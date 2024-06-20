А вы смотрели на детей во время гимна Италии? Они аж уши затыкают!

Оглушительное пение.

Мы помним про любовь итальянцев к оглушительному исполнению гимна перед матчами. Но обращали ли вы внимание на детей, которые выводят футболистов на матч?

В их реакциях – целый мир.

Шок, исполнение вместе с игроками и даже грусть – галерея эмоций

Самый свежий пример с матча с Албанией на Евро-2024: получилось настолько громко, что все оглядывались.

Многие исполняют гимн вместе с игроками.

С разными поколениями.

Некоторые даже закрывают уши от громкости.

Есть и особенно эмоциональные.

Кто-то грустит – да, женская сборная так же страстно поет гимн!

Кто-то от удивления разинул рот.

Настоящий калейдоскоп эмоций.

А вы знали, что итальянцы не всегда так неистово пели гимн?

Мы вспоминали об этом здесь – освежаем.

Оказывается, еще в конце 90-х на итальянских стадионах распространяли листовки со словами гимна – и не для красоты, а в чисто практических целях. Не все болельщики знали текст.

Все изменилось после поражения в четвертьфинале ЧМ-1998 от Франции. Итальянские медиа и болельщики обратили внимание, с какой страстью французы пели «Марсельезу» на «Стад де Франс», и заговорили о том, что сборной Италии стоит взять пример. В какой-то момент давление так усилилось, что на ЧМ-2002 многие игроки принципиально молчали.

Кристиан Вьери возмущался даже после дубля в ворота Эквадора: «Я уже устал от этой истории с гимном. Мы единственная страна, которая теряет время в обсуждении таких вещей. У нас свободная страна, каждый делает то, что ему нравится. Почему пение гимна – такая необходимость? Кто хочет петь, тот пускай и поет».

Великий защитник Алессандро Неста тоже не пел гимн, но обещал изменения: «Просто некоторые в тот вечер пели мягко и не слишком громко. Но дайте им время – скоро громкость увеличится».

Так все и получилось. На ЧМ-2006 итальянцы сколотили безумно крепкую команду, в которой эмоции искрили буквально от каждого – этот напор чувствовался и при пении гимна. Получалось очень красиво .

С тех пор итальянцы поют изо всех сил – дети, которые выводят игроков на матч, подтвердят.

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages.ru /Joosep Martinson – FIFA, Claudio Villa, Lars Baron, Maurizio Lagana; East News /Miguel MEDINA / AFP