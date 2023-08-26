Как быстро «Спартак» упал. Лишь ничья в трех турах после идеального старта

Безупречный «Спартак» нас покинул: после двух поражений ничья с «Ахматом».

Когда команда выиграла три из трех в чемпионате и пять из пяти в сумме с Кубком России, мы не могли не реагировать и акцентировали на том, что это лучший старт в клубной истории.

Теперь все совсем иначе. После девяти очков из девяти за первые три тура только одно из следующих девяти возможных.

Позиция в таблице, впечатления и ожидания изменились радикально.

Давайте представим: если бы «Спартак» просто набрал 10 очков за шесть туров, мы бы наверняка не воспринимали это как провал. Особенно с учетом, что никто в этом сезоне не идеален, до лидера всего четыре очка, от «Зенита» – три, а у ЦСКА столько же.

Но такой яркий старт намекал, что ко второму сезону Гильермо Абаскаль построил одного из фаворитов. Теперь эмоции уже совсем не те, отношение к экспериментам тренера – тоже. Правильно, они ведь перестали срабатывать и в целом (как план на «Зенит»), и по отдельности (как выход на замену Михаила Игнатова).

А на контрасте «Зенит»: страдание в первых турах, но преображение сразу после спартаковского «трехтурового чемпионства» У Сергея Семака заработала атака, вернулась эффективность от бразильцев (Вендел царил против «Спартака», Клаудиньо – с сюрпризным «Уралом»), а результативность Матео Кассьерры не падает.

И вот «Спартак» потерял пять мест, а «Зенит» все три матча за это время выиграл – и на пять позиций взлетел.

Как думаете, какой цикл нас ждет дальше?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф