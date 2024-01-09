Миранчук расцвел за месяц: от грустных мыслей об уходе в январе до комплиментов Гасперини

«Он в потрясающей форме».

Алексей Миранчук сделал ассист в матче с «Ромой» (1:1) и удостоился похвалы от главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. «Он в потрясающей форме. Сегодня я снова выпустил его, и он провел весь матч. В атаке он проявил себя лучше всех», – сказал Гасперини.

Алексей действительно в полном порядке – у него два гола и четыре ассиста в последних семи матчах за «Аталанту». А ведь еще в конце ноября все складывалось для Миранчука очень грустно.

«Нам надо доиграть декабрь». Месяц назад Миранчук думал о январском трансфере – теперь все изменилось

Летом у российского полузащитника сорвалась аренда в «Торино» – пришлось остаться в «Аталанте» как минимум до зимы. Игровой практики почти не было, а большинство российских экспертов рекомендовали Алексею либо возвращаться в Россию, либо уходить в аренду в другой европейский клуб. Активнее всего на этом настаивал Владимир Быстров (раз, два).

Были и другие мнения – Юрий Семин считал, что россиянин оправдает доверие, если получит больше игрового времени.

«Я слежу за выступлениями Миранчука в Италии. Хорошо, что то время, которое Алексею дали в последнем матче он отлично использовал и хорошо отыграл. Потому что времени ему в «Аталанте» дается не очень много, хотя он заслуживает большего.

Но такова спортивная жизнь – нужно бороться каждый день и доказывать, что ты превосходишь своего конкурента в команде. Другого пути нет. У Алексея контракт, они руководят процессом. Если Миранчуку будут давать больше игрового времени и будет доверие, то он оправдает его. Алексей – футболист высокой квалификации, он сможет все доказать», – рассуждал Семин.

Ситуация стала меняться в начале декабря – тогда Алексей провел второй полный матч в сезоне Серии А (против «Торино»), а в следующем туре заработал на себе удаление соперника и сделал важный ассист с «Миланом» (3:2) через несколько минут после выхода со скамейки.

Матч с «Миланом» прошел ровно месяц назад (9 декабря) – тогда агент Миранчука Вадим Шпинев думал о зимнем трансфере: «У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него все будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть и в январе, я думаю, будет переход. «Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы. Давайте просто дождемся, он играет спокойно. Вчера сделал очень важный гол для команды, мама Леши довольна, все довольны. Пускай мистер (Гасперини) думает».

Миранчук порадовал и в следующем матче: снова отдал голевую Луису Муриэлю в матче ЛЕ с «Ракувом» (4:0). Однако доверия в Серии А от этого не прибавилось: в трех последних турах 2023-го Гасперини выпускал Миранчука только ближе к 90-й минуте, но и этого хватило для ассиста с «Салернитаной» (4:1).

В 2024-м все началось прекрасно: два матча в старте – гол, голевая и предгодолевая с «Сассуоло» в Кубке (3:1) плюс очередной ассист с «Ромой» в чемпионате (1:1). Перспектив добавляет и отъезд на Кубок Африки Адемолы Лукмана (а Нигерия вряд ли вылетит быстро), вместо которого Алексей обычно выходил на поле.

Теперь изменилось настроение не только у Гасперини, но и у агента Шпинева. Они с Миранчуком пока не думают об уходе в январе: «Леша занимается любимым делом. Зимой он вряд ли перейдет куда-то, а летом посмотрим . Может быть, будет предложение. Мы ждем, и не без оснований».

«У него будет шанс стать фундаментальным творцом для Бергамо». Почему Миранчук прибавил – и надолго ли это?

Даем слово специалисту по Серии А Андрею Клещенку:

«Вспышка Миранчука по-своему парадоксальна: рост очевиден, но причины неосязаемы, их сложно надежно схватить извне.

Статистически он не сделал ничего необычного: прессинговал не больше, чем раньше, не бил личных рекордов по отборам и высоким возвратам. А с мячом он выделялся и раньше – с первых дней в «Аталанте» заметно было, что он сильно превосходит среднего игрока топ-лиг. Гасперини не раз оговаривался, что считает Лешу одним из самых мастеровитых в команде.

Есть ощущение, что причины скорее физические и психологические.

Во-первых, Миранчук явно в отличной форме. Отчасти это подтверждается тем, что в последних матчах он один из лучших в клубе одновременно по пробегу и средней скорости (то есть делает много рывковой работы). К тому же визуально он выглядит внушительнее, чем во время первого заезда в Бергамо. И когда включается в борьбу, нет впечатления воздушности, как раньше.

В «Аталанте» движение особенно важно: нужны хорошие легкие, чтобы успевать за интенсивными фланговыми ротациями и не выпасть после часа игры. Сейчас Миранчук успевает за командными скоростями и физически, и ментально. А класса у него всегда было вдоволь.

Еще кажется, что Леша прибавил психологически. В последних матчах в его игре появилось все то, чего недоставало еще в России и из-за чего не получалось в Бергамо: нацеленность, смелость в решениях, постоянство в демонстрации качества. Бросается в глаза, насколько по-другому он делает вещи, которые делал всегда: с большей резкостью, агрессией, без прежней поэтичной отстраненности.

Повторюсь, все это слишком неосязаемо, на ощущении. Но если дело не только во временной форме и Миранчук действительно прибавил ментально, у него будет шанс стать фундаментальным творцом для Бергамо. Качества, которые он добавляет в игру, необходимы «Аталанте» (возможно, даже перекроют периодические недоработки): их нехватка повлияла на спад после уходов Иличича и Гомеса».

Фото: Spada, Maurizio Borsari, IMAGO/Jonathan Moscrop/Global Look Press