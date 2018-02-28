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    Sports.ru
    baltika
    Блог Ставки по Плану

    Подведение итогов февраля

    Теги ставки на спорт

    Итак. Никаких процентов, статистики и прочей белиберды, которой так кишат отчеты многих увлекающихся Беттингом. Главное - Банк ! 

    На начало месяца у меня было - 15245.00 рублей, на сей момент - 16848.12 рублей. 

    За прошедший период зафиксировано пять  Рекордов Банка. Последний - сегодня.

    План работает и меня это полностью устраивает. На все про все у меня в день выходит не более 10 минут. Открыл Линию, посмотрел в План, поставил, скопировал, вставил в Блог. Все ! Жду результата...

     Мои последние результаты :

    +++--++--++-+--+-+-++-++-+++++--+--+++------++---+-++---+--+-++--+++-++-+

    В дальнейшем, как и прежде, я планирую ставить в основном на хоккей и баскетбол. (Огромное количество игр проводят команды в этих видах спорта, да и КЭФ подходящий).  В основном Ставки будут на чет-нечет.

    Я полностью согласен, что это 100% случайности, но...  у любых случайностей есть свои закономерности. ( подбросьте 100, 200... 500 раз монетку, покликайте в Генераторе случайных чисел,  напишите ряд метров в десять плюсиков-минусиков...)   Внимательные люди всегда смогут найти эти закономерности.

    Многие уже поняли что я - ДОГОНЯЮ и ЧТО я догоняю, и присылают мне свои варианты Ставок.

    Все идет по Плану.  Поводов для беспокойства - никаких. 

    Автор
    • КНЯЗЪЪ

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