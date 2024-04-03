Карпин после побед «Ростова» и сборной: осенью думал уйти из клуба, не мечтает о «Спартаке»

Лучший в России – Головин.

После весенних успехов «Ростова» и победы сборной России над Сербией Валерий Карпин пришел на интервью в передачу «Это футбол. Итоги». Главные моменты беседы – в нашей выжимке.

Осенью думал об уходе из «Ростова»

Проблема была не в результатах, а в отношении команды к работе.

«Больше всего бесило, что было отвратительное отношение к делу. Это проявлялось во всем. Игровая дисциплина, отрабатывать вперед, отрабатывать назад, много чего. Я говорю даже не про игру, можно проиграть так, как мы проиграли ЦСКА на Кубок. Тогда у меня не было ни одной претензии по отношению футболистов».

Карпин беспокоился, что игроки его понимают, но не слышат. Но весной ситуация совсем другая – тренер доволен самоотдачей футболистов.

С руководством «Ростова» Карпин желание сменить обстановку не обсуждал. Только за пивом после игры. Тогда руководители сказали: «Да мы лучше всю команду поменяем».

В «Спартак» никто не приглашал

Не обошлось без вопросов про «Спартак». По словам Карпина, клуб с ним не связывался и не приглашал на пост тренера. Да и у самого Валерия нет мечты работать в «Спартаке».

«Мечты? Я уже работал там. Мечта – это когда мечтаешь о чем-то, чего не достиг и не достигал никогда. Я уже там был».

Сейчас цель – тренировать «Ростов» и сборную, а мечта – спокойно закончить чемпионат.

«Ростов» играет от себя. Ивича, вероятно, уволили из-за постоянных адаптаций

Разговор о причинах успеха «Ростова» весной внезапно вышел на обсуждение увольнения Владимира Ивича из «Краснодара».

В марте «Ростов» победил «Краснодар» – и после матча широко обсуждалась «игра от себя» и то, как лидеры РПЛ подстраиваются под соперников. И что с командой Карпина этот прием не сработал.

«Краснодар» при Ивиче, возможно, и шел на первом месте, потому что подстраивался под всех, а не только под нас. Думаю, одна из причин увольнения Ивича – как раз это. Постоянные подстроения под соперника – тоже «игра от себя». Мы тоже обороняемся на своей половине поля в пять защитников. И что, это значит, что мы подстраиваемся под кого-то?»

Тренер «Ростова» считает, что его команда всегда «играет от себя».

«Ростов» – лучшая команда РПЛ прямо сейчас?

Логичный вопрос после трех побед. Карпин сначала назвал «Динамо» – тоже хорошо шли до матча с «Ростовом». Потом попросили подумать над вопросом еще раз. Выразительная пантомима во время размышления:

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И, наконец, ответ:

«Мммм... Пфф-пфф-пфф... Сложно сейчас сказать так навскидку. Наверное, да».

Из-за марша Пригожина сорвались летние трансферы-2023

– Мы не тратим по 8-10 миллионов евро на игроков. Мы не можем завалить деньгами какого-то футболиста, чтобы он к нам перешел. Еще и приехал в Ростов.

– Зимой все-таки приехали иностранцы, которых давно не было.

– Были другие иностранцы, которые ехали летом, но не доехали.

– Из-за событий, которые летом затронули город (речь о действиях ЧВК «Вагнер» 23-24 июня – Sports)?

– Да. Именно в тот день сорвалось два трансфера.

Карпин изучал выход из обороны «Валенсии» – адаптация под Сербию

При построении игры Карпин ориентируется на опыт европейских клубов. И часто показывает записи игр и отдельных приемов на разборах. Например, в «Ростове» изучали опыт «Брайтона» при выходе из обороны.

«Манчестер Сити» показывали, три года назад – прессинг «Ливерпуля». У «Жироны» смотрели выход из обороны, есть неплохие моменты. Перед Сербией в сборной ставили выход из обороны «Валенсии». Этот выбор не на поверхности – надо смотреть и использовать не во всех играх. Все зависит от соперника».

В «Ростове» на внедрение некоторых идей уходит 2-3 недели. В сборной схватывают быстрее – за 2-3 тренировки, потому что лучшие игроки.

Головин – исключительный игрок сборной России

Карпин считает полузащитника «Монако» с запасом лучшим игроком России.

«Давайте так: есть Головин и все остальные. Ну да [его уровень настолько выше, чем у Кузяева и Миранчука]. По сравнению с конкурентами, которые есть у Кузяева и Миранчука».

Это можно понять и так: если для Миранчука и Кузяева в сборной есть замена, то для Головина – нет.

При этом состав на Парагвай бы отличался. Пара центральных защитников Осипенко-Сильянов осталась бы. В воротах сыграл бы Лунев, на флангах обороны – Горшков и Адамов. Полузащита – Черников, Кузяев, Захарян. И в атаке Головин, Миранчук и Чалов.

Кризисная позиция сборной России – центральные защитники. Смотрят на Божина и Каккоева

У сборной России есть сложности с центральными защитниками. Карпин признал, что из-за травм Дивеева и Солдатенкова просматривались неожиданные кандидатуры.

«Божина (защитник «Факела») рассматривали. Каккоева тоже (защитник «Пари НН»), смотрим за ним. На сборах, когда играли с «Пари НН», разговаривал с Юраном про Каккоева. Про Божина узнавал у Романа Асхабадзе, что тот за человек.

Если Солдатенкова нет, Дивеева нет…Пускай будет даже 31 год, придется вызывать».

В итоге вызвали Морозова – он произвел хорошее впечатление на тренировках. Но в старте на Сербию вышел Сильянов, потому что у него есть опыт игрв за сборную и он знает требования Карпина еще по «Ростову».

Про возможный переезд в Эстонию

Недавно главный тренер сборной России рассказал, что подумывает о переезде в Эстонию – Карпин там родился, у него есть гражданство страны. В новом интервью он пояснил слова: добавил, что все зависит от обтоятельств.

«Да, я понимаю, что это резонанс вызывает, но это может произойти с любым человеком. Ну вот, пример Клопп ссказал: «Все, я устал. Хочу год пожить нормально». Случилось же? Случилось. Это может произойти с кем угодно, и с вами тоже. Например, надоела работа».

При этом семья Валерия уже переехала в Эстонию – пока будет жить там. Карпин сказал, что с этим вопросом «уже давно все решено».

Карпин не расстроится, если его не будут ни о чем спрашивать

После того, как «Ростов» обыграл «Динамо» в Москве, Валерию Карпину задали всего один вопрос. И это перед матчами сборной.

«Расстроило – точно нет. Удивило – да, естественно. Конечно, удивило. Но точно не расстроило, потому что всего один вопрос задали, я быстренько ответил и пошел».

Когда у Карпина спросили, что дело может быть в едкой и колкой манере отвечать, тренер сказал, что не переживает по этому поводу – если спрашивать не будут, то он точно не расстроится.

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Григорий Сысоев, Александр Вильф, Виталий Тимкив, Алексей Филиппов