Кубке России

«Мне нравится общее направление того, что делает FONBET. Это важный партнер ЦСКА и партнер нашего фонда «Страна футбола». FONBET всячески помогает реализовывать задумки, проводить турниры, делать жизнь детей лучше. Отдельно стоит выделить прекрасную благотворительную программу «Доброфон». На нашем последнем флагманском турнире (имеется в виду Кубок Игоря Акинфеева, турнир для лучших академий России и Беларуси – прим. Sports.ru) они помогли с подарками, очень серьезно отнеслись к делу. Это наш осознанный выбор. Очень интересное сотрудничество».

Не забываем, что Игорь – действующий спортсмен. Вот его мысли по поводу реформированного FONBET Кубка России:

«Чем больше матчей, тем больше зрелищности. Людям нравится чаще ходить на футбол. Единственное: формат стал сложнее в том плане, что мы каждый год, например, много играем в Сочи – два матча в Кубке, два в чемпионате. А еще проходим там сборы. Это наши реалии, иначе невозможно, но головой устаешь от каких-то команд.

Я считаю, что изменения в любом случае должны были произойти. И конечно, приятно, что мы стали первыми победителями Кубка с новым форматом. Причем добились победы спустя 10 лет после предыдущей – это особенно ценно».

Мы также поговорили с Игорем Акинфеевым о жизни – и на Sports.ru скоро выйдет большое интервью с ним. Не пропустите!