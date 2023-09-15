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Десятка самых дорогих трансферов РПЛ. Кто потратил больше всего? У кого лучший баланс?

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Суммируем.

В России захлопнулось трансферное окно – подводим его итоги.

Десятка самых дорогих покупок РПЛ в летнее трансферное окно выглядит вот так.

● Активнее остальных закупались «Динамо» и «Спартак». Бело-голубые вообще оформили самый дорогой трансфер РПЛ прошедшего межсезонья – за 10 млн из «Гремио» приехал Бителло.

● «Зенит» в топ-10 всего раз – с покупкой Страхини Эраковича за 8 млн. В зенитовских расходах (они будут дальше) учитываем 9 млн евро за бразильца Педро – но в рейтинге покупок этого окна его все же нет, потому что юный новичок приедет в РПЛ только на следующий сезон (когда станет совершеннолетним). 

● Под конец трансферного окна активизировался ЦСКА – армейцы выписали чилийца Виктора Давилу и бразильца Келвена.

А вот список тех клубов, которые больше всех потратились в минувшее трансферное окно.

● Без трансфера Педро «Зенит» по тратам откатился бы на 4-е место. Но даже с учетом 9 млн, потраченных на Педро, у петербуржцев лучший трансферный баланс (+35,12 млн евро) – за счет выгоднейшей продажи Малкома в Саудовскую Аравию.

● Также в тройке «Спартак» и «Динамо»– каждый клуб потратил больше 20 млн евро. Отрицательный баланс во всей топ-3 только у «Спартака».

● На 8 млн евро от тройки отстал ЦСКА – армейцы потратили на усиление 12,3 млн евро. Остальные клубы выделяли на трансферы гораздо более скромные суммы.

Фото: ФК «Динамо» Москва

7 комментариев

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иван кочубей
Ответ bamboocha01
Ну да, только бы аот нормально и независимо спонсорство контракты проверить у зенита, там через дочек газпрома все деньги по тихому вливаются. Ну и соответственно когда есть что тратить то и продать потом есть что
откуда эта тайная информация? Ну, да в столичных клубах кристально честные управленцы, я забыл.
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waleri
Если Битело сможет быстро освоиться и выглядеть как за "Гремио", то это очень зачетный трансфер ДМ!
+2
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иван кочубей
как всегда все потратили московские клубы, главное потом рассказать сказки венского леса про Зенит. В Краснодаре, как всегда свои воспитанники.
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Morjak Papai
А некоторые по привычки ноют в коментах раздутые зарплаты раздутые бюджеты. Средний трансфер скукожился до 5 лямов и то таких по пальцам одной руки. Зарплаты 1-2 ляма у звезд лиги.
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Никита Самарин
Ответ waleri
Если Битело сможет быстро освоиться и выглядеть как за "Гремио", то это очень зачетный трансфер ДМ!
Ага, если всё будет хорошо, то центр Чавес - Битело смотрится очень перспективно.
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