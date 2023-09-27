Захарян пропустит два матча «Сосьедада» из-за ковида. Такой старт – повод волноваться?
Без паники.
Арсен Захарян пропустил перестрелку с «Хетафе» (4:3) и не сыграет сегодня против «Валенсии».
● «Захарян заболел, поэтому его нет в заявке», – изначально сообщили в пресс-службе «Сосьедада». В клубе уточнили, что Арсен, скорее всего, будет готов к сегодняшнему матчу с «Валенсией».
● Оказалось, что Захарян заразился ковидом: «Арсен восстанавливается после коронавируса, ему еще предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть».
● Арсен вернулся к тренировкам за день до матча с «Валенсией», но на поле в среду не выйдет. Пресс-служба «Сосьедада» ожидает, что россиянин будет в заявке на субботний матч с «Атлетиком».
Захарян выходит лишь на замены. Что-то не так?
Отвечает Вадим Лукомский.
«После перехода Арсена мы писали подробный текст. Коротко: плюсы «Сосьедада» – приятный удобный стиль команды и большое количество позиций в схеме, через которые можно пробиваться; минус – высокая конкуренция и отсутствие одной четкой позиции Захаряна, с которой можно прочно зайти в старт.
Расклад с тех пор почти не изменился. Возможно, просто у некоторых были завышенные ожидания. Не забываем: Захарян вошел в такую ситуацию без предсезонки. Сейчас Арсен получает время через выходы на замену. Мог получить еще минуты в ротации, но тут как раз вмешалась болезнь.
Все ожидаемо. Требовать большего можно будет, когда он наберет форму после пропущенных отрезков и освоит важные для Альгуасиля механизмы прессинга. Тогда будет реальный шанс вытеснить, скажем, Андера Барренечеа на левом фланге или воспользоваться спадом/травмой кого-то из конкурентов по центру».
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Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press
очень-очень невовремя.
Притом имейте ввиду, что чемп в России начался раньше, он уже был в форме вполне, несколько туров провел, очень жаль, что так вышло.
Сейчас, если бы все было нормально, вполне мог бы закрепиться в ротации и показать себя, принести пользу.
Обидно.
что он хет-трики будет класть в каждом матче?
Дайте хоть до зимы отыграть и потом уже собирать статистику