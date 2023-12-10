«Слово пацана» уже в РПЛ: «Балтика» встретила «Рубин» в стиле сериала
«Добро пожаловать на балтийский район, рубиновые».
«Балтика» креативно подошла к последнему матчу года: подогрела матч с «Рубином» стилистикой нашумевшего «Слова пацана». Это сериал, если вы не заходили в интернет в последний месяц, о молодежных группировках Казани конца 1980-х.
Сериальный постер, танцы под «Комбинацию» и стиль 80-х
«Добро пожаловать на балтийский район, рубиновые», – так начинается ролик, в котором «Балтика» встречает казанских гостей олдскульными танцами под «Не забывай» группы «Комбинация».
Калининградцы подготовили специальный постер.
Принарядились.
Местами выглядело жутковато.
Но казанцев порадовало.
Болельщиков «Балтика» звала тоже по-пацански.
И под татарский саундтрек сериала – «Пыяла» группы «Аигел».
«Балтика» приучила к тематическим встречам: от Хабиба и лезгинки до медведя с балалайкой
Калининградцы выделялись креативом еще в прошлом сезоне, когда играли в Первой лиге.
Началось все скромно: «Арсенал» встретили тульскими пряниками и табличками с названиями улиц Тулы. Традицию заложили благодаря сммщику, который ранее жил в Туле и захотел встретить гостей по-особенному.
Дальше – больше. «Балтика» играла на стереотипах о каждой приезжающей команде.
«Енисей» встречали играющим на балалайке медведем и 10-рублевыми купюрами, на которых изображен Красноярск.
Махачкалинское «Динамо» – Хабибом, лезгинкой и приорами.
К «Нефтехимику» соорудили футбольную таблицу Менделеева.
Ульяновскую «Волгу» встретили в советском стиле (отсылка к малой родине Ленина)
Это колоритный прием «Алании».
А хабаровский СКА встретили рыбой, казармой и обыгрышем разницы часовых поясов: «Спокойной ночи, Хабаровск».
В коллекции изобретательных встреч «Балтики» пополнение.