«Спартак» проиграл «Ахмату» и снова опустился. Заколдованы для Абаскаля
Сопернику из зоны вылета.
«Спартак» проиграл в гостях предпоследней команде чемпионата (1:2). Совсем неудачным выезд в Грозный: с удалением (и вероятной потерей на много матчей) тренера, быстрым пропущенным и упущенной возможностью подтянуться к «Зениту».
«Спартак» пропустил два с пяти ударов. Абаскаль сорвался, вместо третьего места опустились
Гильермо Абаскаль снова усадил на скамейку Александра Соболева в пользу Михаила Игнатова, а еще поставил Романа Зобнина вместо Хесуса Медины. Третья замена по сравнению с матчем против «Балтики» – Александр Селихов в воротах вместо Александра Максименко.
«Ахмат» забил благодаря шикарному пасу Бернарда Бериши. Когда Руслан Литвинов и Данил Пруцев не смогли помешать, он выдал пас на Гамида Агаларова, форвард реализовал выход один на один.
Но в центре внимания Бериша даже не поэтому, а потому что после он вдруг зачем-то полетел праздновать в очень странном стиле: прыгнул двумя ногами вперед в сторону Гильермо Абаскаля. Не попал, но главный тренер «Спартака» завелся и получил красную. А игрок «Ахмата» даже после игры не особо сожалел и не отрицал, что провоцировал.
Детальный разбор момента: Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!
«Спартак» сравнял под конец тайма, когда Пруцев аккуратно вывел на удар Антона Зиньковского, полузащитник положил в угол из штрафной.
Но слишком неожиданным для гостей получилось начало второго тайма: Дарко Тодорович убежал от Олега Рябчука – сам не забил, но на отскоке был точен Светослав Ковачев. Прошло всего 80 секунд после перерыва.
«Спартак» старался хоть бы сравнять, выходили Александр Соболев, Виктор Мозес, Тео Бонгонда – никто не помог. Развеселил Гиорги Шелия, но это просто цирковой трюк, не более.
«Ахмат» выиграл 2:1, хотя по воротам бил реже (5:13), зато вровень получилось по попаданиям в створ (4:4). Для тренера грозненцев Мирослава Ромащенко победа важна и для того, чтобы сохранить работу после неудачного отрезка, и потому что у него спартаковское прошлое – он становился чемпионом как игрок «Спартака» в конце 90-х.
«Спартак» при победе мог временно выйти на третье место, приблизившись на три очка к «Зениту», но упал на седьмое – а может стать и восьмым, если «Рубин» выиграет в понедельник у «Динамо».
В этом году остался домашний матч против «Крыльев Советов». Его «Спартак» проведет без дисквалифицированного главного тренера.
Абаскаль снова не победил «Ахмат» – не получилось еще ни разу. «Спартак» не проигрывал в Грозном со времен Аленичева
Для спартаковского тренера «Ахмат» – пока непобедим.
● Гильермо Абаскаль в РПЛ обыгрывал со «Спартаком» всех соперников кроме «Зенита» и «Ахмата». «Зениту» проиграл все три раза (1:2, 2:3, 1:3), а с «Ахматом» – три ничьих и одно поражение. И всего два забитых гола (оба в Грозном). Но с «Зенитом» получалось хотя бы в кубковом матче, а над «Ахматом» побед нет вообще.
● «Спартак» не проигрывал «Ахмату» с 2018-го (1:2 в Москве). До сегодняшнего дня прошло десять матчей – четыре ничьих, еще шесть выиграл «Спартак». Дома грозненцы побеждали москвичей предыдущий раз вообще в 2015-м (2:1), это когда Аблай Мбенг забил победный ударом через себя команде еще Дмитрия Аленичева.
● «Ахмат» до «Спартака» три месяца не побеждал в РПЛ, со 2 сентября – тогда обыграли в гостях «Урал». С тех пор до приезда москвичей – три ничьих и шесть поражений.
● До этого тура «Ахмат» был худшей домашней командой сезона с пятью очками в семи играх и одной победой (4:0 над «Оренбургом»). Теперь худший – «Сочи».
Последний матч «Ахмата» в этом году – тоже дома, против «Ростова». Грозненцы снова выбрались в зону стыков и идут на 13-м месте.
- Дата проведения
- 3 декабря, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 34 Агаларов, 1:1 – 44 Зиньковский, 2:1 – 47 Ковачев.
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Ахмат –
Шелия, Тодорович (Уциев, 88), Семенов, Челикович, Богосовац, Тимофеев, Бериша (Садулаев, 88), Олейников (Камилов, 22), Камило, Ковачев (Швец, 69), Агаларов (Конате, 69).
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Спартак –
Селихов, Бабич, Дуарте, Рябчук (Бонгонда, 77), Игнатов (Соболев, 56), Зиньковский, Пруцев, Литвинов (Мартинс Перейра, 67), Хлусевич, Зобнин (Мозес, 67), Промес.
Фото: spartak.com/Александр Ступников; fc-akhmat.ru; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
мимо пробегал было, тренер тоже мимо пробегал, но демонстративно так впервые
жаль что Бериша легко отделался, два Куку вместе с женщиной оказались проф не пригодны
Рыжему дадут матча 4 дисквала и скорее всего на мостике его уже не увидим, но это же КБ поэтому он останется тянуть клуб вниз до лета