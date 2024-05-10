Прогнозируем финиш РПЛ: Чернявский ставит на «Динамо», в «Краснодар» совсем не верится

Как топ-3 видите вы?

До финиша РПЛ – всего три тура, а чемпионская интрига до сих пор жива: «Зенит» опережает «Краснодар» и «Динамо» лишь на одно очко.

Авторы Sports от такого отвыкли, поэтому спрогнозировали итоговое расположение топ-3 за три недели до конца сезона.

А как видите топ-3 вы? Пишите в комментариях!

Глеб Чернявский

Я уверен: «Динамо» заберет титул. Это слишком странный чемпионат, что победитель был очевидным и читаемым. И как раз внезапное появление «Динамо» и первое почти за 50 лет чемпионство видится абсолютно реальным развитием событий. Кажется, парни Лички очень заряжены и уверены в себе. Не сомневаюсь в них!

«Зенит» во всем виноват сам, не надо было лениться и думать, что чемпионство рухнет в их лапки само. Нет-нет-нет, теперь надо справиться с жемчужиной футбола! И далеко не факт, что получится. Точнее, думаю, что ничего не получится.

Цель «Краснодара» – удержаться в тройке и не дать себя обогнать «Спартаку». Будете смеяться, но я бы не исключал такого бесславного исхода.

Вадим Кораблев

Как бы «Зенит» ни страдал последние недели, у него все равно хватает ресурсов забрать титул. И если Семак заведет команду на оставшиеся три матча, она выиграет все, несмотря на крепкий календарь: ЦСКА опасен даже в паршивой форме, гостить в Грозном тяжело, а «Ростов» просто симпатичен весной (тем более там забивает Роналдо).

«Динамо» выше «Краснодара» – личная хотелка. Команда Лички красиво и весело атакует (признаю серьезные проблемы в защите), ее матчи не стыдно включать даже после топ-лиг. Ну и персонально поболею за Константина Тюкавина, который нагло забивает пяткой и намекает на светлое будущее. Очень хочется верить.

«Краснодар»… Ну, «Краснодар», возможно, допустил главную ошибку в истории. «Зенит» настырно приглашал в лидеры, но соперник был совсем неуклюж. Если гонка не закончится титулом Мусаева, это послужит уроком руководству.

Послужит ведь?

Несмотря на пассивность на протяжении почти всего сезона, пока еще не верю, что «Зенит» может не выиграть шестой титул подряд. За три тура до финиша у команды Семака – преимущество в одно очко перед «Динамо» (перед «Краснодаром» – фактически в два) и не очень сложный календарь впереди.

Да-да. ЦСКА уже потерял турнирную мотивацию в РПЛ, поэтому наверняка пойдет на ротацию перед ответной игрой в Кубке. «Ахмат» почти в безопасной зоне, а «Ростов» в последнем туре, скорее всего, сыграет примерно так же, как в последнем матче прошлого чемпионата (получили четыре от ЦСКА уже к 32-й минуте).

Самое тяжелое расписание на финише – у «Краснодара»: гостевые «Спартак» и «Сочи» и битва с «Динамо» в последнем туре. При Мусаеве Сперцян играет выше, Виктор Са прогрессирует, а Олусегун осваивается на месте правого защитника, но, конечно, этого слишком мало для реальной борьбы до последней минуты сезона. В последних двух турах «Краснодар» не создавал много даже в равных составах, а на своей половине надежность ушла после отказа от игры в откат, которую использовал Ивич.

«Динамо» – главная загадка: могут откатиться назад и надежно обороняться против «Зенита», а могут беспрепятственно запускать «Оренбург» в свою штрафную. Не думаю, что «Динамо» заберет девять очков в трех турах (вообще не удивлюсь потере очков в Калининграде в этом туре), но для серебра может хватить, например, и четырех.

Среди лидеров «Динамо» – самая интересная команда. Есть и голы, и драма. Что нужно еще, когда смотришь футбол?

«Динамо» идет гораздо бодрее «Зенита» и «Краснодара» – игра команды Лички дает ощущение, что она действительно хочет . Прекрасно. И представьте, как красив был бы чемпионский матч в последнем туре!

