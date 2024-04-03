«Зенит» крутанул матч со «Спартаком». После провального старта вспыхнул Педро!

Камбэк-победа в Кубке.

18-летний Педро – главный творец победы «Зенита» над «Спартаком» (2:1). Хотя ход игры пришлось переворачивать.

У Педро дубль с первого выхода в старте. Вспышка суперталанта!

Старт со «Спартаком» – первый официальный для Педро в новом клубе. До этого только выходил на замену: и в чемпионате, и в кубке. Но был хорош и так: фанаты почти сразу оценили игру таланта.

3 апреля тренер Сергей Семак дал дебютный шанс с первых минут, и игрок отблагодарил сполна: в концовке первого тайма сотряс штангу. Было очень близко к 1:1 уже в первом тайме.

Гол пришел чуть позже: на 56-й минуте Вендел пробил по воротам, от защитника «Спартака» мяч отскочил к Педро – бразилец не простил и поймал Александра Селихова на противоходе. Сразу после гола в телеграме «Зенита» появился всем знакомый кружок . Да, от этого енота не скрыться даже здесь!

Еще через девять минут Педро привел в восторг вообще всех: подобрал мяч на границе штрафной и вонзил в дальнюю девятку. Какая же красота!

На 72-й Педро мог поучаствовать в еще одном голе: подкинул мяч под удар Клаудиньо, но Селихов парировал без особых проблем. Блестящий перфоманс юного бразильца: желтая карточка на 67-й минуте меркнет в сравнении с подаренной победой своей команде.

«Зенит» обратил внимание на Педро еще в 2022-м, когда прорабатывали обмен Юри Алберто и договаривались с «Коринтиансом» об игроках в обратную сторону. Вели переговоры по 19-летнему Роберту Ренану, бразильский клуб не хотел его отпускать, 16-летний Педро был альтернативой. В итоге взяли Ренана и Ду Кейроса сразу, а для Педро получили право приоритетного выкупа – дождались 18-летия и взяли.

Тогда же пошли первые комплименты. Например, от бразильского журналиста Фабио Алейшо: «Педро – самый перспективный форвард Бразилии после Эндрика. «Зенит» получил право на покупку большущего таланта». Следом поползли слухи про интерес от «Боруссии» Д, «Аякса», ПСВ, «Брайтона» и «Ньюкасла». Но «Зенит» реализовал приоритет, в июне 2023-го закрыл сделку с «Коринтиансом»: 9 млн евро за 50% прав на игрока.

Педро приехал только зимой 2024-го и вышел в нескольких товарищеских матчах. Дебютировал в первом же официальном, против «Спартака» в РПЛ. До их кубковой встречи выходил лишь на замену, а теперь появился в старте и сделал игру.

Хотя «Спартак» начинал очень бодро. Гол после 100 секунд владения и 33 касаний!

«Спартак» вообще-то сразу же захватил мяч под контроль. И гол пришел уже на 12-й минуте – после 100 секунд почти непрерывного контроля.

Все началось глубоко в обороне. При ровно 10:00 на секундомере. На 10:07 «Зенит» перехватил мяч, но всего на два секундных касания, москвичи вновь забрали владение.

Атака ходила слева.

Глубоко справа.

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И через центр.

А завершилось все в штрафной «Зенита». Дальний удар Наиля Умарова заблокировали, но на подборе, конечно, оказался «Спартак». Тео Бонгонда навесил на Александра Соболева, тот скинул под удар Манфреду Угальде. И костариканец влепил с полулета в сетку – его первый гол за команду.

Голу предшествовали 33 касания игроков «Спартака» – без учета двухсекундного перехвата «Зенита». Петербуржцы вообще долго просыпались: нанесли первый удар в створ только на 35-й минуте.

«Зенит» с голом спорил. Перед ударом Угальде мяч то ли грудью, то ли с помощью руки скинул Соболев. Сергей Семак увидел руку. И безуспешно сигнализировал об этом судье Сергею Карасеву. ВАР с Павлом Кукуяном на эпизод не отреагировал.

Экс-арбитр Игорь Федотов тоже увидел игру рукой: «Соболев выпрыгивал вверх, рука у него была отставлена в сторону, и после этого сразу забили гол. Рука находилась в неестественном положении, Соболев вообще остановил мяч рукой, после чего уже он попал в грудь. Гол «Спартака» в ворота «Зенита» засчитывать было нельзя: рука была в неестественном положении. Почему не вмешался ВАР – я не знаю ».

Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев считает, что эпизод на усмотрение судьи: «Сразу отметим: гол забил не тот игрок, чья рука коснулась мяча. Поэтому стопроцентной отмены по этому устаревшему правилу быть не может. Если рука Соболева наказуема, засчитывать гол нельзя. Ее положение не вполне естественно. И не будь игрока гостей сзади, мы бы написали, что ВАР должен был вмешаться на предмет отмены гола.

Но глазами ВАР видим картину: только один кадр в трансляции дает крупный план. На нем мы видим руку зенитовца на том месте Соболева, куда попадает мяч. То есть тут может быть и две руки. Да и кадр этот в единственной плоскости не говорит об очевидной ошибке судьи, поэтому вмешательства не требуется. В общем, рабочий момент на усмотрение судьи в поле ».

***

По итогам этого матча никто никуда не вылетает, впереди ответная игра в Петербурге. Но фаворит пары после такого переворота в Москве теперь еще очевиднее.

Или у «Спартака» есть шансы на сенсацию?

Всюду «Педро-Педро-Педро-Педро Пе» с танцующим енотом – это вообще что? История мема

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович; кадры трансляции «Матч ТВ»