«Зенит» все равно будет чемпионом, говорят расчеты Opta. Вот такой видят финальную таблицу

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В сезоне Мир РПЛ на этот раз так много интриги, что уж очень интересно уже сейчас прикидывать расклады и оценивать шансы на чемпионство.

Аналитический сервис Opta поделился собственным взглядом на итоговую таблицу чемпионата. Более развернутый прогноз здесь, а мы сосредоточились на главном.

Проценты в таблице – вероятность занять именно это итоговое место. Для каждой команды мы выбрали наиболее вероятный исход.

Главные наблюдения:

● «Зенит» – главный претендент на золото, несмотря на пятиочковое отставание от «Краснодара». Вероятность, что титул возьмет «Краснодар», на 10,1% процента ниже.

● На чемпионство «Спартака» Opta дает 1%, на титулы «Локо» и ЦСКА чуть больше – 2% и 2,3%, соответственно.

● Наибольшая разница текущей таблицы с прогнозом – у «Крыльев» и ЦСКА. Opta считает, что они поменяются местами по итогам сезона.

● В «Сочи» совсем не верят: 33,3% на последнее место и 20,4% – на предпоследнее. Разницы между ними в общем-то никакой.

Как работает модель Opta, которая это предсказала?

Вот как технологию описывает сам сервис.

Модель прогнозирования рассчитывает вероятность каждой команды на каждое место в таблице: подчеркивают, что так потенциал каждой команды прослеживается более четко.

Оценивают вероятность исхода каждого матча с использованием коэффициентов букмекеров и рейтинга Opta Power Rankings. Коэффициенты и рейтинги основаны как на исторических, так и на недавних результатах команд.

Модель учитывает силу соперников и, исходя из этого, моделирует ход оставшихся матчей чемпионата тысячи раз. Чтобы составить окончательный прогноз, модель анализирует результаты каждой из этих симуляций и то, насколько часто команды финишировали на каждой позиции в лиге.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф