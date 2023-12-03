«Спартак» проиграл «Ахмату» и снова опустился. Заколдованы для Абаскаля

Сопернику из зоны вылета.

«Спартак» проиграл в гостях предпоследней команде чемпионата (1:2). Совсем неудачным выезд в Грозный: с удалением (и вероятной потерей на много матчей) тренера, быстрым пропущенным и упущенной возможностью подтянуться к «Зениту».

«Спартак» пропустил два с пяти ударов. Абаскаль сорвался, вместо третьего места опустились

Гильермо Абаскаль снова усадил на скамейку Александра Соболева в пользу Михаила Игнатова, а еще поставил Романа Зобнина вместо Хесуса Медины. Третья замена по сравнению с матчем против «Балтики» – Александр Селихов в воротах вместо Александра Максименко.

«Ахмат» забил благодаря шикарному пасу Бернарда Бериши. Когда Руслан Литвинов и Данил Пруцев не смогли помешать, он выдал пас на Гамида Агаларова, форвард реализовал выход один на один.

Но в центре внимания Бериша даже не поэтому, а потому что после он вдруг зачем-то полетел праздновать в очень странном стиле: прыгнул двумя ногами вперед в сторону Гильермо Абаскаля. Не попал, но главный тренер «Спартака» завелся и получил красную. А игрок «Ахмата» даже после игры не особо сожалел и не отрицал, что провоцировал.

«Спартак» сравнял под конец тайма, когда Пруцев аккуратно вывел на удар Антона Зиньковского, полузащитник положил в угол из штрафной.

Но слишком неожиданным для гостей получилось начало второго тайма: Дарко Тодорович убежал от Олега Рябчука – сам не забил, но на отскоке был точен Светослав Ковачев. Прошло всего 80 секунд после перерыва.

«Спартак» старался хоть бы сравнять, выходили Александр Соболев, Виктор Мозес, Тео Бонгонда – никто не помог. Развеселил Гиорги Шелия, но это просто цирковой трюк, не более.

«Ахмат» выиграл 2:1, хотя по воротам бил реже (5:13), зато вровень получилось по попаданиям в створ (4:4). Для тренера грозненцев Мирослава Ромащенко победа важна и для того, чтобы сохранить работу после неудачного отрезка, и потому что у него спартаковское прошлое – он становился чемпионом как игрок «Спартака» в конце 90-х.

«Спартак» при победе мог временно выйти на третье место, приблизившись на три очка к «Зениту», но упал на седьмое – а может стать и восьмым, если «Рубин» выиграет в понедельник у «Динамо».

В этом году остался домашний матч против «Крыльев Советов». Его «Спартак» проведет без дисквалифицированного главного тренера.

Абаскаль снова не победил «Ахмат» – не получилось еще ни разу. «Спартак» не проигрывал в Грозном со времен Аленичева

Для спартаковского тренера «Ахмат» – пока непобедим.

● Гильермо Абаскаль в РПЛ обыгрывал со «Спартаком» всех соперников кроме «Зенита» и «Ахмата». «Зениту» проиграл все три раза (1:2, 2:3, 1:3), а с «Ахматом» – три ничьих и одно поражение. И всего два забитых гола (оба в Грозном). Но с «Зенитом» получалось хотя бы в кубковом матче, а над «Ахматом» побед нет вообще.

● «Спартак» не проигрывал «Ахмату» с 2018-го (1:2 в Москве). До сегодняшнего дня прошло десять матчей – четыре ничьих, еще шесть выиграл «Спартак». Дома грозненцы побеждали москвичей предыдущий раз вообще в 2015-м (2:1), это когда Аблай Мбенг забил победный ударом через себя команде еще Дмитрия Аленичева.

● «Ахмат» до «Спартака» три месяца не побеждал в РПЛ, со 2 сентября – тогда обыграли в гостях «Урал». С тех пор до приезда москвичей – три ничьих и шесть поражений.

● До этого тура «Ахмат» был худшей домашней командой сезона с пятью очками в семи играх и одной победой (4:0 над «Оренбургом»). Теперь худший – «Сочи».

Последний матч «Ахмата» в этом году – тоже дома, против «Ростова». Грозненцы снова выбрались в зону стыков и идут на 13-м месте.

Фото: spartak.com/Александр Ступников; fc-akhmat.ru; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press