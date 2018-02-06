Это важнее, чем трансферная политика: крутой способ развить IT-проекты

«Бавария» и «Манчестер Сити» показывают, как надо работать с инновациями. Они проводят хакатоны.

Хакатон – это соревнование разработчиков, во время которого команды (как правило, в них входят дизайнеры, программисты и продакт-менеджеры) разрабатывают прототипы программного обеспечения или каких-либо сервисов. Хакатоны – явление не новое, первые появились еще в конце 90-х, но распространяться они стали только во второй половине нулевых. Крупным компаниям интересно проводить такие мероприятия, чтобы отыскать талантливых специалистов и получить свежий взгляд на свой продукт.

В этом смысле спортивные организации мало чем отличаются: технологии сильно меняют спорт, и оторваться от конкурентов можно только с помощью новых идей. Речь и о привлечении болельщиков, и о достижениях профессиональных спортсменов, и о вовлечении людей в занятия спортом. Поэтому проникновение хакатонов в спорт выглядит логично.

Футбольным клубам может быть тяжело внедрять инновации, так как они находятся под давлением бизнес-показателей. Это состояние конкуренции затрудняет обмен знаниями, –пояснил в интервью Fever Pitch представитель компании Frontier Labs, выигравшей первый хакатон «Манчестер Сити». – Хакатоны дают клубам шанс выйти за рамки своих традиций, стать более открытыми, изучить новые возможности других рынков. А компании как наша могут передавать опыт использования технологий в других отраслях.

У спортивных хакатонов есть преимущество даже над Netflixили Facebook

Назвать дату первого спортивного хакатона сложно, но в последние три года с приставкой «первый» такие мероприятия появляются постоянно: первый футбольный хакатон организовал «Манчестер Сити» в 2016-м, первый теннисный – Australian Open в 2018-м, свои хакатоны регулярно проводит НБА.

Хакатон показывает, какой организацией мы хотим быть, – отметил Диего Джилиани, старший вице-президент «Манчестер Сити» по медиа и инновациям после первого такого события в большом футболе. – Хакатоны – история о сотрудничестве, совместной работе людей с разными бэкграундом, инновациями и прототипами. Это то, во что мы верим. Те же Netflix и Facebook растут и развиваются в соответствии с образом мысли компании. Мы можем учиться у них, особенно в области цифровых технологий.

Кроме того, при организации хакатона у спортивных брендов есть стартовое преимущество над другими компаниями. Участник хакатона может пользоваться, к примеру, сервисом Netflix, но вряд ли он испытывает к нему такую привязанность, как футбольные фанаты – к клубу.

Мы эмоциональный бренд, что делает нас отличными от других брендов, занимающихся хакатонами. Им нужны деньги, чтобы привлечь умных людей, мы же используем эмоциональную силу «Баварии», – пояснил проект-менеджер цифровых платформ «Баварии» Бенджамин Столл.

Это работает в двух направлениях: клуб легче может привлечь талантливых фанатов «Баварии» или же заполучить лояльность от других участников хакатона.

Мы из Ливерпуля, который традиционно является регионом-соперником Манчестеру, – рассказал Fever Pitch Стив Хассел, участник команды-победителя первого хакатона «Манчестер Сити». – Один из членов нашей команды – Бен – поддерживает «Ливерпуль», я болею за «Эвертон». Но у нас, конечно, появились теплые чувства к «Сити» после участия в хакатоне!

Хакатон – шанс вырасти и в результатах, и в работе с аудиторией

Глобально спортивные хакатоны – а их проводят не только конкретные клубы и команды, но и целые страны, федерации – могут решать две задачи:

1) улучшение спортивных результатов клиентов/спортсменов/команд/лиг;

2) улучшение взаимодействия с клиентами/фанатами/потенциальной аудиторией.

«Манчестер Сити», например, на своем первом хакатоне предоставил участникам доступ к большим данным и статистике игроков, чтобы получить идеи, как отследить и повысить продуктивность футболистов на поле. Второй хакатон клуб посвятил проблеме вовлечения фанатов, в том числе живущих за пределами Манчестера и Англии.

«Бавария» в январе 2018-го привлекла на хакатон партнеров, которые предложили свои задачи. Например, Audi Challenge подразумевал поиск решения, улучшающего взаимодействие болельщика с «Баварией» в автомобиле. Другое направление того же челленджа – беспилотные автомобили и мобильные технологии, ведь кроме работы над уже используемыми продуктами, компании строят планы на будущее. Среди других партнеров хакатона «Баварии» – adidas, Telekom, SAP, Siemens и DHL с задачами по своим секторам.

Чемпионы хакатонов не всегда реализовывают проекты-победители. Но это хорошо

Победители первого хакатона «Манчестер Сити» разработали алгоритм машинного обучения, сфокусированный на принятии решений в игре. Как рассказали сами участники, они вдохновились моделью, используемой в NBA, но развили и изменили ее. Они выиграли 7000 фунтов (более 500 000 рублей) – правда, эта разработка так и осталась прототипом.

Мы общались с «Манчестер Сити» о потенциале нашей идеи. Но, к сожалению, проблемы логистики не позволили достичь прогресса, так как часть нашей команды работает за рубежом, – уточнили в разговоре с Fever Pitch представители компании Frontier Labs.

Естественно, клубы-организаторы в первую очередь мотивируют участников хакатонов разрабатывать то, что соответствует задачам мероприятия. Однако польза хакатона еще и в том, что топ-менеджеры могут легко выбирать не только победителя, но и команду для дальнейшего сотрудничества.

Победа на хакатоне была значимой. Во-первых, для нас: она добавила уверенности, что нам нужно запустить стартап Frontier Labs. Хакатон помог сфокусироваться на узкой области работы – решении проблем при работе с большими данными. Во-вторых, мы все-таки получили коммерческий проект с «Манчестер Сити», – рассказали Fever Pitch во Frontier Labs. – Данные – это новая область для бизнеса, и спорт – не исключение. Мы помогаем реализовать потенциал данных, разрабатывая приложения. Однако о деталях проекта, который мы благодаря хакатону реализуем с «Ман Сити», мы пока рассказывать не можем – коммерческая тайна.

Для «Манчестер Сити» эффект от хакатона, проведенного летом 2016-го, долгоиграющий: через полтора года после мероприятия победитель разрабатывает для клуба совершенно другой проект. Второй хакатон «Сити» провел в феврале 2017-го, партнером был Google.

Новый раунд клуб пока не анонсировал: очевидно, что «Манчестер Сити» не собирается закреплять за хакатонами определенные даты, делать их регулярными. Хакатоны помогают решать актуальные задачи: когда такие возникают, клуб использует этот способ для идейного прорыва или в боевом режиме находит нового партнера-подрядчика. Свой метод трансферной политики есть в «Ман Сити» не только у главной команды. Со стратегической точки зрения хакатоны для развития топ-клуба даже важнее.

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