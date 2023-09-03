Заболотный уже забил больше, чем за весь прошлый сезон. Второй бомбардир лиги и главный форвард ЦСКА
4+2 за семь матчей.
Антон Заболотный воспользовался ошибкой Михаила Кержакова и в подкате из вратарской забил «Зениту» – до самого конца москвичи благодаря этому голу вели.
ЦСКА все-таки не удержал победу, Дуглас Сантос сравнял на 88-й, но игнорировать форму Заболотного все равно нельзя. Старт этого сезона для него уже успешнее, чем прошлый целиком.
Что нам нужно запомнить:
● У Заболотного результативное действие в четвертом матче РПЛ подряд. Сначала забил «Сочи», потом «Динамо», еще был ассист с «Оренбургом».
● А ведь в начале августа Антона жутко критиковали, когда он не забил «Факелу» в пустые ворота: зарядил выше из вратарской! И уже через минуту «Факел» открыл счет – Заболотному стало еще обиднее.
Антон извинился перед партнерами в раздевалке, а уже в следующем туре приложил «Сочи». «Вдвойне приятно после такого забивать, – сказал Заболотный после игры. – Семья справилась, жена пролила немного слез, это часть профессии – хейт. Он должен присутствовать, чтобы мотивационные вещи были потом».
● В прошлом сезоне Заболотный часто выходил со скамейки: чуть больше тысячи минут в 24 матчах. Забил три мяча: «Локо», «Уралу» и «Крыльям».
А теперь уже четыре, больше в РПЛ только у Матео Кассьерры – шесть. У Эдуарда Сперцяна и Федора Чалова тоже по четыре, но только мячи Антона – все с игры.
С учетом тихого отрезка Чалова сейчас именно Заболотный – главный форвард ЦСКА.
Жуть какой привоз «Зенита»! Заболотный забил в подкате из вратарской – из-под ног Кержакова
Свирепая концовка ЦСКА и «Зенита». Массовая драка, где хватали за горло и все друг на друга орали
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Я не отказываюсь от своих слов, если что, Заболотный достаточно слабый форвард, но отрицать его пользу глупо. Купите лучше, и Заба сядет, а пока других вариантов увы нет.
Удачи в сезоне и без травм
И на фоне таких нулевых ожиданий, он, конечно, смотрится очень даже неплохо.
Без иронии - очень старается и реально приносит пользу. Что немаловажно - всегда (тьфу-тьфу не сглазить) забивает в сериях пенальти (что не маловажно, учитывая формат кубка).
Так что к самому Антону вопросов нет.
Вопросы к руководству и даже точнее к тренерскому штабу, который видите ли не может найти взаимопонимание с лучшими созидающими игроками, которые один за одним покидают клуб при очень странных обстоятельствах.
Неужели тренеры не понимают, что с Заболотным в качестве основного форварда можно бороться в лучшем случае за 5-6 место. А вот Динамо со Спартаком, куда с разной степенью "братскости" слили южноамериканцев, будут куда выше!