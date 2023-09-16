0:2 ➡️ 2:2 – ЦСКА зрелищно вытащил матч с «Крыльями»

Самарцы смотрелись достойно.

ЦСКА вытащил ничью в зрелищном триллере с «Крыльями Советов» на «ВЭБ-Арене», проигрывая по ходу матча со счетом 0:2.

Самарцы сверкали на старте

Гости в начале матча подтвердили статус самой приятной команды лиги.

Счет уже на второй минуте открыл Николай Рассказов. Защитник «Крыльев» протащил мяч к штрафной и отпасовал под удар Горшкову. Акинфеев его парировал, но вовремя оказавшийся перед створом Рассказов добил.

Обратите внимание, что «Крылья» развивали атаку через пустой центр поля. На старте матча они расчищали эту зону несколько раз, намеренно стягивая опорных полузащитников ЦСКА на фланг. На это обратил внимание футбольный аналитик Антон Михашенок в своем телеграм-канале.

Вот скриншот из эпизода с первым голом.

А это кадр из другой атаки.

Владимир Федотов закрыл лазейку только к 17-й минуте – полузащитника Сергея Бабкина, который уходил вглубь для розыгрышей, подхватил атакующий игрок ЦСКА, освободив одного из опорников для контроля центра поля.

Но через пять минут самарцы забили второй. Мяч, который Константин Кучаев потерял под прессингом, подхватил Амар Рахманович и отпасовал его Никите Салтыкову под выход один на один. Форвард развел Акинфеева и мяч по углам.

Ломаев вернул ЦСКА в игру

На 30-й минуте главный арбитр Артем Любимов поставил пенальти в ворота «Крыльев» – вратарь Иван Ломаев небрежно сыграл на выходе, ударив Виллиану Роше по лицу. Антон Заболотный с точки пробил сквозь перчатки вратаря.

Отыгрался ЦСКА уже в меньшинстве (за вторую желтую удалили Рошу, который весь матч попадал в горячие ситуации) – вышедший на замену Файзуллаев отпасовал в центр штрафной Чалову, а Федор технично перекинул Ломаева.

Концовка выдалась огненной, моменты были у обеих команд. На 91-й минуте с поля был удален защитник «Крыльев» Солдатенков – за фол последней надежды против Заболотного, выходившего один на один. Незадолго до этого Салтыков чуть не попал в угол после удара с близкого расстояния.

Однако зрелищная рубка все же закончилась ничьей.

Быстрые факты

За некоторые из них благодарим Opta Sports (телеграм-канал).

● ЦСКА пропустил в девяти матчах подряд в РПЛ – худшая серия с 1994 года. Армейцы не побеждают уже пять туров, в следующем предстоит выезд к «Ростову».

● Московский клуб набрал очки в матче РПЛ, в котором уступал в два мяча, впервые с сентября 2015 года (6:4 с «Мордовией»).

● Антон Заболотный отметился результативными действиями в пятом матче РПЛ подряд (4 гола и 1 передача) – его рекордная результативная серия в карьере. Вместе с Чаловым он делит второе место в списке бомбардиров лиги.

● У Рассказова уже 2+3 по «гол+пас» в 8 матчах этого сезона РПЛ – столько же, сколько было за всю карьеру до этого (3+2 в 86 матчах).

Очень честные комментарии тренеров: Федотов сказал, что ЦСКА не было в первом тайме, Осинькин низко оценил вторую половину

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов: «В первом тайме нас не было на футбольном поле. Нам не хватало спортивной злости, мы ее забыли в раздевалке. Это вопросы к нам, позабыли этот саквояж в раздевалке. Нам катастрофически не хватало игровой концентрации. В перерыве сделали корректировки, команда вышла доказывать, что у нас есть дух».

Про концентрацию говорил и его коллега Игорь Осинькин: «2:2 после 2:0, имея численное преимущество, – такое всегда будет воспринято как негатив.

В чем причина? Пока ответа нет. Слишком много позволяли сопернику после перерыва, теряли концентрацию. Хотели спасти матч, но не хватило глубины скамейки. Освежить фланговыми игроками ситуацию не получилось, вторая половина второго тайма вышла немного скомканной.

Уже давно делаем психологические шаги, позволяющие со многими соперниками играть на равных.

Чувствовали, что получалось сегодня, могли выиграть, но опыта или мастерства, не знаю, не хватило. Возможно, умения принимать правильные решения в сложных ситуациях. Игра складывалась в нашу пользу, но выиграть не смогли».

Фото: pfcks.ru