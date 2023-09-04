«Сперцян мог быть как Де Брюйне». «Аякс» из-за политики отказался от полузащитника «Краснодара»
Спортивный директор подтвердил.
Одна из самых интересных трансферных саг-2023: уедет ли Эдуард Сперцян из «Краснодара» в «Аякс»? Теперь мы точно знаем, что это не слухи – сделка могла состояться, но все сорвалось по нефутбольным причинам.
Спортивный директор «Аякса» сравнил Сперцяна с Де Брюйне. Он очень хотел Эдуарда
В понедельник, уже после закрытия трансферного окна в Нидерландах, спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат в интервью главному медиа страны De Telegraaf выступил с подробностями несостоявшейся сделки:
«Разговор шел не о качествах Сперцяна, а о том, что он играет в России. Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас – в этом никто не сомневается. Для «Аякса» он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин Де Брюйне в «Ман Сити». Это особенный игрок. На рынке не найти еще одного подобного за такие же деньги.
Я обсуждал трансфер с советом директоров, с техническим комитетом, с высшим руководством. Решение боссов – отказаться от игрока».
Внутри «Аякса» долго спорили, можно ли подписать Сперцяна
Свен Мислинтат сильнее других продавливал трансфер. Наблюдательный совет «Аякса» выступал против.
По данным голландских медиа, в июне «Аякс» предлагал за Сперцяна 9 млн евро, в июле – фиксированные 8,5 млн, 2 млн бонусов и 10% с перепродажи. «Краснодар» хотел больше.
Но в августе сделка утонула в управленческой суете «Аякса». De Telegraaf вскрывал детали: некоторые члены наблюдательного совета считали, что вести дела с российским клубом «аморально». По мнению функционеров, клуб должен демонстрировать «образцовое поведение в обществе».
Мислинтат тогда же рассказывал De Telegraaf, что руководство «Аякса» связывалось с более высокими инстанциями: «Клуб интересовался, можно ли начинать переговоры по Сперцяну. Если это незаконно, все прекратится. Пока мы не можем точно сказать, можно ли вести бизнес с «Краснодаром».
Спортивный директор надеялся, что Сперцян быстро проявил бы себя в Амстердаме – тогда дискуссии после трансфера быстро бы стихли.
Глава профсоюза футболистов Нидерландов осуждал потенциальные трансферы из РПЛ
Профсоюз футболистов Нидерландов возглавляет бывший украинский футболист Евгений Левченко. Он против трансферов из России: «Клубы должны в первую очередь задуматься, хотят ли они – пусть даже косвенно – влиять на военные действия.
Покупая игрока из РПЛ, клуб косвенно участвует в российской экономике и косвенно поддерживает происходящее. Игрок может уйти из РПЛ без выплат, тогда не будет никаких проблем».
По крайней мере часть нидерландских болельщиков не была согласна с Левченко: в опросе местного медиа FC Update 72,7% фанатов выступили за переговоры с российскими клубами.
Главное о Мислинтате, который так ждал Сперцяна
Свен Мислинтат прославился работой в дортмундской «Боруссии», где провел девять лет скаутом и нашел, например, Пьера-Эмерика Обамеянга и Генриха Мхитаряна. Далее работал шеф-скаутом в «Арсенале» и спортивным директором в «Штутгарте».
С 2023-го Мислинтат в «Аяксе». Пост спортивного директора пустовал с февраля 2022-го, когда в отставку подал Марк Овермарс – из-за скандала с непристойными сообщениями женщинам-коллегам.
Летом 2023-го, уже при Мислинтате, «Аякс» подписал аж 12 игроков, самый дорогой – 23-летний защитник Йосип Шутало из загребского «Динамо» за 20,5 млн евро. Другие серьезные покупки: форвард Жорж Микаутадзе из «Метца» за 16,5 млн, левый вингер Карлос Форбс из молодежки «Ман Сити» за 14 млн, левый защитник Гастон Авила из «Антверпена» и форвард Чуба Акпом из «Мидлсбро» – по 12,5 млн. Всего «Аякс» потратил 108,3 млн.
Конечно, есть и серьезные продажи: Мохаммед Кудус, Юрриен Тимбер и Эдсон Альварес принесли «Аяксу» 121 млн евро, а всего клуб выручил 156,4 млн. Из известных игроков еще ушли Кэлвин Басси (в «Фулхэм» за 22,5 млн евро) и Душан Тадич (в «Фенербахче» свободным агентом).
Фото: East News/Frank Hoermann / SVEN SIMON; РИА Новости/Алексей Филиппов; vk.com/fckrasnodar
Зачем это нужно европейскому клубу, то есть "частному самоокупаемому проекту, который не зависит от гос подачек"? В стране "нерабов, имеющих собственное мнение и свободно идущих против государства"?🤣
Неукраинец вынужден быть адекватным руководителем, а против Левченко сейчас никто ничего сказать поперёк не осмеливается, какую бы дичь Левченко не нёс.
Ну да, ну да. А отапливаясь российским газом, катаясь на бензине из русской нефти, кушая хлеб из русской пшеницы, Нидерланды ни на что не влияют и ни в чем не участвуют. То ли дело заплатить Галицкому, который или очередь парка еще одну построит, или футбольную Академию расширит на эти деньги. Европейские двойные стандарты, как же от них тошнит.
Плохой игрок?
Нет сэр!
Тогда почему?
######## сэр!
Да Бэрримор, их в Голландии много!
а сейчас просто придумали что не хотят связываться с российским клубом(частным)