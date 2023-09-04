Свирепая концовка ЦСКА и «Зенита». Массовая драка, где хватали за горло и все друг на друга орали
Ничья, но не мир.
«Зенит» вырвал ничью в матче с ЦСКА за две минуты до конца основного времени, а финальный отрезок после этого превратился из футбола в разборку.
Сразу после гола, пока в углу поля большинство игроков «Зенита» праздновали (и туда диким спринтом бежал Марио Фернандес), у штрафной начался конфликт. В повторе были видны вот такие бодания, с которых все началось.
Вендел то ли атаковал, то ли защищался.
Антон Заболотный вписался за своих.
А потом уже и не хотел ни о чем таком разговаривать.
«Ребята исподтишка просто действуют. Не очень понятен был смысл. Видимо, когда забили, просто почувствовали уверенность в себе, – реагировал Антон после матча. – Партнер мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычут. Это какой‑то колхоз, не знаю».
Пауза растянулась на четыре с половиной минуты. Главный судья Павел Кукуян общался с ассистентами, спорили про виновников и заслуживших карточки.
Продолжили с центра, ЦСКА побежал в атаку, и через 15 секунд Страхине Эраковичу пришлось выбивать мяч из-под ног Милана Гайича в таком рискованом подкате.
В динамике могло показаться, что возможен пенальти, но в повторе никаких сомнений: чистая игра в мяч.
Со свистком об угловом конфликт вспыхнул снова. Вот Гайич только отходит от подката, а Заболотный и Дуглас Сантос уже атакуют друг друга взглядами.
Искра, буря, безумие – и уже массовая стычка.
Один из самых опасных моментов – как Виллан Роша держит за горло Александра Ерохина.
Жутковатая хватка.
Заболотный переключился на Нуралы Алипа. А Максим Мухин и Клаудиньо застыли в своей сцене.
Антона останавливал Михаил Кержаков.
Тоже прихватил как следует.
Клаудиньо потом держал уже судья.
Ерохин и Роша продолжали уже без рук.
А Павла Кукуяна все это не очень интересовало. Он повторил главный жест концовки.
Сергей Семак обвинил как раз судей: «Это была концовка матча, чувствовалась ответственность за результат, эмоции захлестывали. Те решения, которые принимались, были не всегда очевидные. <...> Получается, что [при разборах в ЭСК] выгораживают судей, которым благоволят, и наоборот – наказывают тех, кто неугоден. Поэтому здесь очень много вопросов накопилось по ходу чемпионата. Никакой последовательности я не вижу».
На 95:10 Кукуян свистнул, чтобы угловой наконец подали, но сразу после опасно стокнулись Роша и Алип. Судья срочно звал врачей.
Отыграли минуту и 12 секунд, опасности никто не создал.
Итого из последних десяти – от 88-й до 98-й – на самом деле в игре мяч был максимум полторы минуты.
Хорошо хоть, что закончилось без совсем уж жесткой драки.
Жуть какой привоз «Зенита»! Заболотный забил в подкате из вратарской – из-под ног Кержакова
Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч Премьер»
И нельзя сказать, что Барриос внезапно пошёл что-то Мендесу говорить и после этого стычка началась.
Ну, вообще то там показали повтор: Бариос зачем то после забитого года подошёл к Мендесу и начал ему что-то выговаривать. Явно не здоровья желал чилийцу.
Роша, кстати, со своим захватом не прав и он потом перед Ерохиным извинился, а также получил свою жёлтую. Заболотного тоже его нырок не красит.
А вот к постоянным ныркам и провокациям от латиносов Зенита есть вопросы, точнее к судьям, которые закрывают на это глаза. Клаудиньо за своё поведение вообще в каждом матом по совокупности должен красные получать. Не помню, кстати, от него такого поведения на старте своей карьеры в Зените. Видать, совсем зазвездился от безнаказанности и вседозволенности.
Правда, у меня трансляция висла, второй тайм почти не видел и не могу точно сказать, были ли поводы для карточек.
И это правильно. Мир, спорт, уважение.
СТБ откровенно врет в пользу Зенита - молодец!
Да, так и живем)
Это же не ЦСКА Сатурн…