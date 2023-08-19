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Семак мог перейти в «Спартак» из ЦСКА – очень впечатлил Романцева. Но клубы не договорились

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Сейчас тренер не жалеет.

Сергей Семак ассоциируется с тремя российскими клубами: ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом». Но в этот список вполне могла встроиться и другая команда, в которой полузащитника было невозможно представить. «Спартак»! 

Романцев ставил Семака в пример игрокам «Спартака», а сам Сергей фанател от Бескова

В 1999 году Сергей Семак забил за ЦСКА 13 мячей – его лучший результат в карьере. Разумеется, гегемон лиги заинтересовался таких футболистом – всю осень «Спартак» вел переговоры о трансфере. На вопросы от болельщиков о возможном переходе Сергей лишь отмахивался: «Спросите руководство клуба».

Главный тренер «Спартака» Олег Романцев особенно восхищался Семаком. В автобиографии он рассказывал: «Перед встречей с ЦСКА в 1999 году я показал футболистам кассету. На ней был матч предыдущего сезона, в котором армейцы обыграли нас со счетом 4:1. Я включил запись и остановил уже на второй секунде. Момент был показательный: наши только разыграли мяч, а Семак сразу полетел в подкат. И чуть не отобрал его. «Видите, что делает Семак? — спросил я тогда ребят. — Я хочу, чтобы сегодня вы сыграли точно так же». Больше я ничего не говорил. Но ребятам этого хватило. Они сразу застучали копытами». После этого «Спартак» разгромил ЦСКА 4:0.

Интерес «Спартака» точно был приятен самому Семаку. Ведь в юношестве он фанател от Константина Бескова, с которым пересекся в «Асмарале». Легендарный тренер работал там в начале 90-х. 

«Я смотрел на Бескова с мальчишеским обожанием и старался не пропустить ни одного его слова.

Константин Иванович убеждал нас относиться к мячу, в том числе и на тренировках, как к живому существу, очень бережно. «В футболе нет мелочей», – не уставал повторять Бесков. И я запомнил это на всю жизнь, как таблицу умножения».

Кстати, Бесков поначалу был против перехода Семака, которого в Луганске заметил скаут Алексей Цыганюк.

«Я звал Бескова посмотреть на Семака, на что он сказал: «Что ты мне предлагаешь? Метр с кепкой». – «Я отвечаю, что он вам понравится». В итоге Бесковотправил просматривать Семака своего помощника и зятя Владимира Федотова. Федотов посмотрел и заключил: «Леш, а в нем есть что-то интересное», – вспоминал Цыганюк. 

Переход в «Спартак» был очень близок, но не сошлись по деньгам. Семак не жалеет

По завершению сезона-1999 казалось, что полузащитник точно уходит. На это намекал и журналист Владимир Юрин после кубковой победы над «Спартаком-Чукоткой»: «Этот матч, возможно, был последним для Сергея в составе ЦСКА». Однако за неделю до Нового года «Спартак» вышел из переговоров – вице-президент клуба Григорий Есауленко заявил, что ЦСКА запросил за игрока неподъемную сумму.

Уже позже Семак в разговоре с официальным сайтом РФС вспоминал сорвавшийся переход: «Меня приглашали в «Спартак», но до переговоров дело не дошло. Впрочем, если вообразить ситуацию, что переговоры начались бы, а болельщики просили бы не уходить, я наверняка крепко призадумался бы».

А перед тем, как начать тренерскую карьеру в «Зените», в интервью «Спорт Экспресс» Сергей выразился однозначно: 

– А «Спартак» в качестве альтернативы можете рассмотреть?

– Ответ вы знаете.

Мы устали выяснять, кто популярнее – «Спартак» или «Зенит». Пора ответить на вопрос посерьезнее: Москва или Петербург?

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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

4 комментария

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igls54
Лишнее подтверждение тому, что Богданыч - везучий человек
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RBChannel
Насколько помню то время, многие реально уже говорили, что Семак в Спартаке. Потом там что-то не срослось, а потом стало неактуально из-за Гинера в ЦСКА. Уже все хотели не уходить от нас, а приходить к нам:)).
Да и в ПСЖ Семак особо не рвался, но так случилось:(
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riverman1980
Семак и сейчас запросто перейдет в Спартак, если там условия будут лучше чем в Зените. Смешно, что старые кони до сих его идеализируют и рассказывают про его красно-синее сердце. Семак карьерист в хорошем смысле слова. Не из тех, кто кого то подсиживает, но из тех, кто без сантиментов выбирают оптимальный для себя вариант.
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