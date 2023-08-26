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Как быстро «Спартак» упал. Лишь ничья в трех турах после идеального старта

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Безупречный «Спартак» нас покинул: после двух поражений ничья с «Ахматом».

Когда команда выиграла три из трех в чемпионате и пять из пяти в сумме с Кубком России, мы не могли не реагировать и акцентировали на том, что это лучший старт в клубной истории.

Теперь все совсем иначе. После девяти очков из девяти за первые три тура только одно из следующих девяти возможных.

Позиция в таблице, впечатления и ожидания изменились радикально.

Давайте представим: если бы «Спартак» просто набрал 10 очков за шесть туров, мы бы наверняка не воспринимали это как провал. Особенно с учетом, что никто в этом сезоне не идеален, до лидера всего четыре очка, от «Зенита» – три, а у ЦСКА столько же.

Но такой яркий старт намекал, что ко второму сезону Гильермо Абаскаль построил одного из фаворитов. Теперь эмоции уже совсем не те, отношение к экспериментам тренера – тоже. Правильно, они ведь перестали срабатывать и в целом (как план на «Зенит»), и по отдельности (как выход на замену Михаила Игнатова).

Абаскаль заигрался в Гвардиолу. Замена Соболева на Игнатова – ну что это?

А на контрасте «Зенит»: страдание в первых турах, но преображение сразу после спартаковского «трехтурового чемпионства» У Сергея Семака заработала атака, вернулась эффективность от бразильцев (Вендел царил против «Спартака», Клаудиньо – с сюрпризным «Уралом»), а результативность Матео Кассьерры не падает.

И вот «Спартак» потерял пять мест, а «Зенит» все три матча за это время выиграл – и на пять позиций взлетел.

Как думаете, какой цикл нас ждет дальше?

С весны «Спартак» играет только хуже. Регресс заставляет сомневаться в Абаскале

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

7 комментариев

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Djeday
Спартак не стал чемпионом потому что слишком много туров. Вот если было бы 3 тура, то точно взяли чемпионство
+5
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Alex_V69
Ответ Overkiller
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3 статьи на главной- все о Спартаке после скучных 0:0. Про феерию Зенита и про другие матчи тура - ничего, даже про АПЛ ничего, кроме новостей. Позорно для сайта, позиционирующего себя, как главный сайт страны.
+2
0
+2
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Доктор Верховцев
Хватит уже! Прекратите! «Идеальный старт» против трёх команд из пердива? —смешно!
+1
0
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Overkiller
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Виктор Тимошков
Вторая часть любого спартаковского сезона -done
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Groznyi2024
Ау, старт был с пердивными командами
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Groznyi2024
Ответ Overkiller
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Overkiller
Ответ Alex_V69
3 статьи на главной- все о Спартаке после скучных 0:0. Про феерию Зенита и про другие матчи тура - ничего, даже про АПЛ ничего, кроме новостей. Позорно для сайта, позиционирующего себя, как главный сайт страны.
Да не то слово. Понятно что КБ самый "популярный" клуб, но не такой же пофигизм по отношению к другим командам. Ещё было бы понятно если ну было соотношение новостей "другие клубы - Спартак" 1-к-2, ну ладно, даже 1-к-3, но ведь вообще ничего нет про другие кломанды, одни эти абасрали и стоны.
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