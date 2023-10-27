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Россия-2023
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«Зенит» все равно будет чемпионом, говорят расчеты Opta. Вот такой видят финальную таблицу

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ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
Динамо Москва Динамо Москва
Краснодар Краснодар
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Зенит Зенит
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Биг дата.

В сезоне Мир РПЛ на этот раз так много интриги, что уж очень интересно уже сейчас прикидывать расклады и оценивать шансы на чемпионство.

Аналитический сервис Opta поделился собственным взглядом на итоговую таблицу чемпионата. Более развернутый прогноз здесь, а мы сосредоточились на главном.

Проценты в таблице – вероятность занять именно это итоговое место. Для каждой команды мы выбрали наиболее вероятный исход.

Главные наблюдения:

«Зенит» – главный претендент на золото, несмотря на пятиочковое отставание от «Краснодара». Вероятность, что титул возьмет «Краснодар», на 10,1% процента ниже.

● На чемпионство «Спартака» Opta дает 1%, на титулы «Локо» и ЦСКА чуть больше – 2% и 2,3%, соответственно.

● Наибольшая разница текущей таблицы с прогнозом – у «Крыльев» и ЦСКА. Opta считает, что они поменяются местами по итогам сезона.

● В «Сочи» совсем не верят: 33,3% на последнее место и 20,4% – на предпоследнее. Разницы между ними в общем-то никакой.

Как работает модель Opta, которая это предсказала?

Вот как технологию описывает сам сервис.

Модель прогнозирования рассчитывает вероятность каждой команды на каждое место в таблице: подчеркивают, что так потенциал каждой команды прослеживается более четко.

Оценивают вероятность исхода каждого матча с использованием коэффициентов букмекеров и рейтинга Opta Power Rankings. Коэффициенты и рейтинги основаны как на исторических, так и на недавних результатах команд.

Модель учитывает силу соперников и, исходя из этого, моделирует ход оставшихся матчей чемпионата тысячи раз. Чтобы составить окончательный прогноз, модель анализирует результаты каждой из этих симуляций и то, насколько часто команды финишировали на каждой позиции в лиге.

Как использовать неочевидный шанс? Что делать с игроками из ЦСКА – «Краснодар»? Кого брать в Fantasy РПЛ

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Кто выиграет РПЛ?
2344 голосa
«Краснодар»
28%
Краснодар
«Зенит»
39%
Зенит
«Крылья Советов»
2%
Крылья Советов
«Спартак»
21%
Спартак
ЦСКА
4%
ЦСКА
Кто-то другой
6%
премьер-лига Россия

57 комментариев

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Доктор Верховцев
ЙOpta
+72
-5
+67
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Myach
Похоже на херню. Слишком большое влияние предыдущих результатов
+43
-11
+32
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Тиджани Бабангида
В целом и технологично и логично. Но футбол интересен во многом именно своей непредсказуемостью
+29
-2
+27
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Alex8007
Нынешний ЦСКА на третьем - что-то в пределах фантастики
+23
-3
+20
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Альберт Акчурин
Ответ Myach
Похоже на херню. Слишком большое влияние предыдущих результатов
В конце сезона увидишь
+8
-1
+7
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S2Pac
Так и я могу напредсказывать сейчас во всех лигах, забрав фаворитов.
В Англии - Сити, Испании - Реал или Барса с вероятностью 40 на 40 (20 атлетам отдам), во Франции - Псж, Италии - Интер, Германии - Бавария.
Так что, я теперь тоже великий модельЕР?😀
+11
-4
+7
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jasjuk
Ответ mascinista
Да ладно, Спартак или Локо, Динамо лучше что-ли?
Да.
+7
-1
+6
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Владимир Молявин
Хрень какая-то.
+8
-2
+6
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Геннадий Туник
Теперь "Спартаку" нужно бороться не только против соперников,но и против Opta.
+3
0
+3
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Konstantin Zorin
Ну, Зенит, ладно, но кони на третьем месте, это смешно.
+3
0
+3
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Astin
Ответ Myach
Похоже на херню. Слишком большое влияние предыдущих результатов
ну надо же о чем то писать))) Любопытно бы посмотреть итоги предыдущих прогнозов.
+3
-1
+2
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Faust Doc
Нужна поправка от осьминога Пауля!
+2
0
+2
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GloryReal
Краснодар опережает Зенит на 5 очков. И половина сезона уже прошла. Не понимаю почему у них меньше шансов.
+1
0
+1
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MikGera
Ответ GloryReal
Краснодар опережает Зенит на 5 очков. И половина сезона уже прошла. Не понимаю почему у них меньше шансов.
Потому что у них хозяин не Газпром
+1
0
+1
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Faust Doc
Ответ Сергей Ошлапов
На призовые 3 места претендует первые 7 команд, разрыв небольшой, картина прояснится к концу зимнего перерыва.
Картина прояснится после трансферной компании и зимних сборов после первых 5 туров весеннего отрезка, до этого все это не более чем росказни бабы Мани.
+1
0
+1
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Mbest77
В принципе достаточно реалистично, только ЦСКА на 3 месте не верится
+4
-3
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Сергей Ошлапов
На призовые 3 места претендует первые 7 команд, разрыв небольшой, картина прояснится к концу зимнего перерыва.
+2
-1
+1
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Кирилл Дронов
Хорошо если Факел в стыки попадет!!!
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Ренат Фаткулин
Ну и..? (С)
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Любовь Мелехова
Ответ S2Pac
Да ладно?? А в Дании Копенгаген
В таблицу лучше загляни, прежде чем ерничать.
0
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Aleksandr Baskakov
Какой нафиг Спартак ,проснетесь кто голосует за него )))
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mascinista
Ответ Alex8007
Нынешний ЦСКА на третьем - что-то в пределах фантастики
Да ладно, Спартак или Локо, Динамо лучше что-ли?
+4
-4
0
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Александр Теплов
Крылья-Вторые... Очень хотелось бы. При всём уважении на первое не тянут.
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Юрген
Проверим-проверим (с)
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Шухрат Казыев
Краснодар должен победить в чемпионате
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