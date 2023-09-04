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Россия-2023
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Свирепая концовка ЦСКА и «Зенита». Массовая драка, где хватали за горло и все друг на друга орали

Ничья, но не мир.

«Зенит» вырвал ничью в матче с ЦСКА за две минуты до конца основного времени, а финальный отрезок после этого превратился из футбола в разборку.

Сразу после гола, пока в углу поля большинство игроков «Зенита» праздновали (и туда диким спринтом бежал Марио Фернандес), у штрафной начался конфликт. В повторе были видны вот такие бодания, с которых все началось.

Вендел то ли атаковал, то ли защищался.

Антон Заболотный вписался за своих.

А потом уже и не хотел ни о чем таком разговаривать.

«Ребята исподтишка просто действуют. Не очень понятен был смысл. Видимо, когда забили, просто почувствовали уверенность в себе, – реагировал Антон после матча. – Партнер мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычут. Это какой‑то колхоз, не знаю».

Пауза растянулась на четыре с половиной минуты. Главный судья Павел Кукуян общался с ассистентами, спорили про виновников и заслуживших карточки.

Продолжили с центра, ЦСКА побежал в атаку, и через 15 секунд Страхине Эраковичу пришлось выбивать мяч из-под ног Милана Гайича в таком рискованом подкате.

В динамике могло показаться, что возможен пенальти, но в повторе никаких сомнений: чистая игра в мяч.

Со свистком об угловом конфликт вспыхнул снова. Вот Гайич только отходит от подката, а Заболотный и Дуглас Сантос уже атакуют друг друга взглядами.

Искра, буря, безумие – и уже массовая стычка.

Один из самых опасных моментов – как Виллан Роша держит за горло Александра Ерохина.

Жутковатая хватка.

Заболотный переключился на Нуралы Алипа. А Максим Мухин и Клаудиньо застыли в своей сцене.

Антона останавливал Михаил Кержаков.

Тоже прихватил как следует.

Клаудиньо потом держал уже судья.

Ерохин и Роша продолжали уже без рук.

А Павла Кукуяна все это не очень интересовало. Он повторил главный жест концовки.

Сергей Семак обвинил как раз судей: «Это была концовка матча, чувствовалась ответственность за результат, эмоции захлестывали. Те решения, которые принимались, были не всегда очевидные. <...> Получается, что [при разборах в ЭСК] выгораживают судей, которым благоволят, и наоборот – наказывают тех, кто неугоден. Поэтому здесь очень много вопросов накопилось по ходу чемпионата. Никакой последовательности я не вижу».

На 95:10 Кукуян свистнул, чтобы угловой наконец подали, но сразу после опасно стокнулись Роша и Алип. Судья срочно звал врачей.

Отыграли минуту и 12 секунд, опасности никто не создал.

Итого из последних десяти – от 88-й до 98-й – на самом деле в игре мяч был максимум полторы минуты.

Хорошо хоть, что закончилось без совсем уж жесткой драки.

Жуть какой привоз «Зенита»! Заболотный забил в подкате из вратарской – из-под ног Кержакова

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч Премьер»

83 комментария

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Альберт Гайфуллин
Ответ Алексей Полиенков
Питерские провокаторы устроили несколько потасовок и заслужили несколько красных, но судья (как обычно) был к ним благосклонен и не давал даже жёлтые.
Особенно Ерохин офигел, горлом своим на руки соперников прыгал, провокатор!
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Olimjon Nazarov
Вместо Ерохина был бы какой-то другой игрок умеющий нырять, то Виллиан получил бы красную карточку.
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Владимир Данилов
Это настоящая дикость, которой нельзя потакать. Уверен, единственным верным решением может быть только отправка ФК "Спартак" в пердив.
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Гусеконь
ну да. Зе внезапно в стычку ввязался. Нельзя ж сказать, что Дуглас зачем-то решил сзади в него врезаться после эпизода чтобы начать бычить.
И нельзя сказать, что Барриос внезапно пошёл что-то Мендесу говорить и после этого стычка началась.
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Pol Belov
все как всегда, набросил автор на вентилятор - и счастлив до нельзя... а вот то, как после свистка Роша с Ерохиным обнимались, как остальные ходили и обменивались рукопожатиями - об этом сказать как-то не хочется, да, автор?...
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Давид Agabekyan
Спортс, разбор судейских решений будет? Или это не в ворота Зенита, значит можно пропустить?
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воен
"Не до конца ясно, кто именно его спровоцировал, но в повторе были видны вот такие бодания."

