«Слово пацана» уже в РПЛ: «Балтика» встретила «Рубин» в стиле сериала

«Добро пожаловать на балтийский район, рубиновые».

«Балтика» креативно подошла к последнему матчу года: подогрела матч с «Рубином» стилистикой нашумевшего «Слова пацана». Это сериал, если вы не заходили в интернет в последний месяц, о молодежных группировках Казани конца 1980-х.

Сериальный постер, танцы под «Комбинацию» и стиль 80-х

«Добро пожаловать на балтийский район, рубиновые», – так начинается ролик, в котором «Балтика» встречает казанских гостей олдскульными танцами под «Не забывай» группы «Комбинация».

Калининградцы подготовили специальный постер.

Принарядились.

Местами выглядело жутковато.

Но казанцев порадовало.

Болельщиков «Балтика» звала тоже по-пацански.

И под татарский саундтрек сериала – «Пыяла» группы «Аигел».

«Балтика» приучила к тематическим встречам: от Хабиба и лезгинки до медведя с балалайкой

Калининградцы выделялись креативом еще в прошлом сезоне, когда играли в Первой лиге.

Началось все скромно: «Арсенал» встретили тульскими пряниками и табличками с названиями улиц Тулы. Традицию заложили благодаря сммщику, который ранее жил в Туле и захотел встретить гостей по-особенному.

Дальше – больше. «Балтика» играла на стереотипах о каждой приезжающей команде.

«Енисей» встречали играющим на балалайке медведем и 10-рублевыми купюрами, на которых изображен Красноярск.

Махачкалинское «Динамо» – Хабибом, лезгинкой и приорами.

К «Нефтехимику» соорудили футбольную таблицу Менделеева.

Ульяновскую «Волгу» встретили в советском стиле (отсылка к малой родине Ленина)

Это колоритный прием «Алании».

А хабаровский СКА встретили рыбой, казармой и обыгрышем разницы часовых поясов: «Спокойной ночи, Хабаровск».

В коллекции изобретательных встреч «Балтики» пополнение.