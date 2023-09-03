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Заболотный уже забил больше, чем за весь прошлый сезон. Второй бомбардир лиги и главный форвард ЦСКА

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Антон Заболотный Антон Заболотный
Футбол Футбол

4+2 за семь матчей.

Антон Заболотный воспользовался ошибкой Михаила Кержакова и в подкате из вратарской забил «Зениту» – до самого конца москвичи благодаря этому голу вели.

ЦСКА все-таки не удержал победу, Дуглас Сантос сравнял на 88-й, но игнорировать форму Заболотного все равно нельзя. Старт этого сезона для него уже успешнее, чем прошлый целиком.

Что нам нужно запомнить:

● У Заболотного результативное действие в четвертом матче РПЛ подряд. Сначала забил «Сочи», потом «Динамо», еще был ассист с «Оренбургом».

● А ведь в начале августа Антона жутко критиковали, когда он не забил «Факелу» в пустые ворота: зарядил выше из вратарской! И уже через минуту «Факел» открыл счет – Заболотному стало еще обиднее.

Антон извинился перед партнерами в раздевалке, а уже в следующем туре приложил «Сочи». «Вдвойне приятно после такого забивать, – сказал Заболотный после игры. – Семья справилась, жена пролила немного слез, это часть профессии – хейт. Он должен присутствовать, чтобы мотивационные вещи были потом».

● В прошлом сезоне Заболотный часто выходил со скамейки: чуть больше тысячи минут в 24 матчах. Забил три мяча: «Локо», «Уралу» и «Крыльям».

А теперь уже четыре, больше в РПЛ только у Матео Кассьерры – шесть. У Эдуарда Сперцяна и Федора Чалова тоже по четыре, но только мячи Антона – все с игры.

С учетом тихого отрезка Чалова сейчас именно Заболотный – главный форвард ЦСКА.

Жуть какой привоз «Зенита»! Заболотный забил в подкате из вратарской – из-под ног Кержакова

Свирепая концовка ЦСКА и «Зенита». Массовая драка, где хватали за горло и все друг на друга орали

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

39 комментариев

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Shuller18
Ну и кто там продолжает его хейтить и требует выпустить жирную корову по имени Гайч, который в жизни бы так не добежал бы до вратаря, как сегодня сделал Зе?
Я не отказываюсь от своих слов, если что, Заболотный достаточно слабый форвард, но отрицать его пользу глупо. Купите лучше, и Заба сядет, а пока других вариантов увы нет.
+35
-4
+31
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riverman1980
Ответ Контрольный выстрел
А сколько не забил 💯
а сколько Чалов не забил?
+19
0
+19
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Andrey Terentyev
Молодец Антоха, но понятно что лучший бомбардир сезона это не про него)
Удачи в сезоне и без травм
+19
-2
+17
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Buharoid
Ответ ractorosan527@gmail.com
в отсутствии малкома любой может быть лучшим бомбардиром чемпионата
Малком был лучшим бомбардиром один сезон из четырех, а пафоса, как будто речь о Роналду.
+13
-1
+12
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Veni-Vidi-Vici
Многие раньше активно призывали ставить вместо него Гайча. Вот может кто-то представить, чтобы Гайч показывал подобную результативность? По его карьере складывается впечатление, что для него даже за целый чемпионат забить 4 гола - невыполнимая задача, не говоря уже об отрезке в 7 игр.
+11
-1
+10
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Андрей Кузнецов
Ответ Andrey Terentyev
Молодец Антоха, но понятно что лучший бомбардир сезона это не про него) Удачи в сезоне и без травм
Ну, конечно, Антоша Заболотный может быть не самым лучшим бомбардиром сезона, но он все равно делает свое дело и забивает голы. Может быть в этом году у него все получится еще лучше, кто знает? Надеюсь, он не будет иметь травм и продолжит радовать своих болельщиков! Удачи в сезоне, Антоша! 💪🥅
+8
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+7
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Manchot
Главный "плюс" Заболотного в том, что от него абсолютно никто ничего не ожидал и не ожидает.
И на фоне таких нулевых ожиданий, он, конечно, смотрится очень даже неплохо.
Без иронии - очень старается и реально приносит пользу. Что немаловажно - всегда (тьфу-тьфу не сглазить) забивает в сериях пенальти (что не маловажно, учитывая формат кубка).
Так что к самому Антону вопросов нет.
Вопросы к руководству и даже точнее к тренерскому штабу, который видите ли не может найти взаимопонимание с лучшими созидающими игроками, которые один за одним покидают клуб при очень странных обстоятельствах.
Неужели тренеры не понимают, что с Заболотным в качестве основного форварда можно бороться в лучшем случае за 5-6 место. А вот Динамо со Спартаком, куда с разной степенью "братскости" слили южноамериканцев, будут куда выше!
+8
-2
+6
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Alex Metallov
Молодец Заболотный. Может играть он не особо умеет, но старанием берет. Этот гол именно такой и был, за счет стараний. Жаль только другие не могут подхватить его желание играть.
+4
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+4
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Rudenzik
Со званием лучшего бомбардира и игрока чемпионата всё ясно
+3
0
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Jlaw
Русский Холланд. Великий!
+2
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riverman1980
Ответ Manchot
Главный "плюс" Заболотного в том, что от него абсолютно никто ничего не ожидал и не ожидает. И на фоне таких нулевых ожиданий, он, конечно, смотрится очень даже неплохо. Без иронии - очень старается и реально приносит пользу. Что немаловажно - всегда (тьфу-тьфу не сглазить) забивает в сериях пенальти (что не маловажно, учитывая формат кубка). Так что к самому Антону вопросов нет. Вопросы к руководству и даже точнее к тренерскому штабу, который видите ли не может найти взаимопонимание с лучшими созидающими игроками, которые один за одним покидают клуб при очень странных обстоятельствах. Неужели тренеры не понимают, что с Заболотным в качестве основного форварда можно бороться в лучшем случае за 5-6 место. А вот Динамо со Спартаком, куда с разной степенью "братскости" слили южноамериканцев, будут куда выше!
Спартак с Мединой прямо сейчас куда выше ))
+2
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Всё знаю
Ответ Levaevich
Де Брюйне и Месси с опаской поглядывают на Зе в борьбе за Золотой мяч.
А что поглядывать? там без вариантов для этих ноунеймов)
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Артем Шелудков
Ответ Андрей Кузнецов
Ну, конечно, Антоша Заболотный может быть не самым лучшим бомбардиром сезона, но он все равно делает свое дело и забивает голы. Может быть в этом году у него все получится еще лучше, кто знает? Надеюсь, он не будет иметь травм и продолжит радовать своих болельщиков! Удачи в сезоне, Антоша! 💪🥅
Заболотный - пахарь, не понимаю хейта в его сторону. Конечно, он не Роналду, но он выкладывается и делает все, что в его силах
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Машина Мощная
Зэ Роберто
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Александр Сачков
У вас в заголовке фамилия с двумя Н написана
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interested
Из топора каши не сваришь.
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Levaevich
Де Брюйне и Месси с опаской поглядывают на Зе в борьбе за Золотой мяч.
+1
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Всё знаю
Ответ Manchot
Главный "плюс" Заболотного в том, что от него абсолютно никто ничего не ожидал и не ожидает. И на фоне таких нулевых ожиданий, он, конечно, смотрится очень даже неплохо. Без иронии - очень старается и реально приносит пользу. Что немаловажно - всегда (тьфу-тьфу не сглазить) забивает в сериях пенальти (что не маловажно, учитывая формат кубка). Так что к самому Антону вопросов нет. Вопросы к руководству и даже точнее к тренерскому штабу, который видите ли не может найти взаимопонимание с лучшими созидающими игроками, которые один за одним покидают клуб при очень странных обстоятельствах. Неужели тренеры не понимают, что с Заболотным в качестве основного форварда можно бороться в лучшем случае за 5-6 место. А вот Динамо со Спартаком, куда с разной степенью "братскости" слили южноамериканцев, будут куда выше!
Согласен полностью!
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riverman1980
Заболотный у Федотова в Сочи в более сильной РПЛ забил 10 за сезон. В этом 15 забьет )
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Geo07
Всегда относился к Антошке с симпатией.. да, не футболист, клоун и посмешище, но работяга и мужик.. после того как в первом тайме нога Алипа свистнула в 30 см от лица, а после Антоха пяток минут катался держась за это самое лицо.. увы, нет, еще и не мужик.. только клоун..
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*BG*
В игре с Зенитом Антоха сыграл очень даже неплохо (в отличие от Феди). Бился, цеплялся за мяч. В общем, был активен и заметен. Один из лучших в составе ЦСКА по этому матчу. После Акинфеева и Роши.
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Dmitriy Korchagin
Он такой прикольный! ) Как бы немного без интеллекта, но такой напористый 😈
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jeckk
Его Федотов чем то кормит. Он дубалом конечно, но в этом сезоне на него приятно смотреть. Бьётся.
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KillerZ
В одинаре весь зенит урыл бы,вдесятером держали
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Алексей Полиенков
Наконец-то завели эту машину 💪
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