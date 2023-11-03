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«Динамо» голом на 93-й отправило «Краснодар» в Путь регионов. Итоги групп в Кубке России

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Жеребьевка уже 3 ноября.

В Фонбет Кубке России закончился групповой раунд Пути РПЛ. Вот так выглядит таблица по итогам шести туров – известно, кто вылетел, а кто прошел в четвертьфиналы.

«Динамо» отправило «Краснодар» в Путь регионов голом на последней минуте

В последний игровой день решилось несколько вопросов.

🏆 «Динамо» подвинуло «Краснодар» в Путь регионов. Развязка наступила на последней минуте матча против «Пари НН» – гол Гладышева на 93-й вывел московскую команду в четвертьфинал Пути РПЛ (2:1).

«Краснодару» не помогла даже победа над «Спартаком» в среду – при равенстве очков смотрят на статистику личных встреч, а она лучше у динамовцев.

Помог последний гол Арсена Захаряна перед отъездом в Испанию. Еще в августе он положил «Краснодару» на 90+6 минуте со штрафного. Это и сделало разницу, когда команды набрали по 11 очков (в ответной игре команда Илича победила по пенальти).

🏆 «Урал» и «Ростов» решали, кто из них пойдет по Пути РПЛ. В Ростове хозяева победили 2:1 – и отправили финалиста Пути РПЛ прошлого сезона в нижнюю часть сетки.

🏆 ЦСКА без проблем разобрался с «Оренбургом» (3:1) и вышел из группы с первого места. 

Что дальше? Жеребьевка в пятницу и четвертьфиналы

Среди команд РПЛ из Фонбет Кубка России вылетели только четыре клуба: «Факел», «Рубин», «Крылья Советов» и «Пари НН».

ЦСКА, «Оренбург», «Локомотив», «Ростов», «Зенит», «Балтика», «Спартак» и «Динамо» разобьются на четыре пары в Пути РПЛ. В четвертьфинале их ждут два матча – в случае поражения команда попадет в Путь регионов, где получит второй шанс.

«Сочи», «Урал», «Ахмат» и «Краснодар» в четвертьфинале получат в соперники кого-то из победителей квалификационного раунда Пути регионов. Это «Химки», СКА-Хабаровск, «Родина» и «Волгарь» – они в четвертьфинале будут принимающей стороной. 

Жеребьевка пар плей-офф Фонбет Кубка России пройдет уже 3 ноября в 12:00 по московскому времени. А первые матчи четвертьфиналов запланированы на 28-30 ноября.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

1 комментарий

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Overkiller
"Среди команд РПЛ из Фонбет Кубка России вылетели только четыре клуба"
Только четыре? А могло быть по другому?
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