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Что на экране Абаскаля?

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Игра «Спартака» с «Сочи» шла настолько убаюкивающе, что одним из главных ее событий стал скриншот из трансляции «Матч Премьера».

На 53-й минуте в кадр попал Гильермо Абаскаль, внимательно изучающий что-то на планшете. 

Безумно интересно: что делает Абаскаль, что на экране? Делитесь версиями в комментариях, а мы пока покажем свои: 

1. Читает ваши комментарии под интервью Sports.ru.

2. Пытается понять, какая все-таки сейчас стадия спартаковского цикла. 

3. Следует царскому совету.

 

4. Перечитывает колонки Глеба Чернявского. 

5. Вспоминает лучшие мгновения лета – таблицу после третьего тура.

 

6. На секундочку отвлекся на онлайн-шоппинг. Может, появились какие-то скидки?

7. Смотрит кое-что более яркое, чем игра «Спартака». Детские воспоминания – тренировки Роналдиньо.

 

8. Можно вспомнить еще кое-что из раннего. Нагреем лоб?

9. Ищет причины проблем. Когда все сломалось? 

10. Команде по-прежнему чего-то не хватает. Самое время найти еще! 

11. Впечатлившись пюпитром, решил попробовать новое.

12. Ищет вдохновение в успешном прошлом, где все свои.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

29 комментариев

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Roman Araslanov
Гуглит «что такое багаж Аленичева»
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Ярик01
Какую только ***ню не публикуют
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Roman Araslanov
Ответ Данко Лазович
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Брюгге-Зенит что-ли? Или Аустрия-Зенит?)
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dimon33379
пересматривает 7:1 в Питере 😆
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Нейтральный критик
Это зеркало.
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AlexTim03
Да ладно, весело же. Улыбнитесь
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Гамарджоба Генацвале
В 1000-й раз пересматривает момент с жёлтой Игнатову.
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Ayaks82
Авиасейлс, билеты смотрит в Испанию
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Никита Самарин
😏👍
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андрей гмайлов
А сколько лет автору?
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Игрок777
Курсы валют на бирже смотрит 😁
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romanisti89
комменты Мостового
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maximus388
рентген Литвинова
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язь
Юмор в коротких штанишках
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JDay
Да матч премьер он смотрел, повторы.
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Slavnov
Ответ Roman Araslanov
Брюгге-Зенит что-ли? Или Аустрия-Зенит?)
Да уж,кто нашего вялого гегемона не унижал....
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Faust Doc
Зарема что то пишет
- "Выиграешь матч, пришлю сиськи".
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