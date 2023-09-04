Свирепая концовка ЦСКА и «Зенита». Массовая драка, где хватали за горло и все друг на друга орали

Ничья, но не мир.

«Зенит» вырвал ничью в матче с ЦСКА за две минуты до конца основного времени, а финальный отрезок после этого превратился из футбола в разборку.

Сразу после гола, пока в углу поля большинство игроков «Зенита» праздновали (и туда диким спринтом бежал Марио Фернандес), у штрафной начался конфликт. В повторе были видны вот такие бодания, с которых все началось.

Вендел то ли атаковал, то ли защищался.

Антон Заболотный вписался за своих.

А потом уже и не хотел ни о чем таком разговаривать.

«Ребята исподтишка просто действуют. Не очень понятен был смысл. Видимо, когда забили, просто почувствовали уверенность в себе, – реагировал Антон после матча. – Партнер мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычут. Это какой‑то колхоз, не знаю».

Пауза растянулась на четыре с половиной минуты. Главный судья Павел Кукуян общался с ассистентами, спорили про виновников и заслуживших карточки.

Продолжили с центра, ЦСКА побежал в атаку, и через 15 секунд Страхине Эраковичу пришлось выбивать мяч из-под ног Милана Гайича в таком рискованом подкате.

В динамике могло показаться, что возможен пенальти, но в повторе никаких сомнений: чистая игра в мяч.

Со свистком об угловом конфликт вспыхнул снова. Вот Гайич только отходит от подката, а Заболотный и Дуглас Сантос уже атакуют друг друга взглядами.

Искра, буря, безумие – и уже массовая стычка.

Один из самых опасных моментов – как Виллан Роша держит за горло Александра Ерохина.

Жутковатая хватка.

Заболотный переключился на Нуралы Алипа. А Максим Мухин и Клаудиньо застыли в своей сцене.

Антона останавливал Михаил Кержаков.

Тоже прихватил как следует.

Клаудиньо потом держал уже судья.

Ерохин и Роша продолжали уже без рук.

А Павла Кукуяна все это не очень интересовало. Он повторил главный жест концовки.

Сергей Семак обвинил как раз судей: «Это была концовка матча, чувствовалась ответственность за результат, эмоции захлестывали. Те решения, которые принимались, были не всегда очевидные. <...> Получается, что [при разборах в ЭСК] выгораживают судей, которым благоволят, и наоборот – наказывают тех, кто неугоден. Поэтому здесь очень много вопросов накопилось по ходу чемпионата. Никакой последовательности я не вижу».

На 95:10 Кукуян свистнул, чтобы угловой наконец подали, но сразу после опасно стокнулись Роша и Алип. Судья срочно звал врачей.

Отыграли минуту и 12 секунд, опасности никто не создал.

Итого из последних десяти – от 88-й до 98-й – на самом деле в игре мяч был максимум полторы минуты.

Хорошо хоть, что закончилось без совсем уж жесткой драки.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч Премьер»