Ну, вообще то там показали повтор: Бариос зачем то после забитого года подошёл к Мендесу и начал ему что-то выговаривать. Явно не здоровья желал чилийцу.
Роша, кстати, со своим захватом не прав и он потом перед Ерохиным извинился, а также получил свою жёлтую. Заболотного тоже его нырок не красит.
А вот к постоянным ныркам и провокациям от латиносов Зенита есть вопросы, точнее к судьям, которые закрывают на это глаза. Клаудиньо за своё поведение вообще в каждом матом по совокупности должен красные получать. Не помню, кстати, от него такого поведения на старте своей карьеры в Зените. Видать, совсем зазвездился от безнаказанности и вседозволенности.
+34
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Давид Agabekyan
Ответ NottinghamForest
Опять на святых Сантоса и Клаудиньо изподтишка нарали.
Ладно Клаудиньо, а Сантос очень спокойной игрок и как типичный бразилец не играет. Не надо на него тут выдумывать
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ZarvuR2020
Ответ Segden
Питер поплыл в этом сезоне - Рио де Жанейро истерят в каждом матче
Истерику начали как раз кони после подката Эраковича
+26
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Groznyi2024
Ответ ZarvuR2020
Истерику начали как раз кони после подката Эраковича
Все так. Хотя подкат был просто идеальный, в стиле Мальдини
+15
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Neromog
Ответ Наталья Ларионова
Вот именно, что Барриос начал говорить, а Мендес начад толкаться.
А на кой черт он к нему через пол поля после забитого гола пошел? Анекдот рассказать? Чаю налить?
+16
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Spartakovec navsegda
Более 20 фолов, но Кукуян не показал ни одной жк, в итоге вседозволенность переросла в данный взрыв лишних эмоций. Если в первый тайме было понятно, что судья не торопится с жк, так многие судьи делают, то во втором где-то, возможно, стоило остудить таким образом страсти.
Правда, у меня трансляция висла, второй тайм почти не видел и не могу точно сказать, были ли поводы для карточек.
+12
-2
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Neromog
Ответ STB
Лазарев из Балтики подбегает к Клау и показывает на табло - красавчик, так их! Барриос, когда команда сравняла счёт, подбегает и говорит об этом сопернику- да как он может, удалить!!! Так и живём
Клаудиньо его первый цеплять со спины за футболку начал, лол
+10
0
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Сергей Рукавцов
Ответ Алексей Полиенков
Питерские провокаторы устроили несколько потасовок и заслужили несколько красных, но судья (как обычно) был к ним благосклонен и не давал даже жёлтые.
за горло можно хватать?
+15
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Groznyi2024
И почему Зе не получил желтую за симуляцию, когда после касания плеча схватился за лицо, я не понимаю
+10
-1
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Sunnyboy
Ответ Olimjon Nazarov
Судя по минусам видимо есть и несогласных, но это так и есть. Скажите, что вы думаете на счёт этого, но только честно?
Не парься это Соболев со своей фермой!
+10
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gleb_k
Вообще нужно отметить что после свистка все пожали друг другу руки. Даже Ерохин с тем чуваком что хватал его за горло.
И это правильно. Мир, спорт, уважение.
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TresModiosVir
Автор набрасывает - драки никакой не было.
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ks1923
Где комментарий про Алипа, который прибежал тыкать в Зе?
+9
-3
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arspurs9
Ответ STB
Лазарев из Балтики подбегает к Клау и показывает на табло - красавчик, так их! Барриос, когда команда сравняла счёт, подбегает и говорит об этом сопернику- да как он может, удалить!!! Так и живём
Кто-то говорить неудобную для Зенита правду - заминусить Питерским классом!

СТБ откровенно врет в пользу Зенита - молодец!

Да, так и живем)
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xoms
Ответ Groznyi2024
И почему Зе не получил желтую за симуляцию, когда после касания плеча схватился за лицо, я не понимаю
Может он слёзы скрывал, ведь так больно было
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Groznyi2024
Ответ Spartakovec navsegda
Более 20 фолов, но Кукуян не показал ни одной жк, в итоге вседозволенность переросла в данный взрыв лишних эмоций. Если в первый тайме было понятно, что судья не торопится с жк, так многие судьи делают, то во втором где-то, возможно, стоило остудить таким образом страсти. Правда, у меня трансляция висла, второй тайм почти не видел и не могу точно сказать, были ли поводы для карточек.
Штуки 3 можно было выписывать смело
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ЕгориЙ
Пора ввести правило, если игрок хватает рукой другого игрока за горло, то это сразу же удаление. И плевать за чью команду он играет.
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Nikro9
Не было драки. Зачем так писать
Это же не ЦСКА Сатурн…
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Рус Наб
Наказать по всей строгости,снять 6 очков со спартака.
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