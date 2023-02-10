Как появился Супербоул? Отвечаем на простые вопросы об истории и устройстве главной игры года

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В ночь с воскресенья на понедельник состоится решающий матч сезона по американскому футболу – Супербоул, в котором встретятся чемпионы Американской конференции «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы Национальной конференции «Филадельфия Иглс».

Давайте поговорим об истории самого финала. Откуда он взялся, почему так называется и что значит для Соединенных Штатов?

Как вообще появился Супербоул?

Главная в мире профессиональная лига по американскому футболу – НФЛ – существует больше 100 лет. В борьбе за зрительский интерес в первой половине XX века ей постоянно приходилось противостоять аналогичным профессиональным футбольным лигам. Самой серьезной из них оказалась Американская футбольная лига, возникшая в 1960 году. Ее собрали бизнесмены, которым отказали в создании команд НФЛ в их городах, а также миноритарные владельцы акций клубов НФЛ.

Размещение команд в голодных до футбола городах, контракты с телевизионными компаниями и переманивание талантливых игроков-студентов сделали из АФЛ реальную угрозу для НФЛ. Вместо прямой борьбы владельцы клубов НФЛ выдвинули предложение об объединении двух лиг в одну. Первый сезон объединенной лиги, сохранившей название НФЛ, прошел в 1970 году. Внутри одной лиги стали существовать две конференции – Национальная (куда в массе своей вошли клубы НФЛ) и Американская (там были, в основном, клубы АФЛ с добавлением относительно новых команд НФЛ). Чемпионский матч между ними стали именовать Супербоул.

Слово «боул» означает не кубок, а чашу. В частности, чашу стадиона. В 1913 году для спортивных команд Йельского университета построили стадион в форме чаши. Этот оригинальный по тем временам дизайн вдохновил архитектора стадиона в Пасадене, штат Калифорния, и новая арена получила название «Tournament of Roses Bowl». На Новый год в Пасадене принято было проводить парад, где главным элементом была красная роза. К параду приурочили игру по американскому футболу среди студентов. Длинное название, означавшее «Игра турнира роз, проводившаяся на стадионе в форме чаши» для удобства постепенно сократилась до «Роуз Боул» и изменила смысл – речь шла в большей степени о конкретном матче, а не о стадионе. Создатели аналогичных игр в других городах действовали под копирку и называли свои вынесенные за пределы регулярного сезона матчи «боулами».

Ну, а в НФЛ с ее гигантоманией, естественно, решили, что противостояние двух сильнейших профессиональных команд может именоваться только как Супербоул. Хотя, на самом деле, слово «Супербоул» впервые было использовано в отношении… пятого Супербоула по счету.

То есть до Супербоула был другой чемпионский титул?

Еще до объединения в 1970 году НФЛ и АФЛ договорились проводить отдельный матч для победителей обеих лиг. Эта игра не имела какого-то специального названия, просто финальный матч между победителями НФЛ и АФЛ. И только потом четыре матча были ретроспективно названы Супербоулами.

Понятия «чемпион НФЛ» и «чемпион Супербоула» – не синонимы. Например, «Грин-Бэй Пэкерс» выиграли 4 Супербоула, но до объединения лиг становились чемпионами НФЛ еще 9 раз. Болельщики обычно не учитывают достижения команд до 1967 года, но, на самом деле, это дискуссионный вопрос. Хотя бы потому, что на момент объединения лиг команды НФЛ были куда сильнее, чем команды АФЛ, и непонятно, почему чемпионство «Пэкерс» в сезоне–1966 должно засчитываться, а в сезоне–1965 – нет.

Благо, именно «Пэкерс» выиграли два первых титула после объединения лиг, тем самым первыми получив приз Ломбарди.

Стоп, а почему вручают какой-то приз Ломбарди? Я думал, кубок за победу и называется Супербоул

Нет, Супербоул – это матч. Когда в отечественной прессе Супербоул называют Суперкубком – это ошибка. Во-первых, потому что главный командный трофей в НФЛ не имеет форму кубка. Во-вторых, потому что синоним Супербоула не трофей, а финал. Выиграть Супербоул можно в том же значении, что и выиграть финал.

А вручают чемпионам приз Винса Ломбарди (он же приз Ломбарди, он же просто Ломбарди). Назван он в честь главного тренера «Грин-Бэй Пэкерс», выигравшего два первых таких трофея. Такое название приз получил лишь в 1970 году, после смерти тренера, а в начале был безымянным. Победителей просто именовали, со свойственной НФЛ и американцам в принципе скромностью, чемпионами мира.

Приз Ломбарди полностью состоит из стерлингового серебра и весит чуть больше 3 килограммов. Когда команда побеждает в финале, ей сначала вручают трофей, на котором выгравированы только слова «приз Винса Ломбарди» и порядковый номер финала. Уже после церемонии приз отправляется в расположение компании Tiffany & Co, где догравировывают детали: кто играл, когда, финальный счет. В обновленном виде трофей возвращают на клубную базу на вечное хранение.

Есть клубы, которые никогда не побеждали в Супербоуле?

О, да, и их целая дюжина из 32 участников. Есть команды, которые участвовали в Супербоулах, но ни разу там не побеждали: «Баффало Биллс» (4 раза), «Миннесота Вайкингс» (4), «Цинциннати Бенгалс» (3), «Каролина Пэнтерс» (2), «Атланта Фэлконс» (2), «Лос-Анджелес Чарджерс» (1), «Теннесси Тайтенс» (1) и «Аризона Кардиналс» (1). Еще четыре клуба ни разу не доходили до Супербоула: «Кливленд Браунс», «Детройт Лайонс», «Джексонвиль Джагуарс» и «Хьюстон Тексанс».

При этом «Браунс» и «Лайонс» становились чемпионами НФЛ в середине XX века, а «Джагуарс» и «Тексанс» относительно новые команды – возникли в 1995-м и 2002-м соответственно.

Чаще всего в Супербоуле побеждали «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Питтсбург Стилерс» – по 6 раз. За ними идут «Даллас Каубойс» и «Сан-Франциско» (по 5), «Грин-Бэй Пэкерс» и «Нью-Йорк Джайентс» (по 4) и «Денвер Бронкос», «Вашингтон Коммандерс», «Лас-Вегас Рейдерс» (по 3).

Для американцев Супербоул – это как для нас финал Лиги чемпионов?

Не совсем. Финал Лиги чемпионов превосходит Супербоул по общему числу телезрителей, но не имеет такого влияния на все население континента, на котором проводится. Супербоульное воскресенье – неофициальный общенациональный праздник в США. Даже американцы, которые не любят ни местный футбол, ни спорт вообще, никуда не денутся от предматчевой лихорадки. Укрыться от обсуждения Супербоула можно разве что где-нибудь в глухих лесах или в горах Монтаны и Вайоминга. Финал Лиги чемпионов пропустить куда проще, достаточно не включать день ноутбук и телефон.

По масштабности уместнее было бы сравнить Супербоул с финалом чемпионата мира, но чемпионат мира проходит раз в четыре года, а финальный матч НФЛ все же ежегодное событие.

В истории американского телевидения Супербоулы занимают 29 из 30 верхних позиций по количеству зрителей. Только финалу сериала M*A*S*H в 1983 году удалось разбавить футбольное доминирование. Рекорд пока принадлежит Супербоулу–49, состоявшемуся в 2015 году – он собрал 114.4 млн зрителей у экранов.

Почему Супербоул играют по воскресеньям, а не по субботам?

Особенно актуальный вопрос для тех, кто вынужден смотреть матч ночью, а утром в понедельник надо идти на работу.

Во-первых, традиции. В США исторически расписан весь футбольный уик-энд: по пятницам играют школьники, по субботам студенты, по воскресеньям – профессионалы. И хотя по окончании студенческого сезона НФЛ с удовольствием занимает субботний вечерний слот, Super Bowl Sunday – это бренд.

Во-вторых, из-за телевизионных рейтингов. Субботний вечер – это вечер для тусовок, встречи с друзьями. Воскресный вечер – это вечер с Владимиром Соловьевым в кругу семьи, у телевизора. НФЛ банально выгоднее проводить главную игру сезона по воскресеньям.

Так, а почему в середине февраля?

Регулярный сезон в НФЛ короткий и проходит за 4 месяца с копейками – с сентября до начала января. Затем столь же стремительный плей-офф, умещающийся в три уик-энда, и все, Супербоул с недельной паузой. До 1978 года финалы проходили в начале-середине января, потом сдвинулись на конец января, с 2004 года по 2021-й проходили в первое воскресенье февраля, а теперь, после добавления 18-й недели регулярки, обрели место во второе воскресенье февраля.

А правда, что Супербоул – это зарегистрированная торговая марка, и НФЛ может засудить за ее использование?

Так точно, права на торговую марку Super Bowl принадлежат НФЛ. Если вы продаете безалкогольные напитки, пиво или даже страховки и хотите использовать в рекламной кампании искомое слово, то должны отстегнуть лиге солидную сумму. Поэтому компании проявляют смекалку и рекламируют «выдающуюся сову» (Superb Owl), «важную игру» (big game) или просто что угодно с приставкой «супер».

Почему музыкальное шоу в перерыве такое важное? Так всегда было?

До начала девяностых хафтайм-шоу было абсолютно невыдающимся событием – в перерыве матча на стадион выходили студенческие оркестры и какие-нибудь музыкальные исполнители третьего ряда. Телезрители в этот момент переключали канал и не всегда возвращались обратно, особенно если к перерыву счет в матче не оставлял места для интриги. Например, в перерыве Супербоула, транслируемого телеканалом CBS в 1992 году, их конкуренты из Fox запустили специальный выпуск комедийного шоу In Living Color. CBS ко второй половине потерял 22% аудитории. Масштаб проблемы стал очевиден.

Чтобы не попасть в такую же ловушку, NBC на следующий год пригласил Майкла Джексона, поп-звезду первой величины. Джексон, заинтересованный в подъеме продаж нового альбома Dangerous, согласился и представил новый стандарт хафтайм-шоу – попурри из хитов, хореография, пестрые костюмы и яркое выступление. Впервые в истории шоу в перерыве матчи посмотрело больше людей, чем первую половину матча.

И хотя потребовалась еще пара лет на раскачку, в дальнейшем телекомпании взяли за правило приглашать известных звезд подогревать публику в перерыве. Для музыкальных исполнителей это становилось одним из самых важных выступлений в карьере из-за колоссальной аудитории, прикованной к экранам в этот момент.

Почему в названии Супербоула используют римские цифры? Это же неудобно

Вообще порядковый номер в названии Супербоула понадобился для того, чтобы не путать, про какой финал идет речь, ведь регулярный сезон, как правило, проходит в один календарный год, а Супербоул – в другой. Если я просто напишу «Супербоул–1987», то что я имею в виду – Супербоул по итогам сезона–1987 или Супербоул, который состоялся в 1987 году, то есть по итогам регулярного сезона–1986?

Римские цифры вместо арабских были выбраны, во-первых, для пафоса и красоты, а, во-вторых, чтобы избежать проблем в будущем. Окей, сейчас у нас будет Супербоул–57 и мы ни с чем его не перепутаем, поскольку в 1957 году не было никаких Супербоулов. Но что будет через 10 лет? Супербоул–67 – это 67-й по счету или тот, что прошел в 1967 году? Поэтому нас ждет Супербоул LVII.

Единственное исключение было сделано для Супербоула–50. Римскими цифрами 50 обозначается как «L», а для американского спорта это в первую очередь буква, обозначающее поражение. Маркетологи сочли, что Super Bowl L будет непривлекателен для аудитории, поэтому это был единственный матч, пронумерованный арабскими цифрами.

Как решают, на каком стадионе проводить Супербоул? И как определяется хозяин поля?

Сильно заранее и при помощи специального собрания. Как правило, к проведению Супербоула приводит постройка нового стадиона. Ближайший состоится в Аризоне на «Стейт Фарм» (открыт в 2006-м, перестроен в 2017-м), через год в Неваде на «Аллидженте» (открыт в 2020-м), затем в Новом Орлеане на «Сизарс Супердоум» (открыт в 2006-м).

«Стейт Фарм»

Несмотря на то, что в США любят матчи, которые проходят в холодную погоду под открытым небом, Супербоулы все-таки стараются проводить либо в теплых штатах, либо на крытых аренах. За последние 15 лет лишь дважды игры проходили в холодных штатах – в Миннесоте (но на новом крытом стадионе) и в Нью-Джерси. А так, Калифорния, Флорида, Джорджия, Техас, Аризона и умеренно теплая Индиана (с крытым стадионом).

Номинальный хозяин поля определяется по очереди – в один год представитель АФК, в другой представитель НФК. Последний раз «домашним» финал получился для команды «Тампа-Бэй Бакканирс», которая формально считалась гостем на своей арене «Реймон Джеймс».

Так Супербоул – это больше шоу или игра?

Для поклонников американского футбола Супербоул остается игрой. События на поле для них все равно важнее оформления, более пестрого, яркого и дорогого, чем обычно. Но этот матч привлекает огромную дополнительную аудиторию, которой интересна атмосфера, музыкальное выступление в перерыве, элитные рекламные ролики и возможность потусоваться с друзьями, что-то обсудить и затем понимать смысл мемов и отсылок.

Фото: REUTERS/Caitlin O’Hara, Kirby Lee-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Patrick Smith, George Rose, Mario Tama, Andrew Burton, Philip Pacheco, Rick Stewart/ALLSPORT, Kevin C. Cox; en.wikipedia.org