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Захарян пропустит два матча «Сосьедада» из-за ковида. Такой старт – повод волноваться?

Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Арсен Захарян Арсен Захарян
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Без паники.

Арсен Захарян пропустил перестрелку с «Хетафе» (4:3) и не сыграет сегодня против «Валенсии». 

● «Захарян заболел, поэтому его нет в заявке», – изначально сообщили в пресс-службе «Сосьедада». В клубе уточнили, что Арсен, скорее всего, будет готов к сегодняшнему матчу с «Валенсией».

● Оказалось, что Захарян заразился ковидом: «Арсен восстанавливается после коронавируса, ему еще предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть».

● Арсен вернулся к тренировкам за день до матча с «Валенсией», но на поле в среду не выйдет. Пресс-служба «Сосьедада» ожидает, что россиянин будет в заявке на субботний матч с «Атлетиком».

Захарян выходит лишь на замены. Что-то не так?

Отвечает Вадим Лукомский.

«После перехода Арсена мы писали подробный текст. Коротко: плюсы «Сосьедада» – приятный удобный стиль команды и большое количество позиций в схеме, через которые можно пробиваться; минус – высокая конкуренция и отсутствие одной четкой позиции Захаряна, с которой можно прочно зайти в старт.

Расклад с тех пор почти не изменился. Возможно, просто у некоторых были завышенные ожидания. Не забываем: Захарян вошел в такую ситуацию без предсезонки. Сейчас Арсен получает время через выходы на замену. Мог получить еще минуты в ротации, но тут как раз вмешалась болезнь. 

Все ожидаемо. Требовать большего можно будет, когда он наберет форму после пропущенных отрезков и освоит важные для Альгуасиля механизмы прессинга. Тогда будет реальный шанс вытеснить, скажем, Андера Барренечеа на левом фланге или воспользоваться спадом/травмой кого-то из конкурентов по центру».

«Сосьедад» играет по принципам классической «Барсы». Захаряну подходят сразу несколько ролей

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Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press

5 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
м-да, очень неудачное начало карьеры в Испании. Реал как-раз играет игры каждые три дня, игра в чемпе, потом ЛЧ, потом опять в чемпе выходные, и вот еще игра в середине недели, и потом еще игра в выходные. Арсен мог бы много времени получить, ротация идет в составе, а он заболел((

очень-очень невовремя.

Притом имейте ввиду, что чемп в России начался раньше, он уже был в форме вполне, несколько туров провел, очень жаль, что так вышло.

Сейчас, если бы все было нормально, вполне мог бы закрепиться в ротации и показать себя, принести пользу.

Обидно.
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aleksmaloy48
Я, конечно, максимально поддерживаю и переживаю за Арсена, но , думаю, что скоро будем ждать материал: «Почему не удалось закрепиться Захаряну в Сосьедаде?»
+5
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Tydeus
Спорт с решил делать статьи ещё короче? Подводка из трёх последних новостей про Захаряна, короткий ответ Лукомского и можно на главную. Ок
+3
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Dzmitry Lavysh
А какой старт в новом чемпе ожидался,чтобы без волнения?
что он хет-трики будет класть в каждом матче?
Дайте хоть до зимы отыграть и потом уже собирать статистику
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Andartan
Думаю, что в его случае уже все и так понятно, и было понятно изначально
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