«Спартак» уволил Эшуорта. Он медлил с трансферами, повысил зарплату Абаскалю и ничего не говорил

Помните про Пола?

Технический директор Пол Эшуорт покидает «Спартак» – клуб официально объявил об этом.

«Благодарим Пола за реализованные проекты и желаем успехов в будущем», – говорится в официальном заявлении.

Эшуорт пришел в «Спартак» в сентябре 2022 года, совмещал посты спортивного и технического директоров. Правда, в декабре 2023-го англичанина сняли с должности спортдира – на нее взяли португальца Томаша Амарала.

Чем запомнился Пол: толком ничего не говорил и повысил зарплату Абаскалю

🔴 Сомнения по назначению Эшуорта возникли сразу – и не только у депутатов из-за того, что на ответственный пост поставили англосакса. Например, Андрей Тихонов рассказал, что даже в Казахстане (где Пол до этого работал) его не котируют:

«Я наслышан очень много про этого специалиста. Есть определенные моменты, как этот человек работает. Когда я пришел, немного его застал, и в «Астане» были проблемы. Про его методы покупки и продажи наслышан очень много.

Вчера мне голосовое сообщение прислал футболист, играющий в «Астане». Он сказал: «Что это такое? Кого вы берете? «Спартак» – большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во Вторую лигу опуститесь с этим человеком».

Когда я работал в «Астане», клуб чуть ли не судился с ним из‑за его рабочих моментов. Думаю, надо было поговорить с большими людьми, которые занимаются футболом в Казахстане. Не заслуга Эшуорта, что «Астана» становилась чемпионом страны шесть раз подряд».

🔴 Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что Абаскаль и Эшуорт по началу друг другу не нравились – это подтверждали инсайды: Абаскаль и Эшуорт по-разному видели проблемные зоны команды. Но потом именно спортивный директор продавил повышение зарплаты тренеру в два раза:

«Я разговаривал с Полом, он считал, что необходимо Абаскалю поднять зарплату в два раза. Не знаю, обсуждал ли он это с руководителями, но со мной… периодически приходил, пытался склонить меня на свою сторону, заявлял об этом напрямую Абаскалю и тренерскому штабу. Говорил: «Я добьюсь, я тебе подниму зарплату».

Мележиков считает, что Эшуорт это делал, чтобы сдружиться с тренером.

🔴 Из-за медлительности Эшуорта «Спартак» часто упускал основные цели и тратил больше денег на запасные варианты. Например, агент Теймураз Лепсая рассказал, что Алексиса Дуарте могли подписать дешевле:

«Я общался с Полом Эшуортом. Он сказал, что знает игрока, он неплохой, но «Спартак» ищет более опытного центрального защитника. Прошел месяц, они не смогли никого взять и вернулись к кандидатуре Дуарте. Хотя цена уже стала другой».

Медлили и с подписанием талантливого сербского форварда Милоша Луковича. Эшуорт ездил в Белград, но в итоге нападающего ИМТ увел «Страсбур». Очередное промедление стоило упущенной цели.

В октябре появилась информация, что в клубе недовольны тем, как Эшуорт работает над трансферами. РБК написал, что английский менеджер тратит слишком много времени на переходы, а на долгосрочное развитие не остается сил – и руководство винит в этом самого Пола.

Изначально хотели нанять помощника, а в итоге назначили Томаша Амарала на пост спортивного директора как раз вместо Эшуорта.

🔴 Были и сомнительные трансферные решения. Например, Metaratings сообщал, что именно англичанин в 2022 году просмотрел Сергея Пиняева и отказался от подписания молодого игрока. В этом сезоне у Сергея 3+5 во всех турнирах за «Локомотив» – из футболистов «Спартака» больше набрали Промес, Игнатов и Соболев.

🔴 Еще один пункт для недовольства Эшуортом – в секторе развития молодежи. Бывший заместитель гендиректора «Спартака» по работе с молодежью Владимир Кузьмичев разнес коллегу:

«Для меня главный критерий спортивного директора – это не скаутская работа, а подготовка резерва. Вот здесь он вообще ничего не делает. Как было до, так и осталось. Никаких шагов в этом направлении. Эшуорт нацелен на трансферы и его не интересует наследие «Спартака»? Это плохо. Спортивный директор должен заниматься фундаментом, подготовкой воспитанников».

🔴 Одна из визитных карточек Эшуорта – молчание. За все время работы в «Спартаке» спортивный директор не дал ни одного программного интервью – только пару раз дежурно и немногословно прокомментировал трансферы.

Над этим даже пошутил официальный телеграм-канал РПЛ. Там привели лучшие цитаты Пола Эшуорта за полследние два года – их просто нет.

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Скучать по Полу Эшуорту в «Спартаке» точно не будут, потому что можно легко забыть, что он вообще работал в клубе.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press