Ну и пора уже – сколько мучиться без трофеев?

«Зенит» устал побеждать. Эта отталкивающая пресыщенность играет с командой злую шутку: они больше не могут выдавать максимум, даже когда горят.

По составу «Зенит» – все еще самая сильная команда лиги. Но по заряду и драйву – уже давно нет.

Учитывая сложный календарь (два матча с ЦСКА, гостевой «Ахмат» и «Ростов» в последнем туре), задача кажется практически неподъемной.

«Краснодару» не хватает характера. Когда появляется шанс, они его не используют.

Впереди «Спартак», «Сочи» и «Динамо». Вы верите, что этот «Краснодар» сможет пройти эти три матча без потерь?

Вот и я нет.

Главный фаворит гонки – «Зенит». Все еще сильнейшая команда по статистике (серьезное превосходство в разнице между атакующими и оборонительными xG, лидерство по большинству атакующих метрик) и лучший (хотя и разленившийся) состав.

Еще недавно календарь казался убийственным, но теперь ситуация проще: ЦСКА без задач и ставит на Кубок, «Ахмат» близок к гарантированному спасению, «Ростов» не доберется до топ-3 и в последнем туре приедет практически туристом.

В гонке «Динамо» – «Краснодар» ставлю на команду Марцела Лички. Календарь и разбалансированность при Мураде Мусаеве настраивают на пессимизм: непобедимый Владимир Слишкович, симпатичный «Сочи» и финал против «Динамо», беды в защите.

Да, у «Динамо» бардак сзади, но оно более понятно и отточено: яркая атака, лидеры в топ-форме, в первые 60-70 минут могут прибить кого угодно.

Поэтому вот мой прогноз: класс и проблемы конкурентов удержат «Зенит» на первом месте, «Динамо» заберет серебро на мощном эмоциональном рывке, «Краснодар» сползет вниз.

Чемпионская гонка в РПЛ выглядит весьма комично – и выбирать в этой тройке приходится не лучшего, а лучшего из худших. «Зенит» совсем не показывает чемпионского класса, который был в последние годы, но даже так «Зенит» – мой фаворит. Только за счет опыта костяка и Сергея Семака – в остальном «Зенит» не сильно лучше преследователей.

«Динамо» кидает в разные стороны: с одной стороны, у Марцела Лички очень яркая команда с лучшей группой атаки. С другой стороны – в защите все совсем не на чемпионском уровне, и стратегия забить на один больше соперника периодически сбоит даже с аутсайдерами.

Очень хотелось видеть «Краснодар» чемпионом до увольнения Владимира Ивича, но, кажется, психологически краснодарцы к титулу совсем не готовы. Они уже несколько раз не пользовались подарками «Зенита» – а к концу сезона, кажется, пропустят вперед еще и «Динамо».

«Зенит» настолько заскучал, что придумал себе слоган на финиш: «Мы потеряем сколько захотим – а вы наберете, сколько сможете». Впервые с сезона-2017/18 за три тура до конца РПЛ целесообразно заглянуть в календарь.

● «Зенит»: два подряд домашних матча с проблемным ЦСКА (чемпионат и кубок), выскочивший из рубки за вылет «Ахмат» (✈️) и непредсказуемый «Ростов» (🏠).

● «Краснодар»: пересобранный «Спартак» Владимира Слишковича (✈️), тонущий, но симпатичный «Сочи» (✈️) и «Динамо» (🏠).

● «Динамо»: мечтающая хотя бы о стыках «Балтика» (✈️), выпавшие из топ-5 «Крылья» (🏠) и «Краснодар» (✈️).

Календарь «Динамо» выглядит немного предпочтительнее, но, кажется, «Зенит» все равно станет первым, даже если единственным вариантом, чтобы это не произошло, будет ничья конкурентов в последнем туре с нереальным счетом 5:5.

Как нейтральный болельщик, я бы хотел нового чемпиона, но по такому сезону оптимальным раскладом будет победа «Зенита» – чтобы конкуренты взбодрились и в дальнейшем рассчитывали только на себя.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов