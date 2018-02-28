Подведение итогов февраля

Итак. Никаких процентов, статистики и прочей белиберды, которой так кишат отчеты многих увлекающихся Беттингом. Главное - Банк !

На начало месяца у меня было - 15245.00 рублей, на сей момент - 16848.12 рублей.

За прошедший период зафиксировано пять Рекордов Банка. Последний - сегодня.

План работает и меня это полностью устраивает. На все про все у меня в день выходит не более 10 минут. Открыл Линию, посмотрел в План, поставил, скопировал, вставил в Блог. Все ! Жду результата...

Мои последние результаты :

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В дальнейшем, как и прежде, я планирую ставить в основном на хоккей и баскетбол. (Огромное количество игр проводят команды в этих видах спорта, да и КЭФ подходящий). В основном Ставки будут на чет-нечет.

Я полностью согласен, что это 100% случайности, но... у любых случайностей есть свои закономерности. ( подбросьте 100, 200... 500 раз монетку, покликайте в Генераторе случайных чисел, напишите ряд метров в десять плюсиков-минусиков...) Внимательные люди всегда смогут найти эти закономерности.

Многие уже поняли что я - ДОГОНЯЮ и ЧТО я догоняю, и присылают мне свои варианты Ставок.

Все идет по Плану. Поводов для беспокойства - никаких.