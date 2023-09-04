«Сперцян мог быть как Де Брюйне». «Аякс» из-за политики отказался от полузащитника «Краснодара»

Спортивный директор подтвердил.

Одна из самых интересных трансферных саг-2023: уедет ли Эдуард Сперцян из «Краснодара» в «Аякс»? Теперь мы точно знаем, что это не слухи – сделка могла состояться, но все сорвалось по нефутбольным причинам.

Спортивный директор «Аякса» сравнил Сперцяна с Де Брюйне. Он очень хотел Эдуарда

В понедельник, уже после закрытия трансферного окна в Нидерландах, спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат в интервью главному медиа страны De Telegraaf выступил с подробностями несостоявшейся сделки:

«Разговор шел не о качествах Сперцяна, а о том, что он играет в России. Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас – в этом никто не сомневается. Для «Аякса» он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин Де Брюйне в «Ман Сити». Это особенный игрок. На рынке не найти еще одного подобного за такие же деньги.

Я обсуждал трансфер с советом директоров, с техническим комитетом, с высшим руководством. Решение боссов – отказаться от игрока».

Внутри «Аякса» долго спорили, можно ли подписать Сперцяна

Свен Мислинтат сильнее других продавливал трансфер. Наблюдательный совет «Аякса» выступал против.

По данным голландских медиа, в июне «Аякс» предлагал за Сперцяна 9 млн евро, в июле – фиксированные 8,5 млн, 2 млн бонусов и 10% с перепродажи. «Краснодар» хотел больше.

Но в августе сделка утонула в управленческой суете «Аякса». De Telegraaf вскрывал детали: некоторые члены наблюдательного совета считали, что вести дела с российским клубом «аморально». По мнению функционеров, клуб должен демонстрировать «образцовое поведение в обществе».

Мислинтат тогда же рассказывал De Telegraaf, что руководство «Аякса» связывалось с более высокими инстанциями: «Клуб интересовался, можно ли начинать переговоры по Сперцяну. Если это незаконно, все прекратится. Пока мы не можем точно сказать, можно ли вести бизнес с «Краснодаром».

Спортивный директор надеялся, что Сперцян быстро проявил бы себя в Амстердаме – тогда дискуссии после трансфера быстро бы стихли.

Глава профсоюза футболистов Нидерландов осуждал потенциальные трансферы из РПЛ

Профсоюз футболистов Нидерландов возглавляет бывший украинский футболист Евгений Левченко. Он против трансферов из России: «Клубы должны в первую очередь задуматься, хотят ли они – пусть даже косвенно – влиять на военные действия.

Покупая игрока из РПЛ, клуб косвенно участвует в российской экономике и косвенно поддерживает происходящее. Игрок может уйти из РПЛ без выплат, тогда не будет никаких проблем».

По крайней мере часть нидерландских болельщиков не была согласна с Левченко: в опросе местного медиа FC Update 72,7% фанатов выступили за переговоры с российскими клубами.

Главное о Мислинтате, который так ждал Сперцяна

Свен Мислинтат прославился работой в дортмундской «Боруссии», где провел девять лет скаутом и нашел, например, Пьера-Эмерика Обамеянга и Генриха Мхитаряна. Далее работал шеф-скаутом в «Арсенале» и спортивным директором в «Штутгарте».

С 2023-го Мислинтат в «Аяксе». Пост спортивного директора пустовал с февраля 2022-го, когда в отставку подал Марк Овермарс – из-за скандала с непристойными сообщениями женщинам-коллегам.

Летом 2023-го, уже при Мислинтате, «Аякс» подписал аж 12 игроков, самый дорогой – 23-летний защитник Йосип Шутало из загребского «Динамо» за 20,5 млн евро. Другие серьезные покупки: форвард Жорж Микаутадзе из «Метца» за 16,5 млн, левый вингер Карлос Форбс из молодежки «Ман Сити» за 14 млн, левый защитник Гастон Авила из «Антверпена» и форвард Чуба Акпом из «Мидлсбро» – по 12,5 млн. Всего «Аякс» потратил 108,3 млн.

Конечно, есть и серьезные продажи: Мохаммед Кудус, Юрриен Тимбер и Эдсон Альварес принесли «Аяксу» 121 млн евро, а всего клуб выручил 156,4 млн. Из известных игроков еще ушли Кэлвин Басси (в «Фулхэм» за 22,5 млн евро) и Душан Тадич (в «Фенербахче» свободным агентом).

Фото: East News/Frank Hoermann / SVEN SIMON; РИА Новости/Алексей Филиппов; vk.com/fckrasnodar