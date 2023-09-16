Что на экране Абаскаля?

Игра «Спартака» с «Сочи» шла настолько убаюкивающе, что одним из главных ее событий стал скриншот из трансляции «Матч Премьера».

На 53-й минуте в кадр попал Гильермо Абаскаль, внимательно изучающий что-то на планшете.

Безумно интересно: что делает Абаскаль, что на экране? Делитесь версиями в комментариях, а мы пока покажем свои:

1. Читает ваши комментарии под интервью Sports.ru.

2. Пытается понять, какая все-таки сейчас стадия спартаковского цикла.

3. Следует царскому совету.

4. Перечитывает колонки Глеба Чернявского.

5. Вспоминает лучшие мгновения лета – таблицу после третьего тура.

6. На секундочку отвлекся на онлайн-шоппинг. Может, появились какие-то скидки?

7. Смотрит кое-что более яркое, чем игра «Спартака». Детские воспоминания – тренировки Роналдиньо.

8. Можно вспомнить еще кое-что из раннего. Нагреем лоб?

9. Ищет причины проблем. Когда все сломалось?

10. Команде по-прежнему чего-то не хватает. Самое время найти еще!

11. Впечатлившись пюпитром, решил попробовать новое.

12. Ищет вдохновение в успешном прошлом, где все свои.