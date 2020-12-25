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Футбола нет, на улице жара. Самое время для самого простого теста в истории футбольных тестов!

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Евро-2020 Евро-2020
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Можно отвечать с закрытыми глазами.

Групповой этап Евро прошел, впереди самая напряженная часть. Чтобы немножко расслабиться, мы сделали маленький и очень простой тест по футбольным правилам – уверены, что его пройдет на 10 из 10 даже тот, кто футбол начал смотреть с этого Евро. Давайте просто чуть-чуть выдохнем – ну и заберем в конце бонус от Фонбет. Вперед!  

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo, Franck Fife, Valentyn Ogirenko, Kirill Kudryavtsev, Andy Rain, Wolfgang Rattay; globallookpress.com/Igor Russak/dpa, Federico Pestellini, Federico Gambarini/dpa; Gettyimages.ru/Aitor Alcalde

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