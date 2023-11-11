9 из 11 чемпионов первого круга брали золото РПЛ. А «Краснодар» сможет?

При системе осень/весна.

Лидеры завершили круг Мир РПЛ: «Краснодар» – первый, «Зенит» совсем рядом.

А вы же знаете, что почти всегда в России победитель первого круга при нынешней системе розыгрыша становится и чемпионом?

● Не сработало в драматичном сезоне-2013/14: «Зенит» опережал на три очка «Локомотив», на шесть «Спартак» и сразу на девять ЦСКА. Но во втором круге команда Леонида Слуцкого выиграла 12 матчей (в том числе десять подряд – весной) и взяла титул в последнем туре.

● Через шесть лет пришла очередь уже «Зенита» выдавать суперсерию во второй половине сезона – 12 побед и три ничьих! Неудивительно, что отрыв вырос аж в пять раз – с трех очков до 15.

● Правда, на следующий сезон вмешался ЦСКА и шел здорово – с десятью победами по итогам первого круга. Но все рухнуло во втором – меньше армейцев за тот период набрали только пять (!) команд. ЦСКА закончил шестым, «Зенит» – снова чемпионом.

● В сезоне-2012/13 лучшим клубом второго круга вообще стало «Динамо», но это помогло команде забраться лишь на седьмое место. Через три года круче всех второй круг провели «Зенит» и «Ростов», но чемпионом стал ЦСКА.

Любопытно, как развивалось дальше. Следующий год: лучший во втором круге – ЦСКА, но титул выиграл «Спартак», дальше лучший во второй половине «Спартак», но чемпион – «Локомотив», а потом сильнее всех во втором круге уже «Локо», но трофей у «Зенита».

В следующие три года второй круг выигрывал «Зенит» и чемпионство никому не отдавал. Как и в прошлом сезоне, когда лучше всех во втором круге отыграл «Локомотив».

Сейчас до зимнего перерыва в РПЛ еще три тура. У «Краснодара» будут «Урал» (г), «Оренбург» (д) и ЦСКА, у «Зенита» – «Сочи» (д), «Локомотив» (г) и «Пари НН» (д).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев