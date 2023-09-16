Что на экране Абаскаля?
Игра «Спартака» с «Сочи» шла настолько убаюкивающе, что одним из главных ее событий стал скриншот из трансляции «Матч Премьера».
На 53-й минуте в кадр попал Гильермо Абаскаль, внимательно изучающий что-то на планшете.
Безумно интересно: что делает Абаскаль, что на экране? Делитесь версиями в комментариях, а мы пока покажем свои:
1. Читает ваши комментарии под интервью Sports.ru.
2. Пытается понять, какая все-таки сейчас стадия спартаковского цикла.
3. Следует царскому совету.
4. Перечитывает колонки Глеба Чернявского.
5. Вспоминает лучшие мгновения лета – таблицу после третьего тура.
6. На секундочку отвлекся на онлайн-шоппинг. Может, появились какие-то скидки?
7. Смотрит кое-что более яркое, чем игра «Спартака». Детские воспоминания – тренировки Роналдиньо.
8. Можно вспомнить еще кое-что из раннего. Нагреем лоб?
9. Ищет причины проблем. Когда все сломалось?
10. Команде по-прежнему чего-то не хватает. Самое время найти еще!
11. Впечатлившись пюпитром, решил попробовать новое.
12. Ищет вдохновение в успешном прошлом, где все свои.
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