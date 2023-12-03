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«Спартак» проиграл «Ахмату» и снова опустился. Заколдованы для Абаскаля

Мирослав Ромащенко Мирослав Ромащенко
Ахмат Ахмат
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Спартак Спартак
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Футбол Футбол

Сопернику из зоны вылета.

«Спартак» проиграл в гостях предпоследней команде чемпионата (1:2). Совсем неудачным выезд в Грозный: с удалением (и вероятной потерей на много матчей) тренера, быстрым пропущенным и упущенной возможностью подтянуться к «Зениту».

«Спартак» пропустил два с пяти ударов. Абаскаль сорвался, вместо третьего места опустились

Гильермо Абаскаль снова усадил на скамейку Александра Соболева в пользу Михаила Игнатова, а еще поставил Романа Зобнина вместо Хесуса Медины. Третья замена по сравнению с матчем против «Балтики» – Александр Селихов в воротах вместо Александра Максименко.

«Ахмат» забил благодаря шикарному пасу Бернарда Бериши. Когда Руслан Литвинов и Данил Пруцев не смогли помешать, он выдал пас на Гамида Агаларова, форвард реализовал выход один на один.

Но в центре внимания Бериша даже не поэтому, а потому что после он вдруг зачем-то полетел праздновать в очень странном стиле: прыгнул двумя ногами вперед в сторону Гильермо Абаскаля. Не попал, но главный тренер «Спартака» завелся и получил красную. А игрок «Ахмата» даже после игры не особо сожалел и не отрицал, что провоцировал.

Детальный разбор момента: Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!

«Спартак» сравнял под конец тайма, когда Пруцев аккуратно вывел на удар Антона Зиньковского, полузащитник положил в угол из штрафной.

Но слишком неожиданным для гостей получилось начало второго тайма: Дарко Тодорович убежал от Олега Рябчука – сам не забил, но на отскоке был точен Светослав Ковачев. Прошло всего 80 секунд после перерыва.

«Спартак» старался хоть бы сравнять, выходили Александр Соболев, Виктор Мозес, Тео Бонгонда – никто не помог. Развеселил Гиорги Шелия, но это просто цирковой трюк, не более.

«Ахмат» выиграл 2:1, хотя по воротам бил реже (5:13), зато вровень получилось по попаданиям в створ (4:4). Для тренера грозненцев Мирослава Ромащенко победа важна и для того, чтобы сохранить работу после неудачного отрезка, и потому что у него спартаковское прошлое – он становился чемпионом как игрок «Спартака» в конце 90-х.

«Спартак» при победе мог временно выйти на третье место, приблизившись на три очка к «Зениту», но упал на седьмое – а может стать и  восьмым, если «Рубин» выиграет в понедельник у «Динамо».

В этом году остался домашний матч против «Крыльев Советов». Его «Спартак» проведет без дисквалифицированного главного тренера.

Абаскаль снова не победил «Ахмат» – не получилось еще ни разу. «Спартак» не проигрывал в Грозном со времен Аленичева

Для спартаковского тренера «Ахмат» – пока непобедим.

● Гильермо Абаскаль в РПЛ обыгрывал со «Спартаком» всех соперников кроме «Зенита» и «Ахмата». «Зениту» проиграл все три раза (1:2, 2:3, 1:3), а с «Ахматом» – три ничьих и одно поражение. И всего два забитых гола (оба в Грозном). Но с «Зенитом» получалось хотя бы в кубковом матче, а над «Ахматом» побед нет вообще.

● «Спартак» не проигрывал «Ахмату» с 2018-го (1:2 в Москве). До сегодняшнего дня прошло десять матчей – четыре ничьих, еще шесть выиграл «Спартак». Дома грозненцы побеждали москвичей предыдущий раз вообще в 2015-м (2:1), это когда Аблай Мбенг забил победный ударом через себя команде еще Дмитрия Аленичева.

● «Ахмат» до «Спартака» три месяца не побеждал в РПЛ, со 2 сентября – тогда обыграли в гостях «Урал». С тех пор до приезда москвичей – три ничьих и шесть поражений.

● До этого тура «Ахмат» был худшей домашней командой сезона с пятью очками в семи играх и одной победой (4:0 над «Оренбургом»). Теперь худший – «Сочи».

Последний матч «Ахмата» в этом году – тоже дома, против «Ростова». Грозненцы снова выбрались в зону стыков и идут на 13-м месте.

Ахмат – Спартак 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
3 декабря, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 34 Агаларов, 1:1 – 44 Зиньковский, 2:1 – 47 Ковачев.
АхматШелия, Тодорович (Уциев, 88), Семенов, Челикович, Богосовац, Тимофеев, Бериша (Садулаев, 88), Олейников (Камилов, 22), Камило, Ковачев (Швец, 69), Агаларов (Конате, 69).
СпартакСелихов, Бабич, Дуарте, Рябчук (Бонгонда, 77), Игнатов (Соболев, 56), Зиньковский, Пруцев, Литвинов (Мартинс Перейра, 67), Хлусевич, Зобнин (Мозес, 67), Промес.
Предупреждения:
Тимофеев (13), Игнатов (26), Бериша (35), Литвинов (62), Уциев (90).

Фото: spartak.com/Александр Ступников; fc-akhmat.ru; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

7 комментариев
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С нетерпением жду аналитику Глебчика.
+3
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Валера , вернись
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бериша это Сербия!
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Поражение см - всегда замечательно, хотя в случае с чаем ничьи было бы достаточно
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Ну как Абаскалю обьяснить, что Ахмат - сила?
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сколько смотрю футбол, не помню чтобы игрок побежал праздновать на чужую скамейку
мимо пробегал было, тренер тоже мимо пробегал, но демонстративно так впервые
жаль что Бериша легко отделался, два Куку вместе с женщиной оказались проф не пригодны
Рыжему дадут матча 4 дисквала и скорее всего на мостике его уже не увидим, но это же КБ поэтому он останется тянуть клуб вниз до лета
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Ответ luu
С нетерпением жду аналитику Глебчика.
И Васи инвалида)
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