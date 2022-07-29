Российский игрок впервые пробился в топовый колледж США. Жил в 30 км от Петрозаводска, ездил на тренировки на автобусе

От редакции: мы в классном блоге об американском футболе, а тут – весьма необычная история. Станислав Рынкевич рассказывает о русском парне, который мчит за амфут-мечтой в США. Плюсы и подписку на блог заслужили они оба!

Что произошло?

На прошлой неделе стало известно, что российский игрок в американский футбол Никита Юферов с осени начнет играть за команду университета Юта Стейт «Эггис». Он получит полную спортивную стипендию. То есть, речь идёт не о студенте-эмигранте российского происхождения, который просто по воле случая будет играть в американский футбол, а о россиянине, которого взяли в американский колледж именно за то, как он играет в заокеанскую разновидность футбола.

Почему это так круто?

Футболисты «Юты Стейт».

Во-первых, потому что в истории американского футбола в России такого еще не было. Были дети эмигрантов, которые родились в США или переехали совсем маленькими, выросли в американской культуре и выступали за колледж. Например, в 1986 году в университете Нью-Гэмпшира выступали сразу три брата по фамилии Ярощук, которых местные комментаторы именовали «русским фронтом».

Был осетин Сослан Гаглоев, который после успешной карьеры сумоиста в Японии отправился в США и выступал за очень маленькие колледжи (даже не в системе NCAA, а в системе NAIA). Один год он числился в составе университета Южной Флориды (это уже хороший уровень), но без какой-либо стипендии и на поле так и не вышел. О его удивительной истории мы расскажем на следующей неделе.

Никита Юферов – первый спортсмен, который узнал про американский футбол в России, поиграл в него на любительском уровне, поставил себе задачу попасть в колледж США и выполнил её.

В университете Юты Стейт какая-то сильная футбольная команда?

Если коротко, то да.

Чтобы вы оценили масштабы достижения, мы быстренько обрисуем структуру студенческого американского футбола. То, что в этот вид спорта так или иначе играют практически все дети в США — это вы, наверное, знаете и так.

Всего в США около 900 колледжей с футбольными программами. Сам студенческий футбол разделён на пять дивизионов: NCAA Division 1, NCAA Division 2, NCAA Division 3, NAIA и NJCAA.

Никите сделали официальное предложение три колледжа – Юта Стейт, Северный Техас и Сан-Хосе Стейт. Неофициальных визитов, встреч с представителями других колледжей было более 50, но для россиянина приоритет всегда состоял в поиске сильнейшей команды из возможных.

На просмотрах в колледжах дают примерить форму футбольной команды. На фото визиты Никиты в «Сан-Хосе Стейт» и «Северный Техас»

«Юта Стейт Эггис» не просто играют на самом высшем уровне – в первом дивизионе NCAA – по итогам прошлого сезона они заняли 24-е место в рейтинге лучших команд страны как по версии тренеров, так и по версии журналистов.

В сезоне–2021 «Эггис» одержали 11 побед при трёх поражениях в регулярке, после чего выиграли финал конференции Горного Запада и обыграли команду университета Орегон Стейт в Лос-Анджелес Боуле (боулы – это такие кубковые финалы для топовых студенческих команд).

В предстоящем сезоне «Юте Стейт» предстоит сыграть в том числе и с командой университета Алабамы, а это один из главных монстров студенческого футбола в последние 15 лет.

Как Никита туда попал?

Изначально Никита Юферов отправился в Сан-Франциско, штат Калифорния, учиться в языковой школе. С собой у него было порядка 300 долларов. Цель на первое время — активно изучать английский язык практически с нуля и искать учебные заведения, которые будут заинтересованы в молодом габаритном (рост два метра, вес 130 кг) футболисте. Параллельно с обучением работал охранником в местных заведениях, большую часть денег отсылал на родину маме. Вскоре нарисовалась вполне конкретная задача – попасть в общественный колледж Сан-Матео (общественный колледж можно сравнить с российским профтехучилищем. Двухгодичное обучение служит мостиком между высшей школой и университетом).

«В языковой школе, где я учился, увидел брошюру со списком заведений, куда можно пойти после окончания школы. Там и увидел колледж Сан-Матео. Первым делом смотрел, есть ли там футбольная программа. Нашёл контакты и почту главного тренера, отправил свои хайлайты. Через 10 минут он ответил, что ждёт меня на встречу на следующий день.

Мы пообщались. Он сказал, что ему нравится моя история и он хотел бы, чтобы я приехал тренироваться к открытию тренировочного лагеря. Потом я уже узнал, что в эту команду приезжают парни из разных штатов – система рекрутинга тут как в первом студенческом дивизионе», – рассказывал Никита изданию First & Goal три года назад.

Никита Юферов во время выступлений за команду общественного колледжа Сан-Матео

Адаптироваться на новом месте Никите помогал бывший главный тренер молодёжной сборной России по американскому футболу Максим Осокин. Он ранее переехал в США по работе, не имеющей отношения к спорту, хотя потом всё равно устроился тренировать школьные команды. Осокин знал Юферова по выступлениям за национальную команду.

«Сам процесс поступления в колледж Сан-Матео был нетрудным, так как во всём Никите помогали тренерский и административный состав колледжа. Нужно говорить о том, что предшествовало процессу поступления, а именно: выучить язык практически с нулевого уровня, жить в одном из самых дорогих городов США и постоянно рассылать свои видео тренерам и скаутам разных колледжей и университетов.

До момента поступления в колледж показывать себя на футбольном поле Никите не пришлось – у него было видео. Оставалось только показать «в живую», каких он габаритов в 20 лет», – сказал Максим Осокин.

А где он научился играть в американский футбол до этого?

В России Никита играл за команду «Оружейники» из города Петрозаводска. Жил он на станции Падозеро, что в 30 километрах от столицы Карелии. На тренировки добирался на автобусе. Чтобы успеть на последний автобус до дома с автовокзала, с вечерних тренировок приходилось уходить до их окончания. Эти моменты были отражены в тизере невыпущенного документального фильма об американском футболе в России «Rusky Bowl».

«Он учился в автотранспортном техникуме, как раз поступил на первый курс. Пришёл в команду паренёк, который с ним учился. Отходил пару тренировок и потом притащил Юфера. Юферу на тот момент было 15 лет, помню, я ещё давал ему анкету для взрослых игроков, спрашиваю: «Сколько тебе лет?». А он, лось такой, отвечает: «15, но на следующей неделе 16», – вспоминает президент Карельской федерации американского футбола Юрий Кушнир.

Как раз в те годы команда из города с населением в 280 тысяч человек начинает набирать обороты. В 2015 году ее возглавил профессиональный тренер Сергей Корнев, многократный чемпион Украины и чемпион Венгрии, перебравшийся в Петрозаводск с семьёй из Донецка. Никиту Юферова вызывают в молодёжную сборную России, он начинает ездить по миру и показывать результат на поле. В 2017 году «Оружейники» выигрывают свой дивизион в чемпионате России и занимают третье место в Кубке регионов, а Никита замыкает топ-50 российских футболистов по версии First & Goal.

«Главный его козырь — это желание играть футбол. Это парень, который преодолел много сложностей. И первая из них — то, откуда он добирался на тренировки, практически не пропускал их. В игре его главным козырем была скорость. Несмотря на то, что он крупный, большой парень, для своей массы он очень был взрывной и быстрый», – рассказывает главный тренер «Оружейников» Сергей Корнев.

Никита Юферов

«В техническом плане [в Америке] пришлось всё начинать с чистого листа – другой язык, новая позиция. Но в общем и моральном плане, конечно, всё только от «Оружейников» Оттуда такая закалка, которая мне очень помогла», – говорит Никита.

В 2018 году «Оружейники» заявились в Открытый чемпионат Москвы, а Юферов начинает постепенно пропускать тренировки из-за усиленного посещения курсов английского. Его ждут серьёзные экзамены и долгая дорога по ту сторону океана.

Никита Юферов (#92) и Николай Шитов (#12) в эпизоде матча 3-го тура чемпионата Москвы между «Медведями» и «Оружейниками. 27 мая 2018г., Зеленоград, Москва, Россия

На какой позиции выступает Никита?

На одной из самых незаметных для невооружённого глаза – на позиции правого тэкла в линии нападения. Главный игрок команды по американскому футболу – это квотербек. А линейные нападения занимаются тем, что либо охраняют квотербека от посягательств защитников, либо создают коридоры для прорыва игрока с мячом. Вся игра для них проходит на линии схватки, в бесконечной толкотне с такими же габаритными бугаями. Линейные нападения – незаметные герои любой команды, без них ничего работать не будет, но следят все зрители обычно за перемещениями мяча, а не за выстраиванием блоков.

Впрочем, сам Никита предпочитает действовать по другую сторону мяча – в линии защиты, то есть как раз таки прорываться к чужому квотербеку или останавливать бегущего.

«Тренеры видят меня правым тэклом, но лично я хочу играть там, где играл и до «Сан-Матео» – дифенсив-эндом (крайним защитником в линии). Но футбол есть футбол, чем дальше, тем меньше что-то зависит от личных предпочтений», – делится Никита.

Он часто будет появляться на поле?

Первое время, конечно, нет. Скорее всего, Никите дадут прочувствовать уровень первого дивизиона NCAA, выпустив на несколько комбинаций в первых играх, после чего сделают «освобождённым игроком». В студенческом футболе нельзя играть бесконечно, есть определенное количество лет, которое ты можешь провести в спортивной команде университета. У игроков, которые напрямую после школы поступают в колледж, есть 4 года т.н. eligibility. Отыграл с командой четыре года – все, на выход. Но есть нюанс.

Допустим, в команду колледжа приходит талантливый первокурсник, которому не светит игровое время из-за слишком высокой конкуренции. Для того, чтобы он не терял год просто так, придуман статус redshirt. Такой игрок получает право на протяжении года тренироваться с основной командой, но не принимать участия в матчах, и таким образом набираться опыта, сохраняя для себя всё те же четыре игровых года. С недавних пор это правило расширили, дав «освобождённым игрокам» право эпизодически поучаствовать в нескольких матчах сезона, чтобы почувствовать себя в боевой обстановке.

Это весьма вероятная перспектива для Юферова, на позиции которого в «Юте Стейт» выступает четверокурсник, для которого предстоящий сезон – последний. А так, после двух лет в общественном колледже у россиянина есть право на протяжении двух лет выступать за «Эггис».

Его стоит ждать на драфте НФЛ?

Никита Юферов

Конечная цель именно такая – провести хороший сезон и выйти на драфт НФЛ.

«Чувствую, что теперь работать нужно во много раз больше, но это как раз то, что я и хотел. Не описать словами, когда достигаешь того, что так сильно желал — это придаёт сил идти дальше. Надеюсь, это как-то повлияет и кому-то поможет [в России]. Хочу послужить примером для ребят, которые любят американский футбол. Скажу банальную вещь: нельзя переставать мечтать и верить. Нужно отдавать всего себя на 100%, и тогда всё получится», – рассказал Никита.

Вчера вечером Никита прибыл в расположение команды, а сегодня приступил к работе в тренировочном лагере. Первый матч «Эггис» в регулярном сезоне состоится 27 августа – в соперниках команда университета Коннектикута.

Напоследок мы не могли отпустить Никиту без традиционного в таких случаях вопроса – какой совет он бы дал себе молодому, после всего, через что уже прошел?

– Приехать сюда еще раньше.

Фото: vk.com/fafkarelia; firstandgoal.ru/Юрий Марин; Utah State University; соцсети Никиты Юферова.