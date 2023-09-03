Заболотный уже забил больше, чем за весь прошлый сезон. Второй бомбардир лиги и главный форвард ЦСКА

4+2 за семь матчей.

Антон Заболотный воспользовался ошибкой Михаила Кержакова и в подкате из вратарской забил «Зениту» – до самого конца москвичи благодаря этому голу вели.

ЦСКА все-таки не удержал победу, Дуглас Сантос сравнял на 88-й, но игнорировать форму Заболотного все равно нельзя. Старт этого сезона для него уже успешнее, чем прошлый целиком.

Что нам нужно запомнить:

● У Заболотного результативное действие в четвертом матче РПЛ подряд . Сначала забил «Сочи», потом «Динамо», еще был ассист с «Оренбургом».

● А ведь в начале августа Антона жутко критиковали, когда он не забил «Факелу» в пустые ворота: зарядил выше из вратарской! И уже через минуту «Факел» открыл счет – Заболотному стало еще обиднее.

Антон извинился перед партнерами в раздевалке, а уже в следующем туре приложил «Сочи». «Вдвойне приятно после такого забивать, – сказал Заболотный после игры. – Семья справилась, жена пролила немного слез, это часть профессии – хейт. Он должен присутствовать, чтобы мотивационные вещи были потом».

● В прошлом сезоне Заболотный часто выходил со скамейки: чуть больше тысячи минут в 24 матчах. Забил три мяча: «Локо», «Уралу» и «Крыльям».

А теперь уже четыре, больше в РПЛ только у Матео Кассьерры – шесть. У Эдуарда Сперцяна и Федора Чалова тоже по четыре, но только мячи Антона – все с игры .

С учетом тихого отрезка Чалова сейчас именно Заболотный – главный форвард ЦСКА.